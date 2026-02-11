Η Weirdwave, από τις 12 Φεβρουαρίου, παρουσιάζει την ταινία Δύο εποχές, δύο ξένοι του Σο Μιγιάκε, μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη μοναξιά και την ανάγκη των ανθρώπων να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον, με την υπογραφή ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ιαπωνικού σινεμά.

O Σο Μιγιάκε βασίστηκε σε δύο μάνγκα του εμβληματικού Γιοσιχάρου Τσούγκε.

Η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Νέων στο 78o Φεστιβάλ του Λοκάρνο ενώ πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Υπόθεση

Η Λι, μια Κορεάτισσα σεναριογράφος σε δημιουργικό αδιέξοδο ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία. Σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε δύο θλιμμένους νέους που συναντώνται σε μια παραλία και βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικου, ο οποίος κατατρύχεται από τα δικά του λάθη και ενοχές.

Ο Σο Μιγιάκε, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου ιαπωνικού σινεμά, διασκευάζει δύο διαφορετικά μάνγκα του εμβληματικού Γιοσιχάρου Τσούγκε («Ο κύριος Μπεν και το ιγκλού του» και «Μια θέα στη θάλασσα», της δεκαετίας του ‘60) και τα παντρεύει ευρηματικά παραδίδοντάς μας μια ταινία που ξεκινά σαν ένα “ σιωπηλά εκλεπτυσμένο” στοχαστικό ταξίδι ανάμεσα στη σκέψη και τον λόγο και εξελίσσεται σταδιακά σε μια ζεστή, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη μοναξιά και την ανάγκη των ανθρώπων να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον.

Ο κόσμος του Τσούγκε μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη μυθοπλαστική αφήγηση και τη σύγχρονη ευαισθησία. Μέσα από εντυπωσιακά τοπία, φευγαλέες συναντήσεις, ανεξήγητες στιγμές και ένα σύνολο αξιαγάπητων χαρακτήρων, η ταινία αποτυπώνει με χιούμορ τις πρωταρχικές χαρές του ταξιδιού και τη σιωπηλή παραδοξότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Συνηθισμένες συναντήσεις μετατρέπονται σε λέξεις, συναισθήματα σε κείμενο και εμπειρίες σε εικόνες, αν και πάντα “χρωματισμένες” με την απώλεια. Η ταινία εξερευνά τα όρια της γλώσσας και της μετάφρασης και τα υπερβαίνει-σε αυτήν, η σιωπή και το τοπίο έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το Δύο εποχές, δύο ξένοι εστιάζει στις ανθρώπινες εμπειρίες που η συμβατική αφήγηση δεν θα θεωρούσε άξιες δραματοποίησης. Κι όμως, μέσα από την ιδιαίτερη οπτική του Μιγιάκε, αποκαλύπτεται πως οι εμπειρίες αυτές θα μπορούσαν όχι μόνο να αλλάξουν αλλά ακόμα και να σώσουν τη ζωή των ηρώων.

Δύο εποχές, δύο ξένοι, και …δύο λόγια από τον σκηνοθέτη:

«Ταξιδεύουμε και κάνουμε ταινίες για να βγούμε έξω από τη ρουτίνα και τις γνώριμες λέξεις, για να δούμε τον κόσμο σαν ξένοι. Οι λέξεις μας καθοδηγούν, αλλά συχνά αμβλύνουν τις αισθήσεις μας. Μέσα από την εικόνα και την κίνηση γνωρίζουμε τους άλλους -και τον ίδιο μας τον εαυτό- πιο ανοιχτά. Και ξυπνάμε σε έναν κόσμο χωρίς όνομα, που εξακολουθεί να είναι σιωπηλά γεμάτος δέος».

Δείτε το τρέιλερ:

«Δύο εποχές, δύο ξένοι» (“ Tabi to Hibi”, Ιαπωνία, 2025, 89’)

Σκηνοθεσία: Σο Μιγιάκε

Σενάριο: Σο Μιγιάκε, βασισμένο στα μάνγκα «Ο κύριος Μπεν και το ιγκλού του» και «Μια θέα στη θάλασσα» του Γιοσιχάρου Τσούγκε

Ηθοποιοί: Σιμ Εούν-κιούνγκ, Γιούμι Καβάι, Μανσάκου Τακάντα, Σίρο Σάνο, Σινίτσι Τσουτσούμι

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ