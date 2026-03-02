Στην 32η τελετή απονομής των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG), που πρόσφατα μετονομάστηκαν σε Actor Awards, ο θρύλος του κινηματογράφου Χάρισον Φορντ είχε όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του. Παραλαμβάνοντας το Τιμητικό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το σωματείο SAG-AFTRA, ο κορυφαίος σταρ πρόσθεσε ακόμα μια διάκριση στη λαμπρή πορεία έξι δεκαετιών στη μεγάλη οθόνη.

«Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών… τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο» αστειεύτηκε ο Γούντι Χάρελσον, ανεβαίνοντας στη σκηνή της τελετής που μεταδόθηκε από το Netflix.

Ο στενός φίλος του Φορντ σχολίασε με χιούμορ πως ο ίδιος του ζήτησε να κάνει την παρουσίαση αφού η συμπρωταγωνίστριά του στο «1923», Έλεν Μίρεν, του έριξε «χυλόπιτα» και η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις δεν ήταν διαθέσιμη.

Αφού προβλήθηκε ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της εμβληματικής του καριέρας, ο ηθοποιός φίλησε τη σύζυγό του Καλίστα Φλόκχαρτ και ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει έναν συγκινητικό λόγο.

«Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για αυτή την τιμητική διάκριση, αλλά για να είμαι ειλικρινής και βαθιά ταπεινότητα. Βρίσκομαι σε μια αίθουσα γεμάτη συναδέλφους, πολλοί από τους οποίους είναι εδώ επειδή έχουν προταθεί για βραβείο χάρη στην εξαιρετική δουλειά τους» σημείωσε ο Φορντ προτού προσθέσει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Εγώ, από την άλλη, βρίσκομαι εδώ για να βραβευτώ επειδή… είμαι ζωντανός. Είναι λίγο παράξενο να παίρνω Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο μέσο της καριέρας μου. Λίγο νωρίς δεν είναι; Εξακολουθώ να εργάζομαι ως ηθοποιός».

Ο Φορντ τόνισε πως η επιτυχία δεν ήρθε από τη μια ημέρα στην άλλη, σύμφωνα με το Variety.

«Αγωνίστηκα για περίπου 15 χρόνια, εναλλάσσοντας την υποκριτική με το επάγγελμα του μαραγκού, μέχρι να εξασφαλίσω τελικά ένα ρόλο σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία. Τίποτα από αυτά δεν έγινε μόνο του», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, ευχαριστώντας τον Τζορτζ Λούκας, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον Φρεντ Ρους και την επί χρόνια μάνατζέρ του, Πατρίσια ΜακΚουίνι.

«Ήταν απίστευτα επίμονοι και με στήριξαν σε στιγμές που το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς» επισήμανε.

«Η επιτυχία σε αυτόν τον χώρο προσφέρει μια ελευθερία που συνοδεύεται από την ευθύνη να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον» συμπλήρωσε.

«Οφείλουμε να βοηθάμε τους συναδέλφους μας όταν μπορούμε και να κρατάμε την πόρτα ανοιχτή για το επόμενο παιδί, για εκείνο το «χαμένο αγόρι» που αναζητά ένα μέρος όπου θα ανήκει. Αισθάνομαι πραγματικά τυχερός που βρήκα τους δικούς μου ανθρώπους, τυχερός που η δουλειά μου αποτελεί πρόκληση και τυχερός που συνεχίζω να την ασκώ. Τίποτα από όλα αυτά δεν τα θεωρώ δεδομένα», κατέληξε ιδιαίτερα συγκινημένος με το κοινό να τον καταχειροκροτεί όρθιο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ