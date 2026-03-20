Η ταλαντούχα Βανέσα Βαΐτση κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο με τη «Φαίδρα» του Ρίτσου, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, και το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό. Πρόκειται για μια επιλογή τολμηρή, σχεδόν ριψοκίνδυνη, που όμως φαίνεται να τη δικαιώνει.

Η ίδια κουβαλά μια μακρόχρονη σχέση με το έργο, καθώς το αγαπά εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Το γεγονός ότι επέλεξε να κάνει το πρώτο της βήμα στη σκηνή μέσα από έναν απαιτητικό μονόλογο δείχνει και τη διάθεσή της να δοκιμαστεί ουσιαστικά. Παρά το ρίσκο και την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας, ένιωσε πως αυτή ήταν μια πρόκληση που άξιζε να αναλάβει, ειδικά έχοντας δίπλα της έναν σκηνοθέτη που της ενέπνεε εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Η «Φαίδρα» του Ρίτσου τη συγκινεί βαθιά, κυρίως για τον τρόπο που φωτίζει τις πιο σκοτεινές και ανεξέλεγκτες πλευρές του ανθρώπου. Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία έρωτα, αλλά για μια βουτιά στο ασυνείδητο, σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπακούει στη λογική και, τελικά, καθορίζει τις πράξεις μας. Μέσα από τον λόγο του Ρίτσου, ο έρωτας μοιάζει να μην είναι επιλογή, αλλά μια δύναμη που μας ξεπερνά.

Η Φαίδρα, όπως την προσεγγίζει η ίδια, είναι μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με μια έντονη, σχεδόν ακατανίκητη επιθυμία σε μια ηλικία όπου θεωρητικά θα έπρεπε να έχει καταλαγιάσει. Αυτό το στοιχείο την αγγίζει ιδιαίτερα, γιατί αναδεικνύει μια αλήθεια που συχνά αποφεύγουμε: πως τα πάθη δεν έχουν ηλικία. Ταυτόχρονα, αυτό είναι και ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του ρόλου, καθώς καλείται να αποδώσει αυτή την εσωτερική σύγκρουση με ειλικρίνεια.

Δεν είναι δύσκολο για την ίδια να βρει κοινά σημεία με την ηρωίδα. Όπως όλοι, έτσι κι εκείνη αναγνωρίζει μέσα της πλευρές λιγότερο φωτεινές – επιθυμίες, φόβους και αντιφάσεις που επηρεάζουν την πορεία της, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνει. Σε αυτό το επίπεδο, η Φαίδρα γίνεται κάτι πολύ οικείο. Η φράση «ποιος φταίει για όλα τούτα… όχι πάντως εμείς» συνοψίζει, κατά κάποιον τρόπο, αυτή την αίσθηση πως δεν έχουμε πάντα τον έλεγχο της ζωής μας.

Από το έργο ξεχωρίζει και άλλες φράσεις που τη συγκινούν βαθιά, καθώς μιλούν για την ενοχή, τη μοναξιά και τη δυσκολία της λύτρωσης. Είναι λόγια που κουβαλούν μια αλήθεια σκληρή, αλλά και ανθρώπινη.

Η σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου δεν μένει στην επιφάνεια της ιστορίας, αλλά εστιάζει στον ίδιο τον άνθρωπο και στη φύση του έρωτα. Ένας έρωτας αδιέξοδος, που φέρνει στην επιφάνεια το ενστικτώδες και ανεξέλεγκτο στοιχείο μας, μετατρέποντας τον άνθρωπο σε ον παρορμητικό, σχεδόν άβουλο απέναντι σε αυτό που νιώθει.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως ανυπόμονη και πεισματάρα – στοιχεία που τη βοηθούν να επιμένει και να διεκδικεί, ακόμη κι αν κάποιες φορές δυσκολεύουν τους γύρω της. Όσο για το μέλλον, θα ήθελε να παραμείνει κοντά στο θέατρο, είτε ως ηθοποιός είτε μέσα από τη γραφή, βρίσκοντας κάθε φορά έναν τρόπο να εκφράζεται αληθινά.

Αυτή την περίοδο είναι πλήρως αφοσιωμένη στη «Φαίδρα». Πέρα από την αγάπη της για το έργο, νιώθει πως, μέσα στη σκοτεινότητα της εποχής, η παράσταση λειτουργεί σαν μια μικρή ανάσα – ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να αποσυρθεί και να ονειρευτεί, ακόμη κι αν η ιστορία που αφηγείται είναι βαθιά τραγική. Ίσως ακριβώς εκεί να βρίσκεται και η δύναμή της.

Πώς νιώθετε που κάνατε το θεατρικό σας ντεμπούτο με ένα τόσο απαιτητικό έργο, όπως η «Φαίδρα» του Ρίτσου, υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου;

Αγαπούσα τη «Φαίδρα» του Ρίτσου για περισσότερο από δέκα χρόνια, κι έτσι είμαι χαρούμενη που το πρώτο μου θεατρικό βήμα έγινε με αυτό το έργο – παρόλο που ένας μονόλογος κρύβει πολλούς κινδύνους. Ξέρω ότι είναι τεράστιο ρίσκο να εμφανίζομαι πρώτη φορά στη σκηνή, χωρίς καμία θεατρική εμπειρία, με έναν τέτοιο μονόλογο, αλλά ένιωσα ότι ήταν μια πρόκληση που άξιζε να τολμήσω. Πόσο μάλλον όταν η καθοδήγηση γίνεται από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, του οποίου η παρουσία και η εμπειρία μου προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια σε αυτό το πρώτο θεατρικό βήμα.

Μιλήστε μας για τον ρόλο σας. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο και τι σας συγκινεί σε αυτόν;

Ο τρόπος που ο Ρίτσος φωτίζει τις σκιές του ανθρώπου με αγγίζει βαθιά. Μιλά για εκείνο το ανεξερεύνητο, ασυνείδητο κομμάτι μας που δεν ελέγχεται, κι όμως κατευθύνει τη ζωή μας. Αναφέρεται σε θεούς που κυβερνούν τον έρωτα, αλλά στην πραγματικότητα μας θυμίζει πως δεν είναι οι θεοί που ορίζουν τις πράξεις μας – είναι το ασυνείδητό μας, αυτό το εσωτερικό «κάτι» που μας ωθεί και δεν χωρά λογικές εξηγήσεις.

Ο Ρίτσος με εμπνέει γιατί γράφει με ειλικρίνεια για την ανθρώπινη αδυναμία, για τη δυσκολία να συμφιλιωθεί κανείς με τον ίδιο του τον εαυτό. Η Φαίδρα, για μένα – κι αυτό είναι που με συγκινεί αλλά και με δυσκολεύει – είναι ακριβώς αυτό: μια γυναίκα που στα σαράντα της αισθάνεται το αίμα να «ανεβαίνει και να πορφυρώνει». Κι αυτό το αίμα, αυτή η ζωτική ορμή, καθορίζει τελικά τη μοίρα της. Με συγκινεί γιατί κρύβει μέσα της κάτι ηρωικό, αλλά με δυσκολεύει νοητικά, γιατί συχνά πιστεύουμε πως μετά από μια ηλικία τέτοια πάθη δεν μας αφορούν πια – κι όμως, η Φαίδρα μάς θυμίζει πως κάνουμε λάθος.

Έχετε κοινά στοιχεία με την ηρωίδα που υποδύεστε;

Νομίζω πως ναι, στο βαθμό που έχω κι εγώ τις δικές μου σκιές – εκείνα τα αθέατα κομμάτια που, συνειδητά ή ασυνείδητα, καθορίζουν την πορεία μου. Όπως και η Φαίδρα, κουβαλάμε όλοι επιθυμίες, φόβους και αντιφάσεις που συχνά δεν ελέγχουμε, αλλά μας οδηγούν. Δεν είναι πάντα εύκολο να τις αναγνωρίσεις, πόσο μάλλον να τις αποδεχτείς.

Υπάρχει μια φράση της που πάντα με συγκλονίζει: «ποιος φταίει για όλα τούτα, ποιος τα θέλησε έτσι – όχι πάντως εμείς». Εκεί, νομίζω, κρύβεται όλο το ανθρώπινο δράμα, η ανάγκη να πιστεύουμε πως κρατάμε το τιμόνι, ενώ στην πραγματικότητα κάτι άλλο μάς οδηγεί. Ίσως γι’ αυτό η «Φαίδρα» μάς αγγίζει, γιατί όλοι, κάποια στιγμή, ανακαλύπτουμε πως δεν είμαστε εμείς αυτοί που κινούμε τα νήματα.

Υπάρχει κάποια φράση του έργου σας που σας συγκινεί ιδιαίτερα;

Εκτός από την παραπάνω, υπάρχουν πολλές φράσεις που με συγκινούν. «Την αγιότητα πριν από την αμαρτία δεν την πιστεύω…» ή «Η ανάσταση δεν είναι παρά μια πράξη μοναχική της απάρνησης, κι όχι μια πράξη της ένωσης…». Κάθε φορά που τις λέω, νιώθω πως συνοψίζουν όλο τον κόσμο της Φαίδρας. Μιλούν για την ενοχή, για τη μοναξιά, για το πόσο δύσκολο είναι να βρεις λύτρωση. Έχουν μέσα τους μια αλήθεια που πονάει – κι ίσως γι’ αυτό ακριβώς με συγκινούν.

Πού εστίασε η σκηνοθετική ματιά τoυ Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου:

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος προσέγγισε τη «Φαίδρα» οντολογικά, δεν στάθηκε μόνο στην ιστορία, αλλά στην ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου μέσα στον έρωτα. Ο τραγικός, αδιέξοδος έρωτας – γιατί, όπως λέει ο ίδιος, κάθε έρωτας που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να είναι αδιέξοδος – φέρνει στην επιφάνεια το κτηνώδες κομμάτι της φύσης μας. Ο άνθρωπος γίνεται ένα ζώο με τη μορφή ανθρώπου, ένα μανικό ον χωρίς επιλογές. Ο έρωτας, άλλωστε, δεν είναι ποτέ επιλογή, ο ερωτευμένος είναι πάντα ένα παιχνίδι στα χέρια των θεών.

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας με λίγες λέξεις;

Είναι πάντα δύσκολο να περιγράψεις τον εαυτό σου. Νομίζω πως είμαι πολύ ανυπόμονη και αρκετά πεισματάρα -χαρακτηριστικά που με κάνουν να παλεύω μέχρι τέλους γι’ αυτό που θέλω, αλλά που μερικές φορές γίνονται εκνευριστικά για τους γύρω μου.

Tι ονειρεύεστε για τη θεατρική σας πορεία;

Μακάρι να μπορώ πάντα να καταπιάνομαι με το θέατρο -άλλοτε ως ηθοποιός κι άλλοτε συγγραφικά – και να βρίσκω, κάθε φορά, έναν τρόπο να επικοινωνώ την αλήθεια μου.

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Προς το παρόν είμαι εντελώς αφοσιωμένη στη Φαίδρα. Αφενός από πραγματική αγάπη για το έργο, κι αφετέρου γιατί, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα του πολέμου που υπάρχει γύρω μας, η Φαίδρα λειτουργεί σαν χώρος ονειρέματος, ένα μικρό διάλειμμα από τη φρίκη των ημερών. Ίσως να ακούγεται οξύμωρο – μια γυναίκα που αυτοκτονεί στο τέλος να λειτουργεί παρηγορητικά – αλλά έτσι συμβαίνει.

Info:

Διανομή: Βανέσσα Βαΐτση, Κωνσταντίνος Ντάτης

Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

[Μετρό: Στάση Κεραμεικός]

Το Θέατρο Αλκμήνη είναι προσβάσιμο στα Άτομα με ειδικές Ανάγκες.

Περίοδος Παραστάσεων: Από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 έως την Κυριακή 5 Απριλίου 2026



Ημέρα & Ώρα Παραστάσεων: Κυριακή στις 21:00