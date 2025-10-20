Ο μουσικοσυνθέτης και σολίστ του μπουζουκιού Ευριπίδης Νικολίδης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook με αφορμή την επιτυχημένη έκθεση του Συλλόγου Δημιουργών και Καλλιτεχνών Ορεστιάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Ορεστιάδα.

Ειδικότερα με αφορμή το τραγούδι «Καραγάτσι» (Ζεϊμπέκικο της Ορεστιάδας) που είναι ιστορικής σημασίας και συνέθεσε ο Εβρίτης μουσικοσυνθέτης, σε στίχους Σαράντη Σαραντίδη, μέρος της Έκθεσης ήταν αφιερωμένο στην Προσφυγιά που βασανίζει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα.

Δείτε την ανάρτηση και το βίντεο του Ευριπίδη Νικολίδη:

«Κάθε φορά που γράφω ένα τραγούδι ιστορικής σημασίας και γίνεται μία συναυλία, λέω μέσα μου ότι αυτό είναι μοναδικό!!!

Όμως κάθε φορά με έκπληξη διαπιστώνω ότι πάντα υπάρχει η έμπνευση για το μοναδικό που σε οδηγεί στο διαφορετικό στο καλύτερο!!

Επιτέλους κάτι ουσιαστικό διαφορετικό δημιουργικό και μοναδικό στην πόλη στην Ορεστιάδα μας!! Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Δημιουργών και Καλλιτεχνών Ορεστιάδας που πήραν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν μία μοναδική Έκθεση, με αφορμή το τραγούδι μου για την προσφυγιά “ΤΟ ΖΕΪΜΠΈΚΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙAΔΑΣ” σε στίχους ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ.

Η νέα γενιά 50 παιδιά από το εργαστήριο πολιτισμού “ΤΟ ΓΕΝΗΜΑ” υπό την καθοδήγηση της κυρίας Ζήνας Ζάχαρη χόρεψαν το ζεϊμπέκικο της Ορεστιάδας και στο τέλος σηκώνοντας την Ελληνική σημαία φώναξαν όλοι μαζί 102 χρόνια ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ!!!

Συγχαρητήρια σε όλους γιατί εκτός από το μοναδικό, δείξατε τι σημαίνει παράδοση, πολιτισμός και αγάπη για την πατρίδα!!! Σας ευχαριστώ για την τιμή!!»

Δείτε το βίντεο:

Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη