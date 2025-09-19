Έπειτα από δύο συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Μεταξά, η θεατρική ομάδα Metaxact, που απαρτίζεται από ασθενείς και εργαζόμενους του Νοσοκομείου «Μεταξά», ανεβάζει την ξεκαρδιστική και συγκινητική κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Ποια Ελένη;», με μουσική της Αφροδίτης Μάνου, στο εμβληματικό Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

«Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου, πριν ένα χρόνο λάβαμε την απόφαση για την επανασύσταση της θεατρικής ομάδας του Νοσοκομείου Μεταξά «Metaxact». Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως πολύ καλώς πράξαμε! Ένα χρόνο μετά, το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και έτσι μετά από δύο «sold out» παραστάσεις στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας, κάνουμε το μεγάλο βήμα στο εμβληματικό Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά. Η τέχνη αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου, γιατί ενδυναμώνει ψυχικά τους ασθενείς και τους υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι γεμάτη χρώμα, φως και δημιουργία», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Με δωρεάν είσοδο για όλους, το μήνυμα της εκδήλωσης είναι σαφές, προσθέτει. «Η ζωή συνεχίζεται και μετά τη διάγνωση του καρκίνου και υποχρέωση όσων κατέχουμε θέσεις ευθύνης είναι να συμβάλουμε καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, χαρίζοντάς τους στιγμές ξεγνοιασιάς, χαμόγελου και ανεμελιάς».

«Ο Πειραιάς είναι μια πόλη που τιμά την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά πάνω απ’ όλα τιμά τον άνθρωπο. Η θεατρική ομάδα Metaxact του Νοσοκομείου «Μεταξά» είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η δύναμη ψυχής μπορούν να μετατρέψουν τη δοκιμασία σε έμπνευση και χαρά», δήλωσε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Χατζηαλέξης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, σημείωσε ότι «η στήριξη πρωτοβουλιών όπως αυτή της θεατρικής ομάδας Metaxact αποτελεί χρέος και τιμή για τον Δήμο Πειραιά. Η τέχνη έχει τη δύναμη να γιατρεύει, να ενώνει και να δίνει κουράγιο. Είμαστε δίπλα σε κάθε δράση που προάγει τον πολιτισμό και ενισχύει το ηθικό των συνανθρώπων μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για το σπουδαίο έργο τους.»