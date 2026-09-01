Για την κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ο Δήμος της Ιερής Πόλης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον κορυφαίο μας συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη για πρώτη φορά !

Ο συνθέτης θα παρουσιάσει νέες συνθέσεις σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση εμπνευσμένες από την ηρωική θυσία των Εξοδιτών το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 21:00, μπροστά στον Κήπο των Ηρώων, στο σημείο που οδηγήθηκαν σε δοξασμένο θάνατο χιλιάδες ψυχές στο βωμό της πίστης, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της υπερηφάνειας.

Η Έξοδος άλλαξε τη ροή της Επανάστασης, ένωσε τους Έλληνες και απέδειξε στους ξένους πως η ανεξαρτησία των Ελλήνων είναι μονόδρομος!

200 χρόνια μετά, δεν θα μπορούσε καλύτερα να αποδώσει την υπέρβασή τους άλλος, από τον συνθέτη μας, που ύμνησε με τις νότες, τους στίχους του και την καλλιτεχνική του δημιουργία ό,τι ακριβώς αποτελεί την εθνική μας υπόσταση.

Υπό την μουσική του διεύθυνση, η «συμφωνική» ορχήστρα του και κορυφαίοι χορωδοί, όπως οι Μελωδοί και η Χορωδία του Δήμου Μεσολογγίου καθώς και η Φιλαρμονική «Ιερός Λόχος», θα πλαισιώσουν το συγκλονιστικό του αφιέρωμα στους Εξοδίτες, αλλά και σημαντικό απόσπασμα άλλων πολύ γνωστών και αγαπητών συνθέσεων του, ιδιαίτερα δημοφιλών για δεκαετίες.

Video wall και οπτικοακουστική τέχνη (art installations) θα συγχρονιστούν με τις συνθέσεις του.

26 Σεπτεμβρίου ελπίζουμε ότι θα γραφτεί μια λαμπρή ιστορία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας, που περιμένουν με ιδιαίτερη προσμονή θαυμαστές από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Οργάνωση – Παραγωγή :Γεωργία Μπιτάκου

Υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσολογγίου την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού

και την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»

Χορηγός φιλοξενίας : The Grand Blue Boutique Suites

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Κήπος των Ηρώων Μεσολόγγι 21:00