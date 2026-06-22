Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, ο Δήμος Θηβαίων τίμησε τη Χάρις Αλεξίου, μετονομάζοντας το Δημοτικό Ωδείο της πόλης σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας – Χάρις Αλεξίου».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία κατάγεται από τη Θήβα και έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό, βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να παραλάβει μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση, που αναγνωρίζει τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά της στην τέχνη.

Η απόφαση για την ονοματοδοσία του Ωδείου ελήφθη έπειτα από πρόταση του δημάρχου Θηβαίων, Γιώργου Αναστασίου, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του πολιτισμού, μαθητές του Ωδείου και πλήθος πολιτών, που θέλησαν να τιμήσουν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε επίσημα ότι το Ωδείο θα φέρει πλέον το όνομα της Χάρις Αλεξίου, συνδέοντας τη μουσική εκπαίδευση των νέων της πόλης με το έργο και την παρακαταθήκη μιας καλλιτέχνιδας που έχει σημαδέψει γενιές ακροατών.

Εμφανώς συγκινημένη, η Χάρις Αλεξίου ευχαρίστησε τον Δήμο Θηβαίων και τους συμπολίτες της για την τιμή που της έγινε, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής ως διαχρονικής γλώσσας που ενώνει ανθρώπους και γενιές. «Σας ευχαριστώ που βάζετε το όνομά μου σε έναν χώρο όπου θα ακούγεται μουσική και μετά από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

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Την τελετή πλαισίωσε μουσικά η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Θηβαίων, η οποία απέδωσε τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη μακρά καλλιτεχνική πορεία της ερμηνεύτριας. Μάλιστα, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, η ίδια η Χάρις Αλεξίου τραγούδησε μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας μια συγκινητική ερμηνεία που προκάλεσε έντονα συναισθήματα.

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Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια της. Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θηβαίων και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις που έχουν συνδεθεί με τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Τα αγαπημένα τραγούδια και τις μεγάλες επιτυχίες από το πλούσιο ρεπερτόριο της Χάρις Αλεξίου ερμήνευσε η Ζωή Παπαδοπούλου, αποτίοντας φόρο τιμής στην καλλιτεχνική της διαδρομή. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου, στενού φίλου και συνοδοιπόρου της ερμηνεύτριας, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την πορεία, το ήθος και την προσωπικότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haris alexiou (@harisalexioumusic)

Η ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας -Χάρις Αλεξίου» αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς μιας γυναίκας που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Για τη Θήβα ήταν μια ημέρα υπερηφάνειας και πολιτισμού, ενώ για τη Χάρις Αλεξίου μια βαθιά συγκινητική επιστροφή στις ρίζες της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Haris alexiou (@harisalexioumusic)