Η διακεκριμένη συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης Katie Kitamura θα βρεθεί στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναντήσεις με το αναγνωστικό κοινό, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Στην Αθήνα θα βρεθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στις 19:00.

Με τη συγγραφέα θα συζητήσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Νάστος. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου.

Μετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει Q&A και υπογραφή βιβλίων. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Στη συνέχεια, η συγγραφέας θα μεταβεί στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, όπου θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Ελεωνόρα Ορφανίδου, την Πέμπτη στις 21:00, στο Αρσενάλι Μίκης Θεοδωράκης (αίθουσα 1).

Μετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει Q&A και υπογραφή βιβλίων.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Το μυθιστόρημα Οντισιόν (Audition) της Κέιτι Κιταμούρα είναι ένα πολυσυζητημένο έργο που συνδυάζει στοιχεία οικογενειακού δράματος και ψυχολογικού θρίλερ, υπερβαίνοντας τα συμβατικά όρια των λογοτεχνικών ειδών. Έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις καθώς και υποψηφιότητες για κορυφαία λογοτεχνικά βραβεία.

Συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 10 κορυφαία βιβλία της χρονιάς από τα TIME Magazine και Publishers Weekly, ανακηρύχθηκε καλύτερο βιβλίο της χρονιάς από τα The Washington Post, The New Yorker, NPR, The New York Public Library, Vogue, TIME Magazine, The Guardian, Kirkus και άλλα μέσα, αποτέλεσε ένα από τα αγαπημένα βιβλία της χρονιάς του Barack Obama, ενώ υπήρξε υποψήφιο για πλήθος βραβείων:

Συγκεκριμένα:

Βραχεία Λίστα: 2025 Booker Prize

Φιναλίστ: 2026 Pulitzer Prize for Fiction

Φιναλίστ: National Book Critics Circle Award for Fiction

Φιναλίστ: Joyce Carol Oates Prize

Φιναλίστ: Gotham Book Prize

Μακρά Λίστα: Women’s Prize

Μακρά Λίστα: Carol Shields Prize for Fiction

Λίγα λόγια για το βιβλίο «Οντισιόν»

Μια καταξιωμένη ηθοποιός συναντά έναν νεότερο άντρα για φαγητό στο Μανχάταν. Είναι ο γιος της; Ο εραστής της; Μπορεί ποτέ μια ιστορία να έχει μία μόνο ερμηνεία; Ένα καθηλωτικό βιβλίο, από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, για τη δύναμη και τη ρευστότητα των ρόλων που καλούμαστε να παίξουμε στη ζωή μας. Μια ιστορία που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τις προσδοκίες μας και να αντιληφθούμε πως τα πράγματα σχεδόν ποτέ δεν είναι όπως φαίνονται.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:

Μια γυναίκα, μια καθοριστική παράσταση. Ή δύο;

Ένα συναρπαστικό, αποσταθεροποιητικό μυθιστόρημα που μας κάνει να αναρωτηθούμε αν γνωρίζουμε πραγματικά τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Δύο άνθρωποι συναντιούνται για μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο του Μανχάταν. Αυτή είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός που κάνει πρόβες για μια επερχόμενη πρεμιέρα. Αυτός είναι ελκυστικός, προβληματικός, νέος – αρκετά νέος για να είναι γιος της. Ποιος είναι αυτός για εκείνη και ποια είναι αυτή για εκείνον; Σε αυτό το λαμπρά δομημένο μυθιστόρημα, δύο ανταγωνιστικές αφηγήσεις ξετυλίγονται, ξαναγράφοντας την αντίληψή μας για τους ρόλους που παίζουμε κάθε μέρα –σύντροφος, γονιός, δημιουργός, μούσα και τις αλήθειες που κάθε παράσταση κρύβει, ειδικά από εκείνους που νομίζουν ότι μας γνωρίζουν πιο καλά. Σφιχτοδεμένο και καθηλωτικό, το Οντισιόν, είναι η Katie Kitamura στα καλύτερά της.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Η Katie Kitamura (Κέιτι Κιταμούρα) είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Princeton και έχει διδακτορικό στην αμερικανική λογοτεχνία από το London Consortium. Είναι συγγραφέας πέντε μυθιστορημάτων. Το Intimacies επιλέχθηκε ως ένα από τα 10 καλύτερα βιβλία του 2021 από την εφημερίδα New York Times, ήταν υποψήφιο για το National Book Award και το PEN/Faulkner Award, και φιναλίστ για το Joyce Carol Oates Prize. Ήταν επίσης ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2021. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έχει τιμηθεί με το Rome Prize in Literature, καθώς και με υποτροφίες από τα ιδρύματα Lannan, Santa Maddalena και Jan Michalski. Αρθρογραφεί στο New York Times Book Review, τον Guardian, το Granta, το Frieze κ.ά, και διδάσκει στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Το πέμπτο μυθιστόρημά της, Οντισιόν, ήταν στη βραχεία λίστα των βραβείων Booker 2025.