Γεμάτη από κόσμο και μέσα στο πολύχρωμο, γεωμετρικό σύμπαν της πρωτοπόρου εικαστικής καλλιτέχνιδας Όπυς Ζούνη ήταν το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η βιβλιοθήκη «Δημήτριος Ι. Πουρνάρας» της ΕΣΗΕΑ. Τα εγκαίνια της έκθεσης «Όπυ Ζούνη: Η Τέχνη είναι η ίδια η Ζωή: Ιστορίες στο Τετράγωνο – Ανοικτά Βιβλία» από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την πνευματική διάσταση του έργου της έγιναν στη βιβλιοθήκη του ιστορικού κτηρίου της ΕΣΗΕΑ από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Την υποδέχτηκε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος, Μαρία Αντωνιάδου.

Μια έκθεση που ενώνει την τέχνη με τη δημοσιογραφία

«Η σημερινή εκδήλωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ είναι μια έκθεση, που τολμώ να πω, ενώνει την τέχνη με τη δημοσιογραφία. Η Όπυ Ζούνη, κατάφερε να δημιουργήσει μια δική της, εντελώς ατομική αισθητική. Μια προσωπική γλώσσα, που εύκολα αναγνωρίζεται και διακρίνεται. Μέσα από τη γεωμετρία, το φως και τις σχέσεις των σχημάτων της μας προσκαλεί να δούμε τον κόσμο με διαφορετικό βλέμμα. Να ανακαλύψουμε το καινούργιο μέσα από ερωτήματα που προκαλεί το έργο της και να οδηγηθούμε έτσι στην αλήθεια.

Την ίδια πρόθεση έχει και η ερευνητική δημοσιογραφία. Επιδιώκει να ανακαλύψει την αλήθεια και την πραγματικότητα – να αίρει τα πέπλα της σιωπής και του ψεύδους, να προσθέσει στοιχεία άγνωστα αλλά σημαντικά», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της η πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου ανοίγοντας την εκδήλωση, ενώ με τη σειρά της η υπουργός σημείωσε «Η Όπυ Ζούνη υπήρξε -και παραμένει μέσα από το έργο της – μια από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής σύγχρονης δημιουργίας. Το έργο της, με τη γεωμετρική του καθαρότητα και τη διεθνή του αναγνώριση, έχτισε γέφυρες ανάμεσα στην ελληνική εικαστική παράδοση και τα μεγάλα ρεύματα της παγκόσμιας αφαίρεσης.

Πέρα όμως από την καλλιτεχνική της συνεισφορά, η Ζούνη υπήρξε παράδειγμα ήθους και συνέπειας. Μία γυναίκα που αντιμετώπισε τις αντιξοότητες στη διαδρομή της με αξιοπρέπεια και δύναμη, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην τέχνη της. Αυτή η στάση ζωής αναδεικνύει ότι η δημιουργία δεν είναι μόνο μία αισθητική κατεύθυνση, αλλά και τρόπος ανθεκτικότητας και αυτοπραγμάτωσης». Και η κ. Κεραμέως κατέληξε: «Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, τιμώντας σήμερα το έργο και τη ζωή της Όπυς Ζούνη, συνεχίζει μια παράδοση πολιτισμικής ευθύνης που ξεπερνά τα στενά όρια της επαγγελματικής ένωσης και αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας».

Δεκαεννέα έργα, 10 βιβλία, 18 επιστολές, δυο έργα φίλων και τα δυο τελευταία της κείμενα

Ο γιος της καλλιτέχνιδας, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Θεοκλής Πέτρος Ζούνης, ανέφερε «Η έκθεση “Όπυ Ζούνη: Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή – Ιστορίες στο τετράγωνο – Ανοικτά Βιβλία” μέσα από τα 19 εικαστικά έργα της Όπυ Ζούνη, τα 10 βιβλία με εικόνα έργου της Όπυ Ζούνη, τις 18 επιστολές, τα δύο έργα φίλων καλλιτεχνών της Όπυ Ζούνη (Λίλα Παπούλα, Cezar) καθώς και τα δύο τελευταία κείμενα της Όπυ Ζούνη (“Ένα έργο ποιητικό” για τη φίλη Λίλα Παπούλα, και “Καλλιτέχνες και Χορηγία: Σκέψεις ενός εικαστικού Καλλιτέχνη” για το βιβλίο Πολιτιστική πολιτική, χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη του καθηγητή κ. Γιώργου Γκαντζιά) επιχειρεί να φωτίσει πτυχές του εικαστικού της έργου, της ζωής της και της στάσης της ζωής της».

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Νικολένα Καλαϊτζάκη – Ζούνη, ολοκλήρωσε τις ομιλίες αναφέροντας: «Η εφευρετική, παθιασμένη με την τέχνη της, ακούραστη δημιουργός, Όπυ Ζούνη, επιδόθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, στην αναζήτηση ποικίλων τρόπων προσέγγισης και απόδοσης των έργων της αφήνοντας στις επόμενες γενιές μια πολύτιμη παρακαταθήκη που απαρτίζεται από ζωγραφικά έργα, κολάζ, κατασκευές, γλυπτά, video art και εγκαταστάσεις».

Την εκδήλωση συντόνισε η γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, Κατερίνα Λυμπεροπούλου.

Συντελεστές έκθεσης

Συντονισμός έκθεσης: Κατερίνα Χ. Λυμπεροπούλου, Θεοκλής – Πέτρος Ζούνης. Οργάνωση – Επιμέλεια έκθεσης και αρχειακού υλικού Όπυς Ζούνη: Νικολένα Καλαϊτζάκη – Ζούνη. Τεχνική υποστήριξη – Εγκατάσταση έκθεσης: Γιάννης Ζούνης, Γιώργος Σκουτέρης. Οπτική ταυτότητα – Σχεδιασμός έκδοσης: Νικολένα Καλαϊτζάκη – Ζούνη. Φωτογράφιση έργων: Άννα Παδελοπούλου, Κωνσταντίνα Ζούνη. Φωτογραφία Όπυς Ζούνη: Δημήτρης Γέρος. Παραγωγή – Εκτύπωση έκδοσης: ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης.

Η πρόεδρος, Μαρία Θ. Αντωνιάδου, και τα μέλη του Μορφωτικού Ιδρύματος θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη βιβλιοθηκονόμο της ΕΣΗΕΑ, Όλγα Παρασκευά και την γραμματεία του ΜΙ, Ισιδώρα Γκούφα για την πολύτιμη βοήθειά τους στην έκθεση και τον συνοδευτικό της κατάλογο.

Πληροφορίες:

«Όπυ Ζούνη: Η Τέχνη είναι η ίδια η Ζωή: Ιστορίες στο Τετράγωνο – Ανοικτά Βιβλία»

Διάρκεια έκθεσης: Ως 29 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00-16:00