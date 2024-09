Η Στίβι Νικς των Fleetwood Mac παραμένει ενεργή ως σόλο καλλιτέχνιδα και μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο σινγκλ με τίτλο «The Lighthouse».

Το τραγούδι διαμαρτυρίας γράφτηκε μετά την ακύρωση της απόφασης στην υπόθεση Ρόου εναντίον Ουέιντ.

Τον Ιούνιο του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την απόφασή στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ», η οποία προστάτευε από το 1973 σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και επέτρεψε σε κάθε πολιτεία να νομοθετήσει ξεχωριστά για το θέμα.

«Φάνηκε από τη μια μέρα στην άλλη, οι άνθρωποι να λένε “τι μπορούμε, ως συλλογική δύναμη, να κάνουμε για αυτό…”, λέει η τραγουδίστρια. «Εγώ έγραψα ένα τραγούδι».

Aκούστε το τραγούδι:

«Μου πήρε λίγο χρόνο γιατί ήμουν σε περιοδεία. Στη συνέχεια, νωρίς ένα πρωί παρακολουθούσα τις ειδήσεις στην τηλεόραση και μια συγκεκριμένη παρουσιάστρια ειδήσεων μιλούσε και αισθάνθηκα ότι μιλούσε σε μένα εξηγώντας τι σημαίνει η ακύρωση της απόφασης. Έγραψα το τραγούδι το επόμενο πρωί και το ηχογράφησα εκείνο το βράδυ» σημείωσε.

«Ήταν 6 Σεπτεμβρίου 2022. Λέω συχνά στον εαυτό μου: “Αυτό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνω ποτέ. Να υπερασπιστούμε τις γυναίκες των ΗΠΑ και τις κόρες και τις εγγονές τους και τους άνδρες που τις αγαπούν”» είπε.

Το «The Lighthouse» είναι το πρώτο σινγκλ της Στίβι Νικς μετά τη διασκευή του «For What It’s Worth» των Buffalo Springfield το 2022 και το πρώτο πρωτότυπο νέο τραγούδι της μετά το «Show Them The Way» του 2020, το οποίο ήταν επίσης ένα τραγούδι διαμαρτυρίας.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε επίσης ότι θα ανοίξει τη συναυλία του Μπίλι Τζόελ στο Ντιτρόιτ τον Μάρτιο.

Πριν από αυτό, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός θα εμφανιστεί στο Saturday Night Live στις 12 Οκτωβρίου με παρουσιάστρια την Αριάνα Γκράντε. Είναι η πρώτη φορά που η Στίβι Νικς θα εμφανιστεί στο SNL από το 1983.