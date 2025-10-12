Η Τζέιν Φόντα με μια ανάρτησή της στο instagram αποχαιρέτησε την Νταϊάν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στις ταινίες «Book Club» (2018) και «Book Club: The Next Chapter» (2023).

Η σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη δυσκολία να αποδεχτεί τον θάνατο της Κίτον ενώ υπογράμμισε τη «ζωντάνια» του χαρακτήρα της και το υποκριτικό της ταλέντο, κάνοντας λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο.

Αποχαιρετώντας την Νταϊάν Κίτον η Τζέιν Φόντα έγραψε στη δημοσίευσή της:

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ή να το αποδεχτεί ότι η Νταϊάν έφυγε. Ήταν πάντα μια σπίθα ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις δικές της παραξενιές, αστείρευτα δημιουργική στο παίξιμό της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Μοναδική — αυτό ήταν. Παρόλο που δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, τι σπουδαία ηθοποιός ήταν».