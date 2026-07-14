Από τις βελονιές που υφαίνουν ιστορίες σε μια έκθεση κεντήματος μέχρι έναν εξωγήινο που προσγειώνεται στη σκηνή με τη μορφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα, η Βαμβακού αποδεικνύει πως το καλοκαίρι στο βουνό μπορεί να είναι εκτός από δροσερό, απρόβλεπτο και απόλυτα fun. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το χωριό διαγράφει μια τροχιά παιχνιδιού, μουσικής και δημιουργικής ελευθερίας, μέσα από την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ιούλιος στη Βαμβακού: απόψε αυτοσχεδιάζουμε

Το Impro Jazz Workshop φέρνει στο βουνό τον παλμό της τζαζ, με μουσικούς να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν ζωντανά, πριν δώσουν ραντεβού με το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία. Και όταν πέσει η νύχτα, η σκυτάλη περνά στο Βουρέικο, όπου το DJ set, τα cocktails και ο ουρανός του Πάρνωνα συνθέτουν μια καλοκαιρινή βραδιά χωρίς πρόγραμμα. Στη Βαμβακού όμως, τον αυτοσχεδιασμό τον ανακαλύπτουν και τα παιδιά μέσα από το Playhouse: Από τον ψηφιακό Βαμβα-κόσμο του V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) μέχρι τις κατασκευές, τα βιβλία, τα παιχνίδια και τις δημιουργικές γωνιές, το παλιό σχολείο μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου όλοι μπορούν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο.

Αύγουστος στη Βαμβακού: περιμένοντας τον Τσουβέλα να «κεντήσει»

Ο μήνας ξεκινάει με την έκθεση «Ιστορίες κεντήματος από την Ελένη Βαλασάκη» που παρουσιάζει έναν κόσμο όπου κάθε βελονιά κρατάει μια μνήμη και κάθε σχέδιο αφηγείται μια ιστορία. Στην καρδιά του μήνα, το «κέντημα» το αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος προσγειώνεται στο σχολείο του χωριού με την παράσταση «Εξωγήινος – Η επιστροφή», ένα stand up comedy ταξίδι, γεμάτο πρόζα, αυτοσχεδιασμούς και ατάκες που εκπέμπουν απευθείας από τον πλανήτη Τσούβι.

Παράλληλα, η φύση προσφέρεται για ποδηλατικές διαδρομές με e-bikes στον Πάρνωνα και οικογενειακές πεζοπορίες στα μονοπάτια της Βαμβακούς. Και λίγο πριν πέσει η αυλαία του καλοκαιριού, το Βουρέικο μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο του χωριού, όπου η αστροπαρατήρηση δίνει τη σκυτάλη στη μουσική, τα cocktails και τη χαλαρή ατμόσφαιρα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Είτε αναζητήσεις εξωγήινους στον ουρανό είτε τους συναντήσεις επί σκηνής, ένα είναι βέβαιο: από τη Βαμβακού θα φύγεις με μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία!

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival.org/events/

#VamvakouRevival

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ιούλιος 2026

Σάββατο 18/07, 21:00

ImproJazz Workshop: Συναυλία jazz αυτοσχεδιασμού στην πλατεία της Βαμβακούς | για όλους

Σάββατο 25/07, 11:00

Playhouse | Σχολείο… της παρέας: Παιχνίδι, δημιουργικές γωνιές, βιβλία, κατασκευές, επιτραπέζια και ψηφιακές εμπειρίες στο V.Lab | για όλους

Σάββατο 25/07, 21:00

DJ Set κάτω απ’ τα αστέρια στο Βουρέικο: Cocktails, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση με θέα τον Πάρνωνα | για όλους

Αύγουστος 2026

Σάββατο 01/08, 19:00

Εγκαίνια έκθεσης «Ιστορίες κεντήματος από την Ελένη Βαλασάκη»: Παρουσίαση της έκθεσης με μουσική από το σχήμα Φεϊρούζ | για όλους

Κυριακή 02/08 – Παρασκευή 07/08

Έκθεση «Ιστορίες κεντήματος από την Ελένη Βαλασάκη»: Χειροποίητες δημιουργίες, παραδοσιακή τέχνη και ιστορίες μέσα από κάθε βελονιά | για όλους

Κυριακή 02/08, 10:00

Ποδηλατάδα στον Πάρνωνα: Εξερεύνηση της φύσης με e-bikes και διαδρομές στο βουνό | 12+

Σάββατο 08/08, 21:00

Αλέξανδρος Τσουβέλας | «Εξωγήινος – Η επιστροφή»: Stand up comedy από τον πλανήτη Τσούβι με ατάκες, πρόζα και αυτοσχεδιασμούς | 16+

Σάββατο 22/08, 11:00

Playhouse | Σχολείο… της παρέας: Παιχνίδι, δημιουργικές γωνιές, βιβλία, κατασκευές, επιτραπέζια και ψηφιακές εμπειρίες στο V.Lab | για όλους

Σάββατο 22/08, 21:00

Άστρο-party στο Βουρέικο: Αποχαιρετούμε τον Αύγουστο με μουσική, cocktails και παρατήρηση των αστεριών κάτω από τον καθαρό ουρανό του Πάρνωνα | για όλους

Κυριακή 23/08, 10:00

Οικογενειακή πεζοπορία στα μονοπάτια της Βαμβακούς: Μια μοναδική ευκαιρία για όλη την οικογένεια να έρθει σε επαφή με την πλούσια φύση του Πάρνωνα | 12+

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival

H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά – και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.