Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν, εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς του Netflix, «The Retrievals».

Η σταρ θα υποδυθεί την Kaitlyn Langford, μιας πρώην ιστορικό τέχνης που «έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής της, βυθισμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο αποτυχημένων θεραπειών γονιμότητας. Όταν ανακαλύπτει ότι είναι και η ίδια θύμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων στο Yale Fertility Center έρχεται αντιμέτωπη με έναν συντριπτικό προσωπικό απολογισμό και γίνεται βασική ενάγουσα σε μία ιστορική προσφυγή κατά του κέντρου», σύμφωνα με τη σύνοψη στην πλατφόρμα streaming.

«Η Τζέσικα ήταν το πρότυπο για την ομάδα των σεναριογράφων κατά τη διαμόρφωση του ρόλου της Kaitlyn», δήλωσε η showrunner, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός Μόλι Σμιθ Μέτζλερ.

«Ως ηθοποιός, έχει τη σπάνια ικανότητα να μεταδίδει ταυτόχρονα απόλυτη αυτοσυγκράτηση και ανεξέλεγκτη συναισθηματική πτώση. Ανατριχιάζω και μόνο που σκέφτομαι τι πρόκειται να κάνει με αυτόν τον ρόλο» συμπλήρωσε.

Η Τσαστέιν προστίθεται στο καστ, μαζί με τις Εμίλια Τζόουνς και Έιμι Ράιαν, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το Variety, η σειρά θα επικεντρωθεί σε «μια αναπάντεχη συμμαχία γυναικών που έχουν υποβληθεί σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης και στρατεύονται κατά του Yale, όταν διαπιστώνουν ότι υποβλήθηκαν σε επώδυνες επεμβάσεις χωρίς αναισθησία λόγω κλοπής της φαιντανύλης από μια νοσοκόμα».

Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο podcast των New York Times και της Serial Productions από τη Σούζαν Μπάρτον.

Εκτός από τη Μέτζλερ, ρόλο εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνουν οι Ντάνι Γκόριν, Τομ Άκερλεϊ και Μάργκοτ Ρόμπι για λογαριασμό της LuckyChap, ο Κόλιν ΜακΚένα, η Κέιτλιν Ρόπερ για τους New York Times, καθώς και η δημιουργός του podcast, Σούζαν Μπάρτον.

Για την παραγωγή συνεργάζονται οι εταιρείες LuckyChap και Quiet Coyote, ενώ τη σκηνοθεσία του πιλότου, αλλά και μέρος της εκτελεστικής παραγωγής, υπογράφει η Λίλα Νόιγκεμπαουερ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ