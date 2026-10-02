Η «Βασίλισσα του Χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν παρουσιάζεται για 10η χρονιά, συνεχίζοντας μια μακρά και επιτυχημένη πορεία που έχει αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους.

Η αγαπημένη παραγωγή της Τεχνοδρόμιο – Γιούλης Ηλιοπούλου, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία από το 2005 έως το 2015, επιστρέφει για τη χειμερινή θεατρική σεζόν 2026–2027, προσφέροντας στο κοινό ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του παραμυθιού.

Οι μεγάλες επιτυχίες της Τεχνοδρόμιο – Γιούλης Ηλιοπούλου συνεχίζονται και συναντούν τις νέες παραγωγές της σε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, αφιερωμένο σε αριστουργήματα της ελληνικής και παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας.

Για τη φετινή θεατρική σεζόν, η Τεχνοδρόμιο – Γιούλης Ηλιοπούλου συνεργάζεται με τα Village Cinemas, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία θεάματος. Οι μεγάλες επιτυχίες και οι νέες παραγωγές παρουσιάζονται στις υπερσύγχρονες αίθουσες των Village Cinemas, με εξαιρετική απόδοση ήχου και άψογη ακουστική ευκρίνεια.

Πρεμιέρα: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ.

Village cinemas στο Μαρούσι

Μια θεαματική παραγωγή με κοστούμια εποχής, υπέροχα σκηνικά, άρτια τεχνική υποστήριξη (ήχος-φώς), πολλά εφέ (κινηματογραφικά γυρίσματα, τεχνητό χιόνι) και υπέροχα τραγούδια και χορευτικά που παρουσιάστηκε με πρωτοφανή επιτυχία από το 2005-2015 και επιστρέφει για τη χειμερινή σεζόν 2026 -2027

Μέσα από το παραμυθένιο θέαμα, την περιπέτεια, το γέλιο, τη συγκίνηση η παράσταση προσφέρει στα παιδιά σημαντικά μηνύματα για τη δύναμη της αγάπης, για την επιμονή στο στόχο μας, τη γενναιότητα και την αξία της φιλίας.

Λίγα λόγια για το έργο…

Η βασίλισσα του χιονιού αποφασίζει να κατακτήσει τον κόσμο, να παγώσει τον πλανήτη και να κυβερνήσει εκείνη ολόκληρη την Γη. Ένα μικρό κορίτσι η Γκέρντα έχει την τόλμη να αντισταθεί σε αυτό το κακόβουλο σχέδιο. Ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι, περνάει μέσα από τις εποχές του χρόνου, επιβιώνει στις κακουχίες, αντιστέκεται στις προκλήσεις και τελικά έχοντας οδηγό της την αγάπη, την καλοσύνη, το θάρρος, την εξυπνάδα και την επιμονή στον στόχο, καταφέρνει να σώσει από την καταστροφή τον πλανήτη Γη και εύχεται σε όλους μας:

«Καλό ταξίδι υπέροχοι άνθρωποι θυμηθείτε το σύμπαν είστε εσείς, ποτέ μην φοβηθείτε».

Ένα έργο μάθημα ζωής για όλους μας! Μην το Χάσετε!

Συντελεστές

• Κείμενο: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

• Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Γιούλη Ηλιοπούλου

• Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

• Κοστούμια εποχής: Τζούλια Μάρκο

• Μουσική επένδυση: Κρίστελ Καπερώνη

• Βοηθοί σκηνοθέτη: Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

• Video art: Λεωνίδας Φουντούλης

• Φωτισμοί & 3D Animation: Λάμπρος Σούνδιας

• Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

• Hair & Make-up: Νίκος Ζήσης

• Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκόγιαννης

• Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Ηθοποιοί

Πρωταγωνιστούν Αγγελική Βλαχάκη, Νίκος Παπαδάκης, Χρήστος Γιαννακάκος, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μουντζουρέας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Παρασκευή Τζαρτζιάνη, Ραφαέλα Μητροπούλου, Έλλη Λορέντη.

Πληροφορίες

Στα Village cinemas στο Μαρούσι

Διάρκεια παράστασης

90 λεπτά με διάλειμμα

Ημερομηνίες Υλοποίησης:

Από Κυριακή 13 /12/26 έως Κυριακή 10/01/2027 ώρα 12:00 μ.μ

& καθημερινές για σχολεία ώρα 10:30 π. μ Τιμές Εισιτηρίου για σχολεία 9 €

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Α ΖΩΝΗ 18 € / Β ΖΩΝΗ 15 €

ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 2105840140 – 6936323587 κα. Ανθή Καραγιάννη

Διάρκεια παράστασης: 90′ με διάλειμμα

Για κρατήσεις και πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210-5248140 -144