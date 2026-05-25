Η Τζούλια Ρόμπερτς θα είναι η πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία της Sony 3000 Pictures, η οποία εξασφάλισε τα δικαιώματα για το «Home Economics», το επερχόμενο βιβλίο της Κέιτι Χέις.

Η βραβευμένη ηθοποιός δεν θα περιοριστεί μόνο στον κεντρικό ρόλο, αλλά θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής. Στο πλευρό της θα έχει τις σταθερές συνεργάτιδές της, Λίσα Ρόμπερτς Γκίλαν και Μαρίσα Γιέρες Γκιλ από τη Red Om Films, σε συνεργασία με τον Μαρκ Πλατ.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της μεταφοράς θα το γράψει η ίδια η συγγραφέας, η οποία θα συμμετέχει στο πρότζεκτ και ως εκτελεστική παραγωγός.

Για την πλοκή δεν ξέρουμε ακόμα το παραμικρό, αφού κρατιέται μυστική. Το σίγουρο είναι ότι για το βιβλίο έγινε μεγάλη μάχη μεταξύ των εκδοτικών οίκων, προτού καταλήξει τελικά στην Pamela Dorman Books (εκδοτικό σήμα της Penguin Random House), με σκοπό να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία το 2027.

Όσο για τη Ρόμπερτς, αυτό τον καιρό έχει γεμάτο πρόγραμμα. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το «After the Hunt» της Amazon MGM, ενώ επόμενο βήμα της είναι το επιστημονικής φαντασίας θρίλερ «Panic Carefully» της Warner Bros, όπου θα παίξει μαζί με την Ελίζαμπεθ Όλσεν.

