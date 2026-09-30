Η Βασιλική Μιχαλοπούλου επιστρέφει στον Σταυρού του Νότου Club, εκεί που οι ζωντανές εμφανίσεις της έχουν αποκτήσει τη δική τους δυναμική, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου! Με ανανεωμένη μπάντα, νέα τραγούδια και τη γνώριμη εκρηκτική της ενέργεια, είναι έτοιμη να παρασύρει το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αγαπημένες μουσικές.

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συνεχίζει την ανοδική της πορεία τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις, όσο και στη δισκογραφία. Το καλοκαίρι που πέρασε ξεχώρισε για τις εμφανίσεις της στα φεστιβάλ της Ελάτειας και του Μεσολογγίου, καθώς και στις συναυλίες – αφιερώματα στον Γιάννη Σπανό, πλάι σε σπουδαίους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες (Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης). Παράλληλα, συμμετείχε στον τελευταίο δίσκο του Πάνου Βλάχου με το «Σακάκι», ένα τραγούδι που γράφτηκε για εκείνη, σε μουσική του ίδιου και στίχους της ΒίκυςΧύτα.

Αυτόν τον καιρό ετοιμάζει το δεύτερο προσωπικό της album.

Τη Βασιλική γνωρίσαμε μέσα από το πρώτο προσωπικό της album με τίτλο «Ενδεχόμενα» (στίχοι – μουσική: Γιώργος Καψάσκης, Minos – Emi), μέσα από το οποίο άρχισε να μας συστήνει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Γρήγορα ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το κοινό και τα ελληνικά ραδιόφωνα τα ρυθμικά «Ενδεχόμενα», η ακουστική μπαλάντα «Είναι Κρίμα», αλλά και το εξομολογητικό “Μόνο εσένα έχω”. Το τελευταίο παρουσιάστηκε και σε live εκτέλεση στις «Κασέτες του Μελωδία: Οι φωνές του αύριο 2026».

Στις ζωντανές της εμφανίσεις, η ιδιαίτερη φωνή της, οι δυναμικές ερμηνείες, η αμεσότητά της στη σκηνή, αλλά και το προσωπικό της ρεπερτόριο, της έχουν ήδη χαρίσει ένα σταθερό κοινό που την ακολουθεί με θέρμη και συνεχώς αυξάνεται.

Με επιρροές από τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, έως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον GoranBregovic και την AmyWinehouse, η Βασιλική παρασέρνει το κοινό στο πολύπλευρο μουσικό της σύμπαν.

Παίζουν οι μουσικοί Τάσος Γιαννούτσος (κιθάρα), Γιώργος Κάστανος (σαξόφωνο), Αλέξης Νασάτι (μπάσο), Στέλιος Φραγκούς (πλήκτρα) και Χρήστος Χλιούρας (τύμπανα).

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη και το artwork του Δημήτρη Παναγιωτακόπουλου.

Info:

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο ορθίων: 14€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Ώρα Έναρξης: 22.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος

Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/basiliki-mixalopoulou-stauros-tou-notou-club-3/