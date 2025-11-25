Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συνεχίζει τις επιτυχημένες της εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου Club και ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου! Μαζί με την εκρηκτική μπάντα της και ένα πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα, είναι έτοιμη να παρασύρει το κοινό με τα τραγούδια και την αστείρευτη ενέργειά της στη σκηνή.

Σε ελάχιστο χρόνο, η Βασιλική έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, τόσο με το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, «Ενδεχόμενα» (στίχοι – μουσική Γιώργος Καψάσκης, Minos-EMI), όσο και με την έντονη παρουσία της στις live εμφανίσεις. Η ιδιαίτερη φωνή της, οι ερμηνείες της και η ζωντάνια της επί σκηνής τής έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερά αυξανόμενο και θερμό κοινό.

Το ομώνυμο τραγούδι «Ενδεχόμενα», αλλά και η ακουστική μπαλάντα «Είναι Κρίμα», έχουν βρει τη θέση τους στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα social media, ενώ το δυναμικό «Περιμένω» ξεσηκώνει κάθε φορά το κοινό στις ζωντανές της εμφανίσεις. Παράλληλα, η χαρακτηριστική απόδοσή της στο «Μόνο εσένα έχω», δίνει στο κομμάτι μια ξεχωριστή, προσωπική σφραγίδα.

Με επιρροές που εκτείνονται από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγέλακα, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, μέχρι τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Goran Bregovic και την Amy Winehouse, η Βασιλική δημιουργεί ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν που μαγνητίζει.

Στη σκηνή μαζί της εμφανίζονται οι μουσικοί: Τάσος Γιαννούτσος (κιθάρα), Γιώργος Κάστανος (σαξόφωνο), Κωνσταντίνος Σαπούνης (τρομπέτα), Χρήστος Χλιούρας (τύμπανα), Αλέξης Νασσάτι (μπάσο).

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη και το artwork του Δημήτρη Παναγιωτακόπουλου.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Info: Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο όρθιων: 12€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Ώρα Έναρξης: 22.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

* Προπώληση εισιτηρίων στο more.com