Η φετινή σεζόν στον Σταυρό του Νότου Club κλείνει με μια τελευταία εμφάνιση. Τι σημαίνει για σας αυτό το live;

Είναι μια γιορτή κλεισίματος ενός πρώτου κύκλου που άνοιξε ο δίσκος μου «Ενδεχόμενα». Σε αυτόν τον χρόνο που είναι στον αέρα τα τραγούδια αυτά, μου χάρισαν πολλές εμπειρίες που δεν μπορούσα να φανταστώ, πολλές όμορφες συναυλίες και υπέροχες συνεργασίες. Κλείνοντας λοιπόν τη σεζόν, θα ήθελα αυτό να το γιορτάσω!

Πώς θα περιγράφατε τη διαδρομή σας αυτή τη χρονιά μέχρι το μεγάλο φινάλε της 25ης Απριλίου;

Ήταν μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις. Είχα τη χαρά να τραγουδήσω τα τραγούδια μου, τόσο στα προσωπικά μου live στον Σταυρό του Νότου, αλλά και σε συνεργασίες με καλλιτέχνες που παρακολουθώ και εκτιμώ, καθώς και σε άλλες σκηνές όπως το Κύτταρο και το Vox, να τα ακούσω στο ραδιόφωνο, να συμμετάσχω και εγώ σε project που θαύμασα άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Κασέτες του Μελωδία. Είμαι πολύ ευγνώμων και ελπίζω κάθε επόμενο βήμα να με φέρνει πιο κοντά στα όνειρα και τους στόχους μου στη μουσική.

Τι να περιμένει το κοινό από τη συναυλία σας; Θα δούμε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες εμφανίσεις;

Σε αυτήν την τελευταία μας για φέτος συναυλία στον Σταυρό του Νότου, θα παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι που μου χάρισε ο Πάνος Βλάχος μετά από την πρόσφατη συνεργασία μας. Ελπίζω να έχει κυκλοφορήσει κιόλας μέχρι τότε. Είναι ένα τραγούδι που μου άρεσε πολύ από την πρώτη φορά που το άκουσα και έχω μεγάλη αγωνία να το παρουσιάσουμε!

Το άλμπουμ «Ενδεχόμενα» έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό. Πώς νιώθετε όταν ακούτε τον κόσμο να τραγουδά τα κομμάτια σας;

Είναι μεγάλη η συγκίνηση για μένα γιατί σημαίνει ότι κάτι τους αγγίζει σε αυτά. Είτε πρόκειται για ένα πιο εξωστρεφές και μπριόζικο τραγούδι, είτε για μια εσωστρεφή μπαλάντα, χαίρομαι που είναι “συντροφιά” τους και επικοινωνούμε στις διαφορετικές αυτές συνθήκες!

Η σκηνική σας ενέργεια είναι κάτι που σχολιάζεται πολύ. Από πού αντλείτε αυτή τη δυναμική;

Νομίζω είναι η μεγάλη και βαθιά μου ανάγκη να κάνω αυτό που κάνω. Μου αρέσει πολύ η δουλειά αυτή, έχω ανάγκη να επικοινωνήσω άμεσα με τους ανθρώπους που έρχονται να στηρίξουν τη δουλειά μου και όταν συμβαίνει δεν έχω δεύτερες σκέψεις. Είμαι 100% εκεί.

Οι επιρροές σας είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους – από Amy Winehouse μέχρι Θανάση Παπακωνσταντίνου. Πώς «συναντιούνται» όλα αυτά στη μουσική σας;

Νομίζω, όπως και σε κάθε καλλιτέχνη της γενιάς μου. Είναι τόσα τα ερεθίσματα και τόσο άμεση η πρόσβαση στη μουσική, που δεν ξέρω πώς γίνεται αλλιώς. Προσπαθώ μέσα από την ενορχήστρωση και τις ιδέες των διασκευών που έχουμε με την ομάδα μου να βρίσκω το ενοποιητικό στοιχείο των ακουσμάτων που αγαπώ. Άλλωστε, επειδή όλα αποτελούν κομμάτια μου, πιστεύω πως αυτό προκύπτει και εκφραστικά. Δεν θα περιοριστώ δηλαδή στην επιλογή ενός τραγουδιού που αγαπώ, επειδή μουσικά μπορεί να μην ανήκει στο ρεπερτόριο του υπόλοιπου live.

Πώς διαχειρίζεστε τη γρήγορη αναγνώριση και το ολοένα αυξανόμενο κοινό;

Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Άλλωστε η καθημερινότητά μου δεν έχει αλλάξει σε κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά όταν με πλησιάζουν άνθρωποι και μου λένε ότι εκτιμούν αυτό που κάνω, αλλά κατά τα άλλα, η ζωή μου κυλάει κανονικότατα!

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Να μην εγκαταλείψω τους στόχους και τα όνειρα μου. Να εξελίσσομαι και να συμπορεύομαι με την εποχή μου με έναν τρόπο που μου ταιριάζει και με εκφράζει. Μακάρι δηλαδή να έχω όρεξη να τραγουδάω για πολλά χρόνια ακόμα, ένα ρεπερτόριο που μου ταιριάζει και εκφράζει την εκάστοτε εποχή.

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε με τον Πάνο (Βλάχο) το καινούργιο μας τραγούδι και παράλληλα ετοιμάζομαι για το πρώτο μου Mini Tour! 1η Μαΐου παίζουμε με την μπάντα μου στην Κόρινθο και 2 Μαΐου στην Καλαμάτα, ενώ στη συνέχεια του καλοκαιριού θα εμφανιστούμε και σε άλλες πόλεις και φεστιβάλ. Είναι μεγάλη η αγωνία αλλά και η χαρά μου για όλα τα παραπάνω.