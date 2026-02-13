Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία μόλις 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η απώλειά του συγκίνησε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, που παρακολουθούσαν τη σειρά “Dawson’s Creek” όπου ο καλλιτέχνης υποδυόταν στη δεκαετία του ’90 τον «Ντόσον Λίρι».

Ο φίλος του ηθοποιού, Αλφόνσο Ριμπέιρο δημοσίευσε μια σπαρακτική φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ . Σε αυτή, αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο, κρατώντας τον αγκαλιά και ακουμπώντας τρυφερά το κεφάλι του στο δικό του.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη σύζυγο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, λίγα μόλις λεπτά πριν του πει το «τελευταίο αντίο».

«Η τελευταία μου στιγμή ήταν που τον έκανα να γελάσει για τελευταία φορά. Ήδη μου λείπει πραγματικά» ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.