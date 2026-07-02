Στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακείου, κάτω από τον εμβληματικό γυάλινο θόλο της ιστορικής Στοάς Αρσακείου, κυριαρχεί ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της συνολικής ανάπλασης. Γύρω του αναπτύσσονται χώροι εστίασης και στοιχεία πρασίνου, διαμορφώνοντας μια εσωτερική αστική πλατεία που έχει σχεδιαστεί ως σημείο συνάντησης ανθρώπων, γεύσεων και εμπειριών. Η νέα Στοά δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη χώρου εστίασης, αλλά επιχειρεί να αναβιώσει τη μεσογειακή κουλτούρα του κοινού τραπεζιού, μετατρέποντάς την σε μέρος της καθημερινής ζωής. Από αυτόν τον χώρο ξεκινά η νέα πορεία του ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα και αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό μέσα στον Ιούλιο, με στόχο να εξελιχθεί σε νέο σημείο αναφοράς για την Αθήνα.

Το ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή διαδρομή του, έπειτα από την εκτεταμένη αποκατάσταση και επανάχρησή του, με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό που συνδυάζει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τη δημιουργία, την αγορά και την εκπαίδευση, επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν εμβληματικό χώρο της αθηναϊκής καθημερινότητας.

Η επένδυση των 40 εκατ. ευρώ και το όραμα της ανάπλασης

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Μεγάρου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε ως ιδέα πριν από περισσότερο από μία δεκαετία και πήρε επίσημη μορφή το 2019, όταν υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τη Legendary Food. Η εταιρεία ανέλαβε για 35 χρόνια την ανάπλαση και αξιοποίηση περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου Αρσακείου, με στόχο να του δώσει νέα ζωή, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 22 εκατομμύρια ευρώ επένδυσε η Legendary Food και ακόμη 18 εκατομμύρια ευρώ οι μισθωτές που θα δραστηριοποιηθούν στη Στοά. Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης στήριξε η Alpha Bank, ενώ η Crediabank ανέλαβε τη χρηματοδότηση του οράματος για την προβολή και προώθηση των μικρών & μεσαίων Ελλήνων παραγωγών στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος είναι ο χώρος σε πρώτη φάση να υποδέχεται καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες. Πρόκειται για μια περιοχή όπου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων εργάζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός νέου σημείου αναφοράς στο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν η Contner Holdings Ltd, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Οικονόμου, ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Κοντζιάς, ο Πήτερ Οικονομίδης και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, οι οποίοι στήριξαν επενδυτικά την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Κεντρικός ομιλητής της παρουσίασης ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζοντας την εξέλιξη του έργου και αντιμετωπίζοντας σειρά τεχνικών, κατασκευαστικών και γραφειοκρατικών προκλήσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επένδυση λειτουργεί ως ένα «ηλεκτροσόκ» για την περιοχή, θέλοντας να περιγράψει το θετικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όπως σημείωσε, το όραμα για την αναβίωση της Στοάς δεν γεννήθηκε σε κάποιο γραφείο, αλλά μέσα από ταξίδια στην ελληνική περιφέρεια και τη γνωριμία με τους ανθρώπους της παραγωγής. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας προορισμός που θα αναδεικνύει την ελληνική παραγωγή ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία του Μεγάρου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1846, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Για την ενίσχυση της στατικότητας του κτιρίου χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ όλες οι σύγχρονες υποδομές ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του ιστορικού συγκροτήματος.

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Οι 5 πυλώνες και η ψηφιακή εμπειρία στη Νέα Στοά

Η νέα Στοά δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει απλώς έναν ακόμη εμπορικό προορισμό, αλλά δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες: τη Γαστρονομία, την Αγορά, τη Δημιουργία, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, οι οποίοι συνθέτουν συνολικά εννέα διαφορετικές εμπειρίες μέσα στο Μέγαρο Αρσακείου.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα συναντούν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ελεύθερη είσοδο, εμπορικά καταστήματα, έναν χώρο αφιερωμένο στα ελληνικά προϊόντα διατροφής, δέκα διαφορετικές γαστρονομικές εμπειρίες, δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης, πέντε χώρους αφιερωμένους σε Έλληνες δημιουργούς, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αξιοποιεί το αίθριο και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους του Μεγάρου.

Στην καρδιά της Στοάς βρίσκεται ο ενιαίος χώρος συνεστίασης, ο οποίος αναπτύσσεται κάτω από τον γυάλινο θόλο, το αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς του συγκροτήματος. Εκεί, γύρω από το μεγάλο κυκλικό τραπέζι, διαμορφώνονται οι επιμέρους σταθμοί εστίασης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέγουν φαγητό από διαφορετικά σημεία, να κάθονται μαζί ανεξάρτητα από τις επιλογές τους και να μοιράζονται την ίδια εμπειρία. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, στόχος είναι η έμπρακτη επιστροφή στην αυθεντική μεσογειακή παράδοση, όπου άνθρωποι που ίσως δεν γνωρίζονται μοιράζονται τον ίδιο χώρο, συναντιούνται, συζητούν και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις. Όπως έχει επισημάνει ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, η μεσογειακή διατροφή δεν είναι μόνο τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κάθονται μαζί, μοιράζονται πιάτα και επικοινωνούν.

Την εμπειρία αυτή θα υποστηρίζει και ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να παραγγέλνουν από διαφορετικά σημεία εστίασης, δημιουργώντας ένα ενιαίο καλάθι με προϊόντα από διαφορετικά καταστήματα και ολοκληρώνοντας την αγορά τους με μία μόνο πληρωμή. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται όταν οι παραγγελίες τους θα είναι έτοιμες για παραλαβή, ενώ θα υπάρχει και ειδικό σημείο εξυπηρέτησης (delivery point) για τις παραγγελίες που προορίζονται εκτός της Στοάς.

Παραδοσιακή αγορά νέας γενιάς και πολιτισμός

Στον πυλώνα της Αγοράς θα λειτουργεί ένα μπακάλικο νέας γενιάς, με περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από περισσότερους από 300 μικρούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ θα υπάρχει και ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου η πρώτη ύλη θα μετατρέπεται καθημερινά σε πίτες, σάντουιτς και άλλα προϊόντα.

Παράλληλα, δημιουργούνται χώροι αφιερωμένοι στην ελληνική δημιουργία, στις πολιτιστικές δράσεις και στην εκπαίδευση, ενώ το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του Μεγάρου. Το αίθριο και η ταράτσα προβλέπεται να φιλοξενούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και άλλες εκδηλώσεις, ενώ το Europa Experience αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Η Στοά Αρσακείου φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, μετατρέποντάς ένα ιστορικό πέρασμα της Αθήνας σε έναν ζωντανό χώρο καθημερινότητας. Έναν χώρο όπου η ελληνική παραγωγή, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η δημιουργία και η εκπαίδευση συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, δημιουργώντας ένα νέο αστικό τοπόσημο που επιχειρεί να επαναφέρει στο επίκεντρο την ίδια την έννοια της μεσογειακής κουλτούρας: τη συνάντηση, τη συνεργασία και τη συνύπαρξη των ανθρώπων με επίκεντρο τον πολιτισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ