Το κινηματογραφικό έργο «Spider-Man: Brand New Day» έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το «Star Wars: The Force Awakens» του 2015.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η ταινία του σύμπαντος του Star Wars διατηρούσε την πρώτη θέση στη Βόρεια Αμερική με 936 εκατομμύρια δολάρια. Πλέον, παρέδωσε τα σκήπτρα στην τέταρτη αυτόνομη περιπέτεια του Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, η οποία συγκέντρωσε 936,77 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες προβολής, σύμφωνα με το Variety.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το φιλμ των Sony/Marvel έχει σημειώσει το ποσό των 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η τρίτη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» του 2009 (2,9 δισ. δολάρια) και το «Avengers: Endgame» (2,7 δισ. δολάρια), προσπερνώντας το «Avatar: The Way of Water» του 2022 (2,3 δισ. δολάρια) και το «Titanic» του 1997 (2,2 δισ. δολάρια).

Η ταινία πραγματοποίησε ένα ιστορικό άνοιγμα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου συγκεντρώνοντας το απίστευτο ποσό των 360 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική και το ιλιγγιώδες νούμερο των 932 εκατομμυρίων παγκοσμίως μόλις στο πρώτο της σαββατοκύριακο, ενώ έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις έξι ημέρες.

Παράλληλα, εκτοξεύτηκε στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα, καταγράφοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση στην ιστορία του κινηματογράφου μετά το «Avengers: Endgame» του 2019, που το πραγματοποίησε σε 11 ημέρες.

Ανάμεσα στα άλλα ρεκόρ του, το «Brand New Day» έγινε η ταχύτερη ταινία στην ιστορία που κατέρριψε τα ορόσημα των 700 εκατομμυρίων (σε 13 ημέρες), των 800 εκατομμυρίων (σε 19 ημέρες) και των 900 εκατομμυρίων δολαρίων (σε 36 ημέρες) στο αμερικανικό box office. Επίσης είναι η δεύτερη ταινία στα χρονικά που καταφέρνει να ξεπεράσει το φράγμα των 900 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, το φιλμ συνεχίζει την πλοκή μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home» (2021), στο φινάλε του οποίου ολόκληρος ο πλανήτης έχει ξεχάσει την πραγματική ταυτότητα του Peter Parker.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ