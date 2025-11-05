Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Θεωρείται μια από τις κορυφαίες χριστουγεννιάτικες ταινίες και κάποιοι που θα υποβάλουν προσφορές μπορεί να αποκτήσουν ένα σημαντικό στοιχείο της.

Η στολή του Μπάντι του Ξωτικού που φορούσε ο Γουίλ Φέρελ στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Elf» θα πωληθεί σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.

Η εορταστική στολή φορέθηκε στη σκηνή όπου ο Μπάντι πατάει όλα τα κουμπιά στο ασανσέρ για να τα δει να φωτίζονται σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να πωληθεί έως και 200.000 αγγλικές λίρες (216.000 δολάρια).

Σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα του οίκου δημοπρασιών Propstore, υπάρχουν ετικέτες που αναγράφουν «Mr. Ferrell» στο εσωτερικό του πάνω μέρους και των καλτσών, με την ένδειξη «Hero-3» επίσης χειρόγραφη στην ετικέτα.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές της δημοπρασίας και η ζώνη φέρει επίσης γραμμένο με μπλε μελάνι την επιγραφή «Mr. Ferrell».

Οι μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές συχνά δημιουργούν διάφορες εκδοχές των ίδιων ενδυμάτων, αλλά ο όρος «ήρωας» χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τις εξαιρετικά λεπτομερείς εκδοχές που είναι κεντρικές στην πλοκή και προορίζονται για κοντινά πλάνα στην τελική έκδοση της ταινίας.

Η στολή που θα πωληθεί δεν φαίνεται να είναι η ίδια που φορούσε ο Φέρελ σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου του NHL στο Λος Άντζελες αμέσως μετά τα Χριστούγεννα πέρυσι, όταν έκανε τους άλλους οπαδούς του αθλήματος να γελάσουν καθισμένος κοντά στον πάγο και δείχνοντας δυσαρεστημένος με μια μπύρα και ένα τσιγάρο με τη φανταχτερή στολή.

Η ταινία, που αφορά έναν άντρα που μεγάλωσε ως ένα από τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη και ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να βρει τον πραγματικό του πατέρα, κυκλοφόρησε το 2003 έλαβε ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς και θεωρείται μία από τις κορυφαίες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών.

Ένα άλλο αντικείμενο από κινηματογραφικό έργο που θα πωληθεί στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου είναι το εμβληματικό hoverboard του Μάρτι ΜακΦλάι από το δεύτερο και το τρίτο μέρος της τριλογίας «Επιστροφή στο Μέλλον», το οποίο αναμένεται να πουληθεί στη τιμή των 156.000 δολαρίων.

Η τριήμερη δημοπρασία ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει και άλλα εμβληματικά αναμνηστικά από ταινίες, όπως το φεντόρα του Ιντιάνα Τζόουνς, που φορούσε ο Χάρισον Φορντ στην ταινία Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984) και το ελαφρύ φωτόσπαθο του Όμπι-Ουάν Κενόμπι από την ταινία The Phantom Menace του 1999 της σειράς Star Wars.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ