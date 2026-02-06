Η Thessaloniki Walking Tours (TWT) πραγματοποιεί τετραήμερη πολιτιστική εξόρμηση στην Αθήνα, από την Πέμπτη 12 έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2025, με ένα πυκνό πρόγραμμα ξεναγήσεων σε μουσεία, μνημεία και χώρους ιστορικού, αρχιτεκτονικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Η δράση περιλαμβάνει περιπάτους και επισκέψεις που εστιάζουν στη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, την αρχιτεκτονική, την ιστορία, την τέχνη, τη μνήμη και τη μικροϊστορία της πόλης.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 | 17:15

Οικοδομώντας το Έθνος. Ο αθηναϊκός νεοκλασικισμός και τα αφηγήματά του

Το 1834 η Αθήνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ο φιλέλληνας βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος Α΄ Βίττελσμπαχ, μεριμνά ώστε ο νεαρός γιος του Όθων, ο πρώτος βασιλιάς της νεότερης Ελλάδας, να κυβερνήσει ένα κράτος που οφείλει να ανοικοδομηθεί στα πρότυπα του ένδοξου αρχαίου παρελθόντος του.

Ο νεοκλασικισμός εισάγεται στην Ελλάδα μέσω Μονάχου και θα αποτελέσει για δεκαετίες τον «εθνικό» ρυθμό της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Στη διαδρομή περιηγούμαστε στα πιο εμβληματικά νεοκλασικά κτήρια του κέντρου της Αθήνας και αφηγούμαστε τις ιστορίες των ανθρώπων που συνδέθηκαν μαζί τους.

Με τον Τάσο Παπαδόπουλο

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

Ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Στο ιστορικό κτήριο της Παλιάς Βουλής, στο κέντρο της Αθήνας, στεγάζεται ένα μουσείο που αποτελεί κιβωτό της ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διαθέτει μοναδική συλλογή κειμηλίων και έργων τέχνης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Χάρτα του Ρήγα, τα όπλα του Κολοκοτρώνη, την περικεφαλαία του Μπάιρον, τα προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια, τον επίχρυσο ξυλόγλυπτο θρόνο του «κόκκινου» σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ από την περίοδο της εξορίας του στη Βίλα Αλλατίνι της Θεσσαλονίκης, καθώς και χάρτες, γκραβούρες και πίνακες μεγάλης ιστορικής αξίας.

Η επίσκεψη αποτελεί καταβύθιση στην ελληνική ιστορία από την πτώση της Κωνσταντινούπολης έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια διαδρομή 500 ετών όπου θρίαμβος, τραγωδία, ηρωισμός και απώλειες διαμόρφωσαν το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας.

Με τον Τάσο Παπαδόπουλο

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

«Στην πόλη των νεκρών»

Ξενάγηση στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών αποτελεί τη μεγαλύτερη ανοιχτή γλυπτοθήκη της Ελλάδας. Στον χώρο αυτό, όπου η ιστορία συναντά την τέχνη, έχουν ενταφιαστεί σημαντικές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ενώ εργάστηκαν μερικοί από τους κορυφαίους Έλληνες γλύπτες του 19ου και 20ού αιώνα. Με διάθεση εξερεύνησης και αναστοχασμού, περιηγούμαστε στην αθηναϊκή πόλη των νεκρών και συνομιλούμε μαζί τους μέσα από τα επιτύμβια μνημεία.

Με τον Τάσο Παπαδόπουλο

Ιστορίες της Πλάκας | 17:15

Η Πλάκα αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό παλίμψηστο. Αρχαία ερείπια, βυζαντινές εκκλησίες, οθωμανικά τζαμιά και νεοκλασικές οικίες συνθέτουν ένα ετερόκλητο αρχιτεκτονικό σύνολο που λειτουργεί ως χωροταξικό πρελούδιο προς τον Ιερό Βράχο. Περιηγούμαστε στην περιοχή και ανακαλύπτουμε την ιστορία και τη μικροϊστορία της. Ο Παπαδιαμάντης, ο Μπάιρον και ο Έλγιν, ο Τζισδαράκης και ο Ανδρόνικος είναι μερικά μόνο από τα πρόσωπα που συναντάμε στον περίπατό μας.

Με τον Τάσο Παπαδόπουλο

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά αποτελεί ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά μουσεία της Αττικής. Διαθέτει εξαιρετική συλλογή αρχαιοτήτων, όπως επιτύμβια γλυπτά, σπάνια αγγεία και τέσσερα μοναδικά χάλκινα αγάλματα που προκαλούν συγκίνηση και δέος.

Με τον Τάσο Παπαδόπουλο

Στον λόφο του Φιλοπάππου | 16:15

Η ζωή του Γάιου Ιουλίου Αντιόχου Φιλοπάππου αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του αρχαίου κόσμου. Απόγονος της βασιλικής οικογένειας του ελληνιστικού βασιλείου της Κομμαγηνής και εγγονός του τελευταίου βασιλιά της, συνδέθηκε στενά με την πόλη των Αθηνών και τιμήθηκε με το επιβλητικό ταφικό μνημείο στην κορυφή του λόφου που φέρει το όνομά του. Ακολουθώντας το νήμα της ζωής του, συναντάμε τα ελληνιστικά βασίλεια της Ανατολής, Ρωμαίους αυτοκράτορες και ευεργέτες της Αθήνας, ενώ παράλληλα εξερευνούμε τη λεγόμενη «Φυλακή του Σωκράτη» και την Πνύκα, την καρδιά της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Με τον Θοδωρή Καραμάτσογλου

Οι κρατήσεις είναι απαραίτητες: info@thessalonikiwalkingtours.com | 6944476126