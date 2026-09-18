Η Weirdwave, από τις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στα θερινά την ταινία Λος Τίγκρες του Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Ο Αντόνιο και η Εστρέγια είναι δύο αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Όταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο, μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο…

Ο Ροντρίγκεζ, γνωστός μας και από την Απόδραση του 77, συνεργάζεται και πάλι, μετά το Μικρό νησί, με τον δημοφιλή ηθοποιό Αντόνιο ντε λα Τόρε.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 73ο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και τιμήθηκε με το βραβείο Γκόγια 2026 για τα καλύτερα οπτικά εφέ.

Λος Τίγκρες

Υπόθεση:

Ο Αντόνιο, ένας κορυφαίος βιομηχανικός δύτης, αντιλαμβάνεται ότι η εποχή του έχει περάσει. Αναγκασμένος να προσαρμοστεί στη ζωή της στεριάς, συνεργάζεται με την αδελφή του Εστρέγια για μια τελευταία αποστολή: τη ληστεία ενός κρυμμένου φορτίου κοκαΐνης.

To Λος Τίγκρες μοιάζει αρχικά με μια περιπέτεια για ληστείες στη θάλασσα, αλλά στον πυρήνα του είναι ένα οικογενειακό δράμα για βασανισμένες ψυχές, που βυθίζει τον θεατή σε έναν κόσμο σπάνια εξερευνημένο στην οθόνη, όπου ο κίνδυνος συνυπάρχει με τη μελαγχολία και η αδρεναλίνη με την ήσυχη απελπισία.

Ο Τίγκρε εργάζεται στα ανοιχτά της βιομηχανικής Ουέλβα. Είναι ένας έμπειρος βετεράνος δύτης που γνωρίζει κάθε τεχνική λεπτομέρεια του επαγγέλματός του: τη συντήρηση, την ασφάλεια του εξοπλισμού, ακόμα και την ανάσυρση πτωμάτων… Η δουλειά του είναι βαριά, συνδεδεμένη με πετρελαϊκές πλατφόρμες και επισκευές. Όταν ξεσπά μια κρίση, είναι ο άνθρωπος στον οποίο όλοι βασίζονται. Όσο απαραίτητος είναι όμως στη δουλειά του τόσο ατελής μοιάζει στην ξηρά, όπου μοιάζει να παραπαίει…

Η αδερφή του, που δουλεύει μαζί του, αν και δύτρια, δεν διαθέτει την ίδια εμπειρία και αντιμετωπίζει πρόβλημα ακοής. Μέσα από τα μάτια της, το κοινό αποκτά πρόσβαση σε αυτό τον ανοίκειο και μαγευτικό υποβρύχιο κόσμο. Σε αντίθεση με τον αδερφό της, εκφράζει μια πιο εσωστρεφή και πιο ανθρώπινη οπτική για τη ζωή.

Κάθε κατάδυση στα σκοτεινά βάθη μοιάζει επικίνδυνη, ενώ κάθε επισκευή φέρει την υπόνοια ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι ζωντανοί. Όταν ο Αντόνιο ανακαλύπτει ότι ένα βυτιοφόρο μεταφέρει ένα φορτίο κοκαΐνης και σχεδιάζει να το κλέψει, το μείγμα της ταινίας γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικό: η επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών απειλεί να παρασύρει τον Τίγκρε και την αδελφή του σε έναν ιστό διαφθοράς και κινδύνου.

Συναρπαστικές υποβρύχιες σκηνές, αναδεικνύουν έναν κλειστό ανδροκρατικό κόσμο, κι έναν κλάδο που αμείβει πενιχρά τους εργάτες του, οι οποίοι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα τη στιγμή που οι εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Οι υποβρύχιες σκηνές εκτελούνται υπέροχα από την ομάδα κασκαντέρ της ταινίας και το υποβρύχιο συνεργείο κάμερας, κορυφώνοντας την αγωνία και προκαλώντας ένα αίσθημα καθηλωτικής κλειστοφοβίας…

«Ο Αντόνιο και η Εστρέγια είναι ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο της βαθιάς γαλάζιας θάλασσας: απροσάρμοστοι άνθρωποι – αμφίβια.»

-Cineuropa

Λος Τίγκρες (Los Tigres, Ισπανία, 2025, 109′)

Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ

Σενάριο: Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Ραφαέλ Κόμπος

Ηθοποιοί: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μπάρμπαρα Λένι, Σεζάρ Βισέντε, Χοακίν Νούνιεζ.