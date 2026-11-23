Η συγκλονιστική ιστορία της Μαρίας Σκομπτσόβα, μιας από τις πιο ασυνήθιστες και ανατρεπτικές Αγίες της εποχής μας, ζωντανεύει επί σκηνής στο Θέατρο Auditorium, από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, μέσα από ένα νέο, πρωτότυπο θεατρικό έργο, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Στην πολυμελή διανομή πρωταγωνιστούν, η Τάνια Τρύπη, στον ρόλο της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα, η Νικολέττα Βλαβιανού στον ρόλο της μητέρας της, Σοφίας Πιλένκο και ο Κωνσταντίνος Καζάκος στον ρόλο του Δανιήλ Σκομπτσόφ, ενώ συμμετέχουν οι: Στρατής Πανούριος, Σταύρος Βόλκος, Σπύρος Σουρβίνος, Λυσάνδρα Αναστασοπούλου και Ευτυχία Αργυροπούλου.

Μια εμβληματική θεατρική παραγωγή σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Τζαβέλλα και κείμενο της Ευτυχίας Αργυροπούλου, που μας μεταφέρει από τη Ρωσία στο Παρίσι του Μεσοπολέμου και από εκεί στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αναδεικνύοντας μια συγκλονιστική διαδρομή πίστης, αντίστασης και ανθρωπιάς, με κορυφαία πράξη την αυτοθυσία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μαρία Σκομπτσόβα – Μια ασυμβίβαστη γυναίκα. Μητέρα, Ποιήτρια, Επαναστάτρια, Μοναχή.

Η Αγία Μαρία Σκομπτσόβα, αναζήτησε τον Θεό μέσα από την αγάπη της για την ζωή και τον άνθρωπο, πέρα από διακρίσεις και συμβάσεις.

Αναγνωρισμένη ως «Δίκαιη των Εθνών» για τη δράση της κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, αντιστάθηκε στη ναζιστική θηριωδία, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και πληρώνοντας το τίμημα, με την υπέρτατη θυσία της ίδιας της ζωής της.

Από τη φλόγα της Ρωσικής Επανάστασης και το Παρίσι του Μεσοπολέμου μέχρι τη σκοτεινή εποχή της Κατοχής και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μια ιστορία πίστης, έρωτα, αντίστασης και βαθιάς ανθρωπιάς, ξετυλίγεται επι σκηνής, μέσα από ένα απολύτως τεκμηριωμένο κείμενο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Το έργο ξεκινά στο Παρίσι, στις 8 Μαΐου 1945, την ημέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης της Ευρώπης από τη ναζιστική Γερμανία. Σε μια σοφίτα, η Σοφία Πιλένκο, μητέρα της Μαρίας Σκόμπτσοβα, αδυνατεί να συμμετάσχει στη γενική χαρά, καθώς γνωρίζει ότι η κόρη της έχει πεθάνει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ. Μαζεύει ένα προς ένα τα προσωπικά της αντικείμενα και τα τοποθετεί σε ένα παλιό ξύλινο μπαούλο, αναλαμβάνοντας να διαφυλάξει τη μνήμη της. Κάθε αντικείμενο γίνεται η αφορμή για την επιστροφή σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής της Μαρίας.

Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης:

Στον ρόλο της Σοφίας Πιλένκο η Νικολέτα Βλαβιανού

Στον ρόλο της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα η Τάνια Τρύπη

και ο Κωνσταντίνος Καζάκος στον ρόλο του Δανιήλ Σκομπτσόφ

Μαζί τους: Στρατής Πανούριος, Σταύρος Βόλκος, Σπύρος Σουρβίνος, Λυσάνδρα Αναστασοπούλου, Ευτυχία Αργυροπούλου

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας

Κείμενο: Ευτυχία Αργυροπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Θωμάς Κωνσταντίνου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Βοηθός σκηνογράφος: Δημήτρης Καλαμάτας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σταύρος Βόλκος

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κόλλιας

Creative Agency: GridFox

Παραγωγή: Ethos Productions

Σημείωμα Συγγραφέα:

«Η ζωή της Αγίας Μαρίας Σκομπτσόβα είναι ένα ταξίδι μέσα σε καθοριστικές περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας: από τη Ρωσία της τσαρικής αυτοκρατορίας και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την Οκτωβριανή Επανάσταση, την προσφυγιά και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συναρπαστική πρόκληση της συγγραφής ήταν ότι η Μαρία και όλα σχεδόν τα πρόσωπα του έργου υπήρξαν ιστορικές, σημαντικές προσωπικότητες που δεν ήταν απλοί παρατηρητές της Ιστορίας, αλλά συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της. Η έρευνα σε γραπτά, μαρτυρίες, φωτογραφίες και ιστορικές πηγές ήταν η αφετηρία, πριν όλα αυτά αποκτήσουν θεατρική ζωή. Στο κέντρο αυτού του ταξιδιού βρίσκεται η Μαρία: μια πολυδιάστατη, βαθιά επαναστατική γυναίκα, ερωτευμένη με τη ζωή και τον άνθρωπο. Μια γυναίκα που τόλμησε να ακολουθήσει την ψυχή της, να αλλάξει, να αμφισβητήσει και να ζήσει τη ζωή ως το μεδούλι της. Τώρα που αυτό το ταξίδι φτάνει στη σκηνή, θέλω να την ευχαριστήσω που με άφησε να γίνω η φωνή που θα διηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία της»

Ευτυχία Κ. Αργυροπούλου , συγγραφέας

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Η σκηνοθετική μου ματιά πάνω στη ζωή της Αγίας Μαρίας Σκοπσόβα εστιάζει στη ριζοσπαστική, αντισυμβατική αγιότητα μιας γυναίκας που επέλεξε τον «μοναχισμό στον κόσμο», μετατρέποντας τους δρόμους του Παρισιού και το σκοτάδι του Ράβενσμπρικ σε τόπο έμπρακτης θυσίας. Αντιμετωπίζω τη διαδρομή της όχι ως μια στατική αγιογραφία, αλλά ως ένα βαθιά ανθρώπινο και υπαρξιακό οδοιπορικό, όπου η ποίηση, η κοινωνική δράση και η απόλυτη αυταπάρνηση συγκρούονται με την αδικία και τον πόνο της εποχής της. Μέσα από έναν σκηνικό ρυθμό που εναλλάσσει την ωμή ιστορική πραγματικότητα με την εσωτερική πνευματική ανάταση, φωτίζω το πώς η δική της αληθινή αγάπη για τον πλησίον γίνεται πράξη αντίστασης, καλώντας τον σύγχρονο θεατή να αναμετρηθεί με τα όρια της δικής του ανθρωπιάς.

Μενέλαος Τζαβέλλας , σκηνοθέτης

Μέσα στον ρόλο:

Η Τάνια Τρύπη ενσαρκώνει τη Μαρία Σκομπτσόβα, μια γυναίκα ασυμβίβαστη, παθιασμένη με τη ζωή, που αρνείται τις μισές αλήθειες και τις εύκολες απαντήσεις. Από την επανάσταση και τον ανθρώπινο έρωτα μέχρι την εξορία της στο Παρίσι, η διαδρομή της γίνεται μια βαθιά υπαρξιακή αναμέτρηση με την πίστη, την ελευθερία και το νόημα της αγάπης. Μέσα στο μοναχικό ράσο δεν αποσύρεται από τον κόσμο, αλλά ανακαλύπτει την απόλυτη ελευθερία: να αγαπά τον άνθρωπο χωρίς όρους, να υπερβαίνει εξωτερικά σχήματα και τύπους και να μετατρέπει την πίστη σε πράξη, με έναν και μοναδικό κανόνα: «Να σφουγγίζει το δάκρυ κάθε πονεμένου». Στη φρίκη του Ολοκαυτώματος, η αγάπη της γίνεται αντίσταση, καθώς σώζει ανθρώπους από την εξόντωση, μέχρι που η ίδια παίρνει τη θέση μιας εγκύου Πολωνοεβραίας στον θάλαμο αερίων. Ένας άνθρωπος Ερωτευμένος και Ελεύθερος.

Η Νικολέτα Βλαβιανού γίνεται η φωνή της μητέρας. Εκείνης που έζησε τη Μαρία πριν γίνει σύμβολο, πριν γίνει Αγία. Που γνώρισε τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις και τις πληγές της.Μέσα από τη δική της αφήγηση, η ιστορία ξετυλίγεται όχι ως μια μακρινή αγιογραφία, αλλά ως η σπαρακτική μνήμη μιας μητέρας που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με το μεγαλείο και το τίμημα της ζωής της κόρης της.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος υποδύεται τον δικαστή που καλείται να την κρίνει, αλλά καταλήγει να την ερωτευτεί και να την παντρευτεί. Μια απρόσμενη συνάντηση που ανατρέπει τους ρόλους του κριτή και του κρινόμενου. Μαζί παίρνουν τον δρόμο της εξορίας προς το Παρίσι, όπου εκείνος, από δικαστής, βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός ταξί. Ένας άνδρας που βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται και τη σχέση του με τη Μαρία να δοκιμάζεται ανάμεσα στην ανάγκη της επιβίωσης και σε μια ζωή που αρνείται να συμβιβαστεί.

Ο Στρατής Πανούριος ενσαρκώνει τον πατέρα Σέργιο Μπουλγκάκωφ, τον σπουδαίο θεολόγο και στοχαστή που στάθηκε πνευματικός συνοδοιπόρος της Μαρίας Σκομπτσόβα. Μια μορφή βαθιάς καλλιέργειας και πίστης, που αναγνωρίζει στην ασυμβίβαστη φύση της Μαρίας έναν διαφορετικό δρόμο προς την αγιοσύνη. Μέσα από τη συνάντησή τους αναδύεται η σύγκρουση ανάμεσα στους τύπους της θρησκείας και την ελευθερία της αγάπης, εκεί όπου η θεολογία παύει να είναι μόνο λόγος και γίνεται πράξη.

Θέατρο Auditorium

• Διεύθυνση: Σίνα 2-4, Αθήνα 106 72 (περιοχή Ακαδημίας / Κέντρο)

• Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 211 008 8064

Πρεμιέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

Λήξη Παραστάσεων: Κυριακή των Βαΐων

Διάρκεια: 90 λεπτά με διάλειμμα 10 λεπτά

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ώρα 8:30 μμ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/maria-skomptsoba-i-zoi-mias-anatreptikis-agias/

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις, συλλόγους και σχολεία, κατόπιν συνεννόησης.

Τηλ.: 30 211 008 8064 – e-mail: info@ethoproductions.gr;auditorium.athens@gmail.com

Η παράσταση προτείνεται για ηλικίες άνω των 12 ετών.