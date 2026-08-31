Το ERTFLIX υποδέχεται μία από τις πιο λαμπερές σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλια Ρόμπερτς, με το χαρακτηριστικό χαμόγελο και τις εμβληματικές ερμηνείες της, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου αφιερώματος της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ.

Το αφιέρωμα «Τζούλια Ρόμπερτς» είναι ήδη διαθέσιμο στο ERTFLIX και θα παραμείνει στην πλατφόρμα έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους λάτρεις του κινηματογράφου την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές ταινίες από την πλούσια καριέρα της δημοφιλούς ηθοποιού.

Από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, το αφιέρωμα συνεχίζεται στο ERTFLIX, με την Τζούλια Ρόμπερτς να πρωταγωνιστεί στην οθόνη και να μας θυμίζει γιατί αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες σταρ του Χόλιγουντ.

Eat, Pray, Love (2010)

Σε ένα σταυροδρόμι μετά από ένα διαζύγιο, η Λιζ Γκίλμπερτ παίρνει έναν χρόνο άδεια από τη δουλειά της και βγαίνει εντελώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, ρισκάροντας τα πάντα για να αλλάξει τη ζωή της. Στα θαυμαστά και εξωτικά ταξίδια της, βιώνει την απλή απόλαυση του φαγητού στην Ιταλία, τη δύναμη της προσευχής στην Ινδία και τέλος, την εσωτερική γαλήνη και την ισορροπία της αγάπης στο Μπαλί.

Σκηνοθεσία: Ράιαν Μέρφι

Σενάριο: Ράιαν Μέρφι, Τζένιφερ Σαλτ, Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Μπίλι Κράνταπ, Βαϊόλα Ντέιβις

Έριν Μπρόκοβιτς / Erin Brockovich (2000)

Η Έριν Μπρόκοβιτς βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, χωρίς αποζημίωση, δουλειά ή οικονομική ασφάλεια. Πείθει τον δικηγόρο Εντ Μάσρι να την προσλάβει στο γραφείο του και σύντομα ανακαλύπτει μια σοβαρή υπόθεση μόλυνσης νερού που προκαλεί βαριές ασθένειες σε μια τοπική κοινότητα. Με επιμονή και άμεσο τρόπο επικοινωνίας, η Έριν κερδίζει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και οργανώνει έναν μαζικό αγώνα δικαίωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 600 ενάγοντες.

Μην χάσετε την ταινία που χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Σενάριο: Σουζάνα Γκραντ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Άλμπερτ Φίνεϊ, Άαρον Έκχαρτ, Μαρτζ Χελγκενμπέργκερ, Πίτερ Καγιότι, Τσέρι Τζόουνς.

Το Χαμόγελο της Μόνα Λίζα / Mona Lisa Smile (2003)

Η Κάθριν Γουάτσον, ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Αγγλίας του διάσημου κολεγίου Γουέλσλι το 1953, για να διδάξει ιστορία της τέχνης. Περιμένει από τις φοιτήτριές της, τις καλύτερες και εξυπνότερες της χώρας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ένα στείρο περιβάλλον. Όταν η Κάθριν ενθαρρύνει τις μαθήτριές της να σκέφτονται ανεξάρτητα, έρχεται σε σύγκρουση με συντηρητικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης Μπέτι. Γίνεται πρότυπο και μέντορας, και μέσα από τις δοκιμασίες των μαθητριών της να βρουν τον δικό τους δρόμο, η Κάθριν χαράζει μια διαφορετική πορεία για τον εαυτό της.

Σκηνοθεσία: Μάικ Νιούελ

Σενάριο: Λόρενς Κόνελ, Μαρκ Ρόσενθαλ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Κίρστεν Ντανστ, Τζούλια Στάιλς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Τζίνιφερ Γκούντγουιν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Ντόμινικ Γουέστ.

Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου / My Best Friend’s Wedding (1997)

Όταν χώρισε με τον Μάικλ, τον φίλο της στο κολέγιο, η Τζούλιαν τον έκανε τον νέο καλύτερό της φίλο. Και έκαναν μια συμφωνία: αν ήταν ακόμα ελεύθεροι στα 28, θα παντρευόταν ο ένας τον άλλον. Τώρα, τέσσερις μέρες πριν τα 28α γενέθλιά της, ο Μάικλ της ανακοινώνει ότι παντρεύεται την πανέμορφη 20χρονη Κίμπερλι. Συνειδητοποιώντας ξαφνικά ότι είναι πραγματικά ερωτευμένη μαζί του, η Τζούλιαν ορκίζεται να σταματήσει τον γάμο με κάθε κόστος. Ωστόσο, όταν ορίζεται παράνυμφος, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα…

Σκηνοθεσία: Πι Τζέι Χόγκαν

Σενάριο: Ρόναλντ Μπας

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, Κάμερον Ντίαζ, Ρούπερτ Έβερετ, Φίλιπ Μπόσκο, Σούζαν Σάλιβαν.

Το Παιχνίδι του Χρήματος / Money Monster (2016)

Ο Λι Γκέιτς, τηλεοπτικός γκουρού της Γουόλ Στριτ, βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ένας εξοργισμένος επενδυτής εισβάλλει ζωντανά στο πλατό και τον παίρνει όμηρο. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι έχασε όλα του τα χρήματα ακολουθώντας τις συμβουλές του. Κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αναμέτρησης που μεταδίδεται ζωντανά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Λι και η σκηνοθέτις του, Πάτι, παλεύουν ενάντια στον χρόνο για να αποκαλύψουν μια συνωμοσία που κρύβεται στα παρασκήνια των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σκηνοθεσία: Τζόντι Φόστερ

Σενάριο: Τζέιμι Λίντεν, Άλαν Ντι Φιόρε, Τζιμ Κουφ

Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζακ Ο’ Κόνελ, Κατρίνα Μπαλφ, Ντόμινικ Γουέστ, Έμιλι Μιντ, Κρίστοφερ Ντέναμ.