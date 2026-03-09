Η Βάσια Βουγιουκλή επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, επιλέγοντας αυτή τη φορά τον ιδιαίτερο χώρο του Theatre of the NO, για ένα live που αποτυπώνει τον σημερινό της ήχο: ένα δυναμικό κράμα παράδοσης, σύγχρονων ενορχηστρώσεων και προσωπικής ερμηνευτικής ταυτότητας.

Με το ούτι στα χέρια της και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών στο πλευρό της, η Βάσια κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά τοπία. Σμυρνέικες αναφορές, τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή της και επιλογές από το προσωπικό της άλμπουμ «Kaimaki» συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στον ρυθμό, την ενέργεια και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό. Αλλά και αγαπημένα τραγούδια, από το «Τι σε μέλλει εσένανε» και το «Μες τα δυο της μάτια» μέχρι το «Desert Rain» και το «Δεν πιστεύω σ’ αγάπες κι έρωτες», περνούν μέσα από το προσωπικό της ηχητικό φίλτρο και αποκτούν νέα μορφή.

Κάθε κομμάτι βρίσκει το δικό του χώρο μέσα στη βραδιά, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συγκινεί και εκπλήσσει!

Μαζί με τη Βάσια Βουγιουκλή στο τραγούδι ο Παναγιώτης Παπασίνος.

Παίζουν οι μουσικοί:

• Απόστολος Καλτσάς – ηλεκτρικό μπάσο

• Βαγγέλης Κoτζάμπασης – τύμπανα

• Δημήτρης Παπαλάμπρου – ηλεκτρική κιθάρα

Λίγα λόγια για τη Βάσια Βουγιουκλή

Η Βάσια Βουγιουκλή έχει χαράξει μια πολύπλευρη διαδρομή που ισορροπεί ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσική, τη world σκηνή και τον κλασικό χορό.

Είναι κάτοχος διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής, έχει σπουδάσει Μουσικολογία και έχει πάρει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το ΕΚΠΑ στην Ερμηνεία Παραδοσιακής Μουσικής, με κατεύθυνση το Ούτι. Παράλληλα, αποφοίτησε από τη Μουσική Ακαδημία της Σόφιας, τμήμα Παιδαγωγικής Μπαλέτου.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Π. Δουρδουμπάκης, Ν. Ζιώγαλας, Π. Βαγιόπουλος και Γ. Νικολάου, ενώ έχει εμφανιστεί σε μεγάλες μουσικές σκηνές της Αθήνας (Σταυρός του Νότου, Σφίγγα, Γυάλινο Μουσικό θέατρο)και σε φεστιβάλ, όπως το Melitzazz στο Λεωνίδιο και το Fougaro στο Ναύπλιο. Έχει παρουσιάσει προσωπικά μουσικά projects όπως οι «Δρόμοι του Γυρισμού», «Ανατολικά της Δύσης» και «Το Φαινόμενο της Πεταλούδας», ενώ το 2022 συμπρωταγωνίστησε στην παράσταση «Γράμμα απ’ τη Μικρά Ασία» του Γιώργου Χριστοδούλου. Το 2024 δημιούργησε την παράσταση «Στο Μυαλό του Νίκου Ξυδάκη» μαζί με τον Απόστολο Καλτσά στο μπάσο, σε κείμενα του Νίκου Κολλάρου και μουσική επιμέλεια του ίδιου του συνθέτη.

Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ «Kaimaki» από το Ogdoo Music Group, όπου γνωστά σμυρνέικα τραγούδια επανασυστήνονται μέσα από το πρίσμα της world music σκηνής, συνδυάζοντας το παλιό με το σύγχρονο με ιδιαίτερη τόλμη και ευαισθησία.

Πληροφορίες

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, ώρα 21:30

Theatre of the NO (Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα)

Είσοδος: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/basia-bougioukli/