Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των 17ων Βραβείων Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η ταινία, μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης που τοποθετείται στον σκληρό, πειθαρχημένο και βαθιά ηθικό κόσμο του τζούντο, απέσπασε συνολικά επτά βραβεία, αυτά της Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Ηχου, Πρωτότυπης Μουσικής και Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσυλβανίας για να παρουσιάσει την ταινία του, ευχαρίστησε μέσω της συντρόφου του, «το ηρωικό συνεργείο του και την υποστηρικτή ομάδα των ηθοποιών του».

Το Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «Λο» σε σκηνοθεσία και σενάριο Θανάση Βασιλείου το οποίο εκκινεί από την απώλεια της μητέρας του δημιουργού. Με αφορμή την επιστροφή του στο οικογενειακό διαμέρισμα, ο σκηνοθέτης επιχειρεί να τακτοποιήσει τα προσωπικά της αντικείμενα, μια διαδικασία που σταδιακά μετατρέπεται σε εσωτερική διαδρομή μνήμης, αυτογνωσίας και αποκάλυψης. Το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη απέσπασαν η Χρυσιάννα Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος για την «Αρκουδότρυπα» μια τρυφερή ταινία για την ενηλικίωση, τη φιλία και τον έρωτα, που μιλἀ για τις κουήρ σχέσεις στην επαρχία.

Τα Βραβεία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας και Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απένειμαν δύο πολυβραβευμένες Ευρωπαίες δημιουργοί, η σκηνοθέτρια Άννα Χιντς και η ηθοποιός Βίκι Κριπς. Οι δυο τους, εγκαινίασαν την Τρίτη 16 Ιουνίου το «Iris Close-Up», τη νέα πρωτοβουλία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που φιλοξενεί ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses με σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου προγράμματος δράσεων που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η ΕΑΚ, ενόψει της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2027.

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Χαρά Κυριαζή για την «Αρκουδότρυπα» και το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου ο Χρήστος Πασσαλής για την ερμηνεία του στο «Beachcomber», το live-action σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αριστοτέλη Μαραγκού που βασίζεται στις επιστολές του Νίκου Καββαδία.

Στα βραβεία δεύτερων ρόλων σημειώθηκε για πρώτη φορά ισοψηφία και στις δύο κατηγορίες. Έτσι το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου δόθηκε στις Μπέττυ Αρβανίτη για τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη και Γιούλα Μπούνταλη για το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», ενώ το Β’ Ανδρικού Ρόλου μοιράστηκε ο πρόσφατα εκλιπών Χρήστος Βαλαβανίδης για την ερμηνεία του στην ταινία «Δεξιώσεις» του Φίλιππου Τσίτου και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος για τις «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν ο προσωπικός λόγος του Προέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Λευτέρη Χαρίτου κατά την απονομή του τιμητικού βραβείου της ΕΑΚ στον Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος όμως εξαιτίας ενός θέματος υγείας δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή.

«Ο Παντελής Βούλγαρης μέχρι σήμερα προσπαθεί να συνομιλήσει με την ιστορία. Κοιτάζει πάντα χωρίς ο ίδιος να την κρίνει. Οι χαρακτήρες του είναι έρμαια των γεγονότων και των αδυναμιών τους. Όπως συμβαίνει πάντα σε όλους τους μεγάλους δραματουργούς. Σαν άλλος Θουκυδίδης βλέπει την ιστορία σαν δραματουργία και σαν διαμόρφωση ψυχισμών. Το “Τελευταίο Σημείωμα” είναι το πιο πρόσφατο δώρο του σ’ εμάς. Γιατί δώρο είναι η κάθε ταινία του μεγάλου μας δημιουργού. Δώρο είναι και ο ίδιος στην καριέρα πολλών κινηματογραφιστών. Η προσφορά και η βοήθεια σε πλήθος νεότερων δημιουργών υπήρξε πάντα ανοιχτόχερη, σαν να ήταν ο μεγάλος μας πατέρας. Το σπίτι και το τηλέφωνο του ήταν πάντα εκεί. Και αυτή η βαθιά, τρυφερή φωνή του στην άλλη άκρη της γραμμής, μέχρι πριν λίγες μέρες που του μίλησα, έχει αυτή τη χροιά του ανθρώπου που πάντα θέλει να προσφέρει με όποιον τρόπο μπορεί. Έτσι γενναιόδωρες είναι και οι ταινίες του. Σπάνια βλέπεις στο σύνολο του έργου ενός κινηματογραφιστή την επιθυμία του σε κάθε καρέ ή κάθε στιγμή στην αφήγηση να γίνεται με γνώμονα τους ήρωες και τον θεατή. Αγαπημένε μας Παντελή, όλος ο ελληνικός κινηματογράφος σ’ ευχαριστεί για τις στιγμές που μας χαρίζεις κάθε φορά με τις ταινίας σου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Χαρίτος.

Το βραβείο παρέλαβε στη θέση του, ο συνάδελφος και φίλος του Παντελή Βούγαρη, Χρήστος Παληγιαννόπουλος. «Ο Παντελής ήθελε να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του, στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και στους συναδέλφους του, κινηματογραφιστές. Θα ήθελα να σας πω μια φράση που μου είπε ο ίδιος: “Ό,τι έφτιαξα, το έκανα για τις σχέσεις των ανθρώπων και για τον ήχο της κουβέντας τους”. Και εγώ θα προσθέσω , πως το έκανε με άπειρη αγάπη για τον κινηματογράφο» είπε.

Η φετινή τελετή των «ελληνικών Όσκαρ», με παρουσιαστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Θανάση Αλευρά, σε σκηνοθεσία του Ζαχαρία Μαυροειδή, είχε ως κεντρικό μήνυμα τη φράση «Οι ζωές μας στο φως» και περιστρεφόταν γύρω από την έννοια του φωτός ως αδιάσπαστου συστατικού στοιχείου της κινηματογραφικής τέχνης, κυριολεκτικά και αλληγορικά.

Αναλυτικά τα Βραβεία Ίρις 2026

-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα

-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

«Λο»: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

-Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

«Maricel»: Μαρία Δρανδάκη

-Βραβείο Σκηνοθεσίας

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος

-Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

«Αρκουδότρυπα»: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

-Βραβείο Σεναρίου

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος

-Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

«Beachcomber»: Χρήστος Πασσαλής

-Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

«Αρκουδότρυπα»: Χαρά Κυριαζή

-Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Ex aequo: «Δεξιώσεις»: Χρήστος Βαλαβανίδης & «Μικρές Ανάσες»: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

-Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Ex aequo: «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιούλα Μπούνταλη & «Σπασμένη Φλέβα»: Μπέττυ Αρβανίτη

-Βραβείο Φωτογραφίας

«Beachcomber»: Γιώργος Καρβέλας

-Βραβείο Μοντάζ

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος

-Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος

-Βραβείο Σκηνογραφίας

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Λίζα Τσουλούπα

-Βραβείο Ενδυματολογίας

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Τριάδα Παπαδάκη

-Βραβείο Ήχου

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Νίκος Έξαρχος, Αρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης

-Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος

-Βραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ

«Κότα»: Glen McGuigan

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

«Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει»: Δημήτρης Παπαθανάσης

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

«Να Φοβάσαι τ’ ‘Αστρα του Νοτιά»: Χρήστος Καρτέρης

-Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

«Μαύρες Πολιτείες»: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης

-Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

«Ήταν Πολύ Καλή στο να Φεύγει»: Βασίλης Παντελίδης