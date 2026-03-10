Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης φιλοξενεί φέτος την ταινία του Βασίλη Δούβλη «Στοργή στο Λαό», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 15:15, στην Αίθουσα «Παύλος Ζάννας».

Η ταινία, μια παραγωγή του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στο μεγάλο αφιέρωμα «Όλη η μνήμη του κόσμου: Αφιέρωμα στα Αρχεία». Η συγκεκριμένη ενότητα της διοργάνωσης περιλαμβάνει συνολικά 22 έργα από τη διεθνή κινηματογραφία που αναδεικνύουν τη σημασία του αρχειακού υλικού.

Σύνοψη Ταινίας «Στοργή στο Λαό» – 2013 | 91΄

Ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη λογοκρισία στον κινηματογράφο την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα (1967-1974), που φέρνει για πρώτη φορά στο φως το άγνωστο έως τότε αρχείο της χούντας. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ταινίες που λογοκρίθηκαν ή απαγορεύτηκαν, επίκαιρα της εποχής, συνεντεύξεις σημαντικών σκηνοθετών, καθώς και απόρρητα έγγραφα των επιτροπών λογοκρισίας προσφέροντας μια αποκαλυπτική εικόνα των μηχανισμών ελέγχου του καθεστώτος, αλλά και συνθέτοντας συγχρόνως μια τοιχογραφία της εποχής.

Συντελεστές

Παραγωγή: Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής

Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης

Σενάριο: Βασίλης Δούβλης

Παραγωγοί: Πάνος Κουάνης, Άρης Φατούρος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Τίμων Σουγιούλ

Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης

Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής

Ήχος: Γιάννης Καμαρινός

Έρευνα: Άννα Κοτζιά, Γιάννης Γκλαβίνας, Στέλιος Κυμιωνής

Αφήγηση: Ηλίας Μάρκου, Γεωργία Ανέστη

Βραβεία/Διακρίσεις: Καλύτερο Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ – Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου 2014