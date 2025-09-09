Σε μία εποχή που η ευτέλεια και η αδιαφορία μοιάζουν να κυριαρχούν, ο συνθέτης Πασχάλης Τόνιος παρουσιάζει το νέο του μουσικοποιητικό έργο «Πανανθρώπινες Αξίες», μία «μουσικό-ποιητική κραυγή στο ευτελές σήμερα». Η μοναδική αυτή παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, με την πρωτοβουλία και υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το έργο αποτελεί έναν ύμνο στις αξίες που τείνουν να ξεθωριάσουν: την αλήθεια, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο δημιουργός, Πασχάλης Τόνιος, το ερέθισμα για τη δημιουργία του ήταν η «αγωνία για έναν κόσμο που βλέπω να πληγώνεται καθημερινά». Μέσα από αυτό το έργο, επιθυμεί να ενώσει φωνές ποιητών, μουσικών και ερμηνευτών «σε μια κραυγή ελπίδας», τονίζοντας πως «η ποίηση και η μουσική είναι το τελευταίο μας καταφύγιο».

Ο τίτλος «Πανανθρώπινες Αξίες» επιλέχθηκε, σύμφωνα με τον συνθέτη, διότι αυτές οι λέξεις «κινδυνεύουν να γίνουν άδειες». Στόχος του είναι να τις ξαναζωντανέψει μέσα από τους ήχους και τους στίχους, μετατρέποντάς τις σε ένα τραγούδι που θα αγγίξει τις ψυχές όλων.

Στην παράσταση, η μελοποιημένη ποίηση μεγάλων Ελλήνων και ξένων δημιουργών όπως οι Σεφέρης, Καβάφης, Ρίτσος, Λειβαδίτης, Μπρεχτ, Πούσκιν, Κίπλινγκ και Μπόρχες, θα ερμηνευτεί από τον ίδιο τον Πασχάλη Τόνιο και τις «Εννέα Μούσες». Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν οι Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, Μαρία Θεοδώτου, Σαββέρια Μαργιολά, Πέννυ Μπαλτατζή, Γεωργία Νταγάκη, Μιρέλα Πάχου, Δήμητρα Σταθοπούλου, η σοπράνο της ΕΛΣ Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος.

Την παράσταση θα τιμήσουν με την πολύτιμη συμμετοχή τους ο σπουδαίος Κώστας Χατζής με την κόρη του Δανιέλα, καθώς και ο εξαιρετικός Γρηγόρης Βαλτινός στην αφήγηση.

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς θα είναι αφιερωμένο στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους και την τεράστια καλλιτεχνική τους παρακαταθήκη.

Η συναυλία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό μέσω δελτίων εισόδου, δεν είναι απλώς μια μουσική εκδήλωση, αλλά μια «πράξη πολιτισμού, τιμή στη συλλογική μνήμη και βαθιά πίστη ότι οι πανανθρώπινες αξίες δεν χάνονται ποτέ – απλώς περιμένουν να τις αναζητήσουμε ξανά».

Όπως καταλήγει ο Πασχάλης Τόνιος: «Ελάτε στο Ηρώδειο όχι για μια απλή συναυλία. Ελάτε για να συναντηθούμε στην ουσία».