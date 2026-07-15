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Μια σιωπηλή επανάσταση συντελείται στον χώρο της αρχαιολογίας και της συντήρησης έργων τέχνης, καθώς η τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ανάλυσης και η ψηφιακή απεικόνιση επιτρέπουν πλέον τη μελέτη ανεκτίμητων πολιτιστικών θησαυρών χωρίς την παραμικρή φυσική επαφή.
Πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια, ο οργανισμός Factum Foundation χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως το LiDAR και η φωτογραμμετρία, για να δημιουργήσει πιστά ψηφιακά αντίγραφα μνημείων και γλυπτών.
Από τα υπόγεια ταφικά μνημεία της Νάπολης μέχρι την ανασύνθεση κατεστραμμένων αριστουργημάτων του Μιχαήλ Αγγέλου, η επιστήμη προσφέρει ένα μοναδικό «εισιτήριο» για τη διάσωση της παγκόσμιας κληρονομιάς στο διηνεκές.
Η φθορά του χρόνου, οι φυσικές καταστροφές και οι πολεμικές συγκρούσεις αποτελούσαν ανέκαθεν τους μεγαλύτερους εχθρούς της ανθρώπινης δημιουργίας.
Σήμερα, ωστόσο, η επιστήμη και η ψηφιακή τεχνολογία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν μια «ψηφιακή ασπίδα» προστασίας στα πιο εύθραυστα ιστορικά τεκμήρια του πλανήτη.
Η τρισδιάστατη αποτύπωση ως ιστορικό τεκμήριο
Το Factum Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει αναγάγει την ψηφιοποίηση της τέχνης σε επιστήμη ακριβείας.
Επιστρατεύοντας ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο τεχνολογιών, που περιλαμβάνει τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning), φωτογραμμετρία, πολυφασματική φωτογράφιση και τεχνολογία LiDAR, ο οργανισμός καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια το σχήμα, τη γεωμετρία, το χρώμα και τις μικρο-ανάγλυφες λεπτομέρειες της επιφάνειας των αντικειμένων.
«Στόχος μας δεν είναι απλώς να τραβήξουμε μια φωτογραφία, αλλά να καταγράψουμε το αντικείμενο ως ιστορικό τεκμήριο», εξηγεί χαρακτηριστικά ο ιδρυτής του οργανισμού, Άνταμ Λόου.
Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να απομονώσουν πληροφορίες που είναι αόρατες στο γυμνό μάτι.
Οι ερευνητές μπορούν πλέον να περιστρέφουν εικονικά ένα εύθραυστο αντικείμενο, να μεγεθύνουν τις λεπτομέρειές του έως και δέκα φορές ή ακόμη και να αλλάζουν την κατεύθυνση του φωτισμού, αποκαλύπτοντας κρυφές επιγραφές, υπογραφές ή μικροσκοπικές ρωγμές.
Βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ζωντανεύει τα αρχαία:
Από τη Νάπολη στην Οξφόρδη: Τα μεγάλα ψηφιακά project
Οι εφαρμογές αυτής της μεθοδολογίας εκτείνονται σε μερικά από τα πιο εμβληματικά μνημεία του κόσμου. Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα και εντυπωσιακά επιτεύγματα του Factum Foundation ξεχωρίζουν:
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Ipogeo dei Cristallini (Νάπολη): Η λεπτομερής ψηφιακή καταγραφή του αρχαίου, υπόγειου ελληνιστικού ταφικού μνημείου, εξασφαλίζοντας τη μελέτη των ευαίσθητων τοιχογραφιών του χωρίς την επιβάρυνση από την ανθρώπινη παρουσία.
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Divinity School (Οξφόρδη): Η τρισδιάστατη αποτύπωση της περίτεχνης, ιστορικής οροφής του πανεπιστημιακού κτιρίου με τα εκατοντάδες ανάγλυφα οικόσημα.
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«Ο Νεαρός Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής»: Η ψηφιακή ανασύνθεση και αποκατάσταση του περίφημου γλυπτού του Μιχαήλ Αγγέλου, το οποίο είχε υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.
Ψηφιακό αντίγραφο: Σύμμαχος, όχι αντικαταστάτης του πρωτοτύπου
Οι ειδικοί σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η δημιουργία αυτών των υπερ-υψηλής ανάλυσης ψηφιακών «κλώνων» δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην αντικατάσταση των αυθεντικών έργων. Αντίθετα, λειτουργεί ως ο απόλυτος σύμμαχός τους.
Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στους συντηρητές να παρακολουθούν με χειρουργική ακρίβεια τη φθορά των έργων σε βάθος χρόνου.
Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων φυσικών αντιγράφων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για παρουσίαση σε μουσεία, όταν τα πρωτότυπα είναι υπερβολικά εύθραυστα για να ταξιδέψουν ή να εκτεθούν στο κοινό.
Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας θωρακίζεται και παραδίδεται ανέπαφη στις επόμενες γενιές.