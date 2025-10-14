Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την ανατρεπτική κωμωδία «Στρίγγλα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιόλιου στο πλαίσιο της νέας καλλιτεχνικής σεζόν 2025-26. Μια σύγχρονη, εκρηκτική σκηνική ανάγνωση, για δυο ηθοποιούς, βασισμένη στο κλασικό έργο «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Μετά τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, η παράσταση ανεβαίνει στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 2025.

Η παράσταση

Το εμβληματικό σαιξπηρικό έργο ανασχηματίζεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρωγμές ανάμεσα στην επιβολή και την υποταγή, την ελευθερία και τη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο. Η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Μόλις ολοκληρώθηκε η κειμενική επεξεργασία του έργου, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι ο τίτλος αυτής της παράστασης θα ήταν «Φίμωση». Δεν άρεσε σε κανέναν. Στρίγγλα είναι επίσης εργαλείο κοπής ή λείανσης το οποίο, χειροκίνητα, δημιουργεί μια ομαλή και λεία επιφάνεια. Η Στρίγγλα παραπέμπει σε πλάσματα φανταστικά ή μυθικά. Σε κάποιους προκαλεί φόβο. Ερινύες, Μαινάδες, Μάγισσες, Πριγκίπισσες και λοιπά δαιμόνια… Και κάπου εδώ, σταματάει κάθε προσπάθεια εδραίωσης της πεποίθησης ότι ο υποφαινόμενος διαθέτει χιούμορ. Δεν έχει.

Είναι άραγε το γέλιο απλώς απελευθερωτικό ή μηχανισμός ελέγχου; Γιατί κρύβονται, πού συγκρούονται και πώς συνυπάρχουν οι ανάγκες μας; Η «Στρίγγλα» είναι και μια ιστορία αγάπης σε μια συνθήκη λοξή, αυθαίρετη, σημερινή. Κωμωδία ή τραγωδία; Μια βουτιά στο ψυχοδυναμικό πορτραίτο της εξουσίας, της χειραγώγησης και του ελέγχου. Ποιες μορφές εξαναγκασμού διαμορφώνουν την ταυτότητά μας; Πώς κατασκευάζονται οι ρόλοι μέσα σε μια σχέση; Η παράσταση επιχειρεί να επανεξετάσει αυτή τη νευραλγική και αμφίσημη ισορροπία, μέσα από το πρίσμα της απόστασης, της ειρωνείας και της υπερβολής. Όλα συνεχώς αναδιαμορφώνονται και επαναπροσδιορίζονται. Κι όσο η δραματουργία οδηγεί σε κάτι πιο σκοτεινό και επικίνδυνο, όσο το έργο απογυμνώνεται από τα ιστορικά χαρακτηριστικά του, βρισκόμαστε σε ένα πεδίο μάχης. Το σπίτι μας. Καλή διασκέδαση;

Συντελεστές:

Παίζουν: Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία Χατζάρα

Κείμενο: Βασισμένο στο έργο του Ο. Σαίξπηρ «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας»

Μετάφραση, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιόλιος

Ελεύθερη διασκευή, Δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία Χατζάρα

Σκηνικά, Κοστούμια:Αλέγια Παπαγεωργίου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, Ηχητικός σχεδιασμός: Μίμης Νικολόπουλος

Κίνηση: Γιάννης Νικολαΐδης

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Βαγγέλης Αμπατζής

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Κωστοπούλου

Ειδικές κατασκευές: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Φωτογραφίες: Γιώργος Στριφτάρης

Οπτική ταυτότητα, SocialMedia: ΜΕΚΑΟΜΕ

Επικοινωνία παράστασης: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας

Συμπαραγωγή: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, d.l.p.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

23 Οκτωβρίου – 16 Νοεμβρίου 2025

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 20:30

Κυριακή | 19:00

Διάρκεια: 75’

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | Φουαγιέ

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32 | Πειραιάς, ΤΚ. 185 35

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

▪ Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο εισιτήριο:

▪ 10 €\ Φοιτητικό, Μαθητικό, 65+

▪ 8 € \ Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Ομαδικό άνω των 6 ατόμων

▪ 5 € \ Ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Ταμείο Θεάτρου:

Τ.| +30210 4143 310 – Μ.| tickets@dithepi.gr

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου | Κεντρική είσοδος

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/strygla/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.strygla.gr