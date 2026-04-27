Η Βασιλική Μιχαλοπούλου προσκαλεί το κοινό την Παρασκευή 1η Μαΐου στην Κόρινθο, στο Roots, για ένα ξεχωριστό live γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες, τόσο δικές της όσο και άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Η ίδια περιοδεύει σε πόλεις της Ελλάδας και, με ανανεωμένη μπάντα και ρεπερτόριο, ξεσηκώνει το κοινό μέσα από τα τραγούδια και τη δυναμική σκηνική της παρουσία.

Με επιρροές από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, έως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Goran Bregovic και την Amy Winehouse, η Βασιλική παρασέρνει το κοινό στο πολύπλευρο μουσικό της σύμπαν.

Η αξιόλογη καλλιτέχνιδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ξεχωρίσει, τόσο για το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Ενδεχόμενα» (στίχοι – μουσική: Γιώργος Καψάσκης, Minos – Emi), όσο και για την παρουσία της στις ζωντανές εμφανίσεις, αφού η φωνή, οι ερμηνείες και η διάθεσή της στην σκηνή, της έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερό κοινό που την ακολουθεί με θέρμη και συνεχώς αυξάνεται.

Το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «Ενδεχόμενα», αλλά και η ακουστική μπαλάντα «Είναι Κρίμα» κέρδισαν τη θέση τους στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα social media, το δυναμικό «Περιμένω» ξεσηκώνει τους πάντες στις ζωντανές της εμφανίσεις, ενώ η χαρακτηριστική της ερμηνεία στο «Μόνο εσένα έχω», κάνει το τραγούδι να ξεχωρίζει σε κάθε της live.

Πρόσφατα, η Βασιλική συμμετείχε στις «Κασέτες του Μελωδία: Οι φωνές του αύριο 2026», του ραδιοφωνικού σταθμού Μελωδία 99,2, παρουσιάζοντας το τραγούδι της «Μόνο εσένα έχω» (στίχοι-μουσική: Γιώργος Καψάσκης), καθώς και την διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού «Ανθρώπων έργα» (στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου, μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης).

INFO

Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

ROOTS

Πηγάσου 40Α & Πατρών γωνία – Κόρινθος

Doors open: 21:00

Show starts: 21:30

Early Birds: 10€ | cometogether.live

https://cometogether.live/event/5222/basilikh-mixalopoulou-live-korinthos-the-roots-01-05-2026

Ταμείο: 13€

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2741 020000

