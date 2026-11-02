Οι ταινίες «Hold Onto Me» της Μυρσίνης Αριστείδου (Κύπρος, Ελλάδα, Δανία), «I Matter» by της Alina Șerban (Ρουμανία, Γερμανία, Βέλγιο) και «Iron Boy»του Louis Clichy (Γαλλία, Βέλγιο) είναι υποψήφιες για το European Young Audience Award 2027. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του europeanfilmawards.eu

Νέοι και νέες ηλικίας 12-19 ετών από όλη την Ευρώπη θα παρακολουθήσουν τις ταινίες και θα ψηφίσουν τη νικητήρια ταινία, η οποία θα ανακοινωθεί στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027 στην Αθήνα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Για πρώτη φορά, το European Young Audience Award συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης (International Film Festival Glasgow – IFFG), το οποίο φιλοξενεί την ανακοίνωση των τριών υποψηφίων ταινιών της φετινής διοργάνωσης.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Grosvenor Picture Theatre στη Γλασκώβη, η οποία ακολουθήθηκε από την προβολή μίας εκ των υποψηφίων ταινιών, της «Hold Onto Me». Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το IFFG θα προβάλει τις άλλες δύο ταινίες σε σχολεία της περιοχής, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του φεστιβάλ. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το IFFG επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία για το νεανικό κοινό, με αφορμή την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στη Γλασκώβη.

Σημειώνεται ότι, από το 2012, το European Young Audience Award τιμά εξαιρετικές ευρωπαϊκές ταινίες που απευθύνονται σε νέες και νέους ηλικίας 12 ετών και άνω. Οι ίδιοι συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας: αξιολογούν τις ταινίες που υποβάλλονται, επιλέγουν τις τρεις υποψήφιες και αναδεικνύουν τον νικητή. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Περιόδου Βραβείων, από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, συνεργαζόμενοι φορείς σε όλη την Ευρώπη διοργανώνουν προβολές για τις κριτικές επιτροπές, στις οποίες το νεανικό κοινό παρακολουθεί και αξιολογεί τις υποψήφιες ταινίες.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική εκδήλωση των κριτικών επιτροπών στις 16 Ιανουαρίου 2027, όταν πόλεις-εταίροι σε όλη την Ευρώπη θα διοργανώσουν ταυτόχρονα μια ολοήμερη εκδήλωση με προβολές, συζητήσεις και εργαστήρια για τις νέες και τους νέους που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στις επιτροπές. Μέσω ζωντανής σύνδεσης με βίντεο, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν μια κοινή πανευρωπαϊκή εμπειρία. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα.

Οι τρεις ταινίες φτάνουν στο νεανικό κοινό μέσω του δικτύου συνεργατών του European Young Audience Award, το οποίο περιλαμβάνει κινηματογράφους, φεστιβάλ κινηματογράφου, ακαδημίες κινηματογράφου και κινηματογραφικά ινστιτούτα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς διοργανώνουν τοπικές προβολές και ψηφοφορίες. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 45 συνεργαζόμενοι οργανισμοί από 30 χώρες. Για να βρείτε προβολές κοντά σας, δείτε εδώ.

Ο Matthijs Wouter Knol, διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δήλωσε: «Το European Young Audience Award αφήνει την απόφαση εκεί όπου ανήκει: στο κοινό που θα μεταφέρει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στο μέλλον. Οι τρεις υποψήφιες ταινίες είναι τολμηρές, συγκινητικές και αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο. Στις 16 Ιανουαρίου, οι νέοι Ευρωπαίοι θα ανακοινώσουν ζωντανά την επιλογή τους στην Αθήνα».

Ο Martin Petrov, διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης, δήλωσε: «Αποστολή του IFFG είναι να προσφέρει μία πλατφόρμα όπου νέες φωνές και δημιουργοί μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Η συνεργασία αυτή με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το European Young Audience Award όχι μόνο επιβεβαιώνει εκ νέου το όραμά μας, αλλά μας δίνει επίσης την ευκαιρία να αναδείξουμε εξαιρετικά νέα ταλέντα, να προσφέρουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στο νεανικό κοινό και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον του για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, διασφαλίζοντας την ισχυρή παρουσία του στις κινηματογραφικές αίθουσες, εκεί όπου ανήκει».

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ