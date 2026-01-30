Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη μακροχρόνια σχέση της με τη Beyoncé, η Τεγιάνα Τέιλορ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η «Queen Bey» στην επαγγελματική της πορεία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, η σταρ της R&B μοιράστηκε τη συμβουλή που χαράχτηκε στη μνήμη της και την καθοδηγεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την ίδια, η Beyoncé —η οποία πλέον κατέχει το ιστορικό ρεκόρ των 35 βραβείων Grammy— την προέτρεψε «να επενδύσει στον εαυτό της».

«Μην το παίρνεις προσωπικά. Πρόκειται για επιχείρηση», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια του «One Battle After Another», μεταφέροντας τα λόγια της Beyoncé, η οποία τη γνωρίζει από την ηλικία των 15 ετών όταν την επέλεξε ως χορογράφο για το μουσικό βίντεο «Ring the Alarm» το 2006.

«Μπήκα στον χώρο σε μια εποχή που λειτουργούσα αποκλειστικά με το συναίσθημα και δεν κατανοούσα ορισμένες καταστάσεις. Όταν κατέφευγα σε εκείνη, μου έλεγε: “Μην το παίρνεις προσωπικά”. Το ίδιο μου έλεγε και η μητέρα μου», θυμάται η Τέιλορ.

Όπως εξήγησε, είναι μια συμβουλή που κράτησε για τη συνέχεια της πορείας της, καθώς αρχικά δεν γνώριζε πόσο μοναχικός μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος.

«Δεν ήξερα ότι ορισμένες συνθήκες θα με απομόνωναν, κάνοντάς με να συνειδητοποιήσω πως, για να υλοποιηθεί κάτι ακριβώς όπως το έχω φανταστεί, θα έπρεπε να το κάνω μόνη μου», τόνισε.

Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, η Beyoncé τη βοήθησε επίσης να καταλάβει τις οικονομικές προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας λέγοντας: «Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σου καταλήγει στην πληρωμή όλων εκείνων που χρειάστηκε να επιστρατεύσεις για να δώσεις πνοή στο όραμά σου. Κάθε επιταγή που λαμβάνεις δεν καταλήγει απαραίτητα στην τσέπη σου, αυτό συμβαίνει μόνο αν πιστεύεις πραγματικά στον εαυτό σου και επενδύεις σε αυτόν».

Παράλληλα, η Τέιλορ εξέφρασε τον έντονο θαυμασμό της για τον χαρακτήρα της μέντορά της.

«Αν η Beyoncé παραμένει τόσο προσγειωμένη, ευγενική και ταπεινή, τότε ακριβώς έτσι οφείλω να είμαι κι εγώ», ανέφερε καταλήγοντας.

