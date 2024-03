Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Kung Fu Panda 4» βρέθηκε στην κορυφή του ημερήσιου box office στην ηπειρωτική Κίνα την Κυριακή, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου the China Movie Data Information Network.

Πρόκειται για την τελευταία προσθήκη της δημοφιλούς σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων, με ημερήσια έσοδα 35,13 εκατομμυρίων γιουάν (4,47 εκατομμυρίων ευρώ).

Η ταινία δράσης «The Pig, the Snake and the Pigeon» βρέθηκε στη δεύτερη θέση του ημερήσιου box office με έσοδα 15,71 εκατομμυρίων γιουάν ( 2 εκατομμυρίων ευρώ).

«Kung Fu Panda 4»

Ο αγαπημένος Πο, δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών, καλείται πλέον να αναλάβει το ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρήνης. Ο Πο, δεν έχει ιδέα πώς να μεταφέρει τις γνώσεις του και να εκπαιδεύσει τον αντικαταστάτη του στη θέση του Δράκου Πολεμιστή και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάνει την εμφάνισή της και μια πανούργα μάγισσα, μια μικρή σαύρα που έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε οποιοδήποτε πλάσμα επιθυμεί, προκειμένου να κατακτήσει τον κόσμο.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Δείτε το τρέιλερ: