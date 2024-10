Με μεγάλη χαρά, το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ ως ambassador της Αγοράς, του αναπτυξιακού τμήματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ως ambassador της Αγοράς στην 65η διοργάνωση, η Βικτόρια Χίσλοπ θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον σημαντικό ρόλο της Αγοράς. «Είμαι ενθουσιασμένη που θα είμαι φέτος η ambassador της Αγοράς, και περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την ευκαιρία να γνωρίσω και να ενθαρρύνω τους ανερχόμενους δημιουργούς. Η αφήγηση ιστοριών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας καλής ταινίας. Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη και τρομακτική. Είμαι πολύ χαρούμενη που υποστηρίζω τον στόχο της Αγοράς να διευκολύνει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των μελλοντικών κινηματογραφιστών», σημειώνει η αγαπημένη συγγραφέας.

H Βικτόρια Χίσλοπ σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον χώρο των εκδόσεων, των δημοσίων σχέσεων και της δημοσιογραφίας. Επηρεασμένη από μια επίσκεψη στη Σπιναλόγκα, έγραψε το μυθιστόρημα Το Νησί (2005), το οποίο έγινε διεθνές μπεστσέλερ με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα έξι εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες και μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, με τη σειρά να σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Το τρίτο μυθιστόρημά της, Το νήμα (2011) θα γίνει, επίσης, τηλεοπτική σειρά, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Heretic. Σε αυτό η Χίσλοπ αφηγείται την ταραχώδη ιστορία της Θεσσαλονίκης στον 20ό αιώνα.

Το επόμενο βιβλίο της, με τίτλο Sunrise διαδραματίζεται στην Κύπρο και εκδόθηκε το 2014. Στη συνέχεια έγραψε το Καρτ Ποστάλ (2016), το οποίο μεταφέρθηκε και αυτό στην τηλεόραση το 2021. Το μυθιστόρημα Όσοι αγαπιούνται (2019) αφηγείται την τραυματική ιστορία της Κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Το 2020, ήρθε η συνέχεια του βιβλίου Το Νησί με τίτλο Μια νύχτα του Αυγούστου, με τη Βικτόρια Χίσλοπ να αναλαμβάνει χρέη εκτελεστικής παραγωγού στη μεταφορά για την ελληνική τηλεόραση.

Πέρα από την πλούσια συγγραφική της δραστηριότητα, η πολυβραβευμένη Βικτόρια Χίσλοπ έχει σπουδαίο κοινωνικό έργο στο ενεργητικό της. Είναι πρέσβειρα της Lepra, μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που συγκεντρώνει χρήματα για τη θεραπεία των πασχόντων από λέπρα σε όλο τον κόσμο, ενώ υποστηρίζει έμπρακτα το National Literacy Trust, που καταπολεμά τον παιδικό αναλφαβητισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βικτόρια Χίσλοπ είναι επίσης πρέσβειρα της δράσης «Κνωσός 2025», που έχει ως στόχο την εύρεση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του ερευνητικού κέντρου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κρήτη, ενώ πρόσφατα διορίστηκε αντιπρόεδρος στον συγκεκριμένο φορέα. Το 2019, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Το 2020 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου της απένειμε την ελληνική ιθαγένεια μέσω της διαδικασίας τιμητικής πολιτογράφησης, για την προσφορά της στην προβολή της Ελλάδας. Επίσης, είναι μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Φέτος, η Βικτόρια Χίσλοπ θα μοιραστεί την πολύτιμη εμπειρία της, ως ambassador της Αγοράς και θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

H Αγορά του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται από την 1η έως τις 9 Νοεμβρίου με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι εκδηλώσεις της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνές σημείο συνάντησης και δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν και φέτος σε υβριδική μορφή, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Crossroads Co-Production Forum

Η Αγορά, το αναπτυξιακό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει την 20ή διοργάνωση του Crossroads Co-Production Forum από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2024. Φέτος, η Αγορά επέλεξε 15 υποσχόμενα σχέδια ταινιών που προέρχονται από 17 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Στη διάρκεια του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (31 Οκτωβρίου-10 Νοεμβρίου 2024), τα πρότζεκτ θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης υψηλού κύρους, η οποία έχει ως στόχο να προωθήσει τη δικτύωση, τις συμπαραγωγές και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η Αγορά συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα κομβικής σημασίας για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, διευκολύνοντας την ουσιώδη επικοινωνία ανάμεσα στους κινηματογραφιστές και τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ιδίως για όσους προέρχονται από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

H πιο πρόσφατη πρωτοβουλία Bridge to the North αποσκοπεί να χτίσει μια γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στον νότο και τον βορρά της Ευρώπης και υποδέχεται κάθε χρόνο μια διαφορετική προσκεκλημένη χώρα από τη Βαλτική ή τις Βόρειες Χώρες, αναζητώντας νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και καλλιτεχνικής συνεργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να φιλοξενήσει συνέργειες και πολιτισμικές ανταλλαγές που έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο. Φέτος, σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ, το Σουηδικό Ινστιτούτο και την πολύτιμη υποστήριξη της Σουηδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, μια αντιπροσωπεία επαγγελματιών της σουηδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας θα παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της Αγοράς. Η παρουσία τους έχει σκοπό να αναδείξει νέες δυνατότητες για συμπαραγωγές και δικτύωση, καθώς και να διευρύνει τις πιθανότητες για νέα δημιουργικά εγχειρήματα.

Το Crossroads Co-Production Forum θα προσφέρει στα πρότζεκτ που έχουν επιλεγεί την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλήρες πρόγραμμα, με σημείο αφετηρίας ένα προπαρασκευαστικό εργαστήριο, με την καθοδήγηση της παραγωγού Αμάντας Λιβανού (Neda Film). Το εργαστήριο εχει σκοπό βοηθήσει και να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες ούτως ώστε να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τα πρότζεκτ τους στους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας και να βρουν τους επιθυμητούς τους συνεργάτες.

To φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιλογή από πρώτες και δεύτερες ταινίες μεγάλου μήκους. Παράλληλα, στηρίζει ανερχόμενα κινηματογραφικά ταλέντα και καταξιωμένους δημιουργούς, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο διακεκριμένος ρουμάνος σκηνοθέτης Adrian Sitaru, που θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία. Στο Crossroads Co-production Forum της Αγοράς του 65ου ΦΚΘ συναντούμε επίσης και τις δεύτερες ταινίες ταλαντούχων σκηνοθετών όπως οι Γιώργος Γούσης, Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Kaltrina Krasniqi, Diego Llorente, Nikola Mijović, Ahu Öztürk και Ahmad Ghossein, καθώς και τις πολυαναμενόμενα μεγάλου μήκους ντεμπούτα των Νεριτάν Ζιντζιρία και Θέλγια Πετράκη. Τα επιλεγμένα πρότζεκτ προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Κόσοβο*, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Παλαιστίνη, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχία.

Το φετινό πρόγραμμα επιμελήθηκαν από κοινού μια διεθνής επιτροπή αξιολόγησης και μία υψηλού κύρους συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ο σύμβουλος Thibaut Bracq (Γαλλία) και η παραγωγός Rula Nasser (Ιορδανία), οι οποίοι συνέδραμαν στη διαδικασία επιλογής με την πολυετή εμπειρία τους στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η Αγορά συνεχίζει να έχει τη θέση ενός ζωτικού σημείου συνάντησης ανάμεσα σε κινηματογραφιστές από ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την αφήγηση ιστοριών που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Τα βραβεία του Crossroads Co-production Forum είναι:

• Το νέο MIDPOINT Consulting Award: Διαδικτυακές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη σεναρίου με μία/έναν από τους ειδικούς του Ινστιτούτου MIDPOINT

• Two Thirty-Five (2|35) Award (2|35): Υπηρεσίες post-production (εικόνα και ήχος)

• Onassis Film Award: Χρηματικό βραβείο 10.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (Crossroads Co-production Forum ή AGORA Works in Progress)

• CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée: Χρηματικό βραβείο 8.000 ευρώ για ανάπτυξη σεναρίου

• ArteKino International Award: Χρηματικό βραβείο 6.000 ευρώ

• Finos Film: Χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ

• The Producers’ Network of the Cannes FF: Δωρεάν διαπίστευση

• Greener Screen Consultancy Award granted by Greener Screen: Υπηρεσίες αξίας 7.000 ευρώ για την επίτευξη μιας πράσινης κινηματογραφικής παραγωγής

• Sofia Meetings of the Sofia IFF: Επιλογή ενός κινηματογραφικού σχεδίου και παρουσίασή του στην προσεχή διοργάνωσή της Αγοράς τον Μάρτιο.

• Mediterranean Film Institute: Υποτροφία για το πρόγραμμα σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.

• EAVE: Υποτροφία για συμμετοχή παραγωγού στο EAVE Marketing Workshop με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τα επιλεγμένα πρότζεκτ του φετινού Crossroads Co-production Forum:

ΑΓΡΥΠΝΙΑ (WAKE)

Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη, Παραγωγή: Κώστας Ταγκαλάκης – Out of the Box Films, Συμπαραγωγή: Ηρακλής Μαυροειδής – Boo Productions

Ελλάδα

Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (THE APPALLING HUMAN VOICE OF THE ANIMALS)

Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία, Παραγωγή: Efijeni Kokedhima – Reconstructing Memories

Ελλάδα

ΓΚΡΙΖΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ (AFRICAN GREY)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης – PLANKTON

Ελλάδα

ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ (NEARBY FARAWAY)

Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Παραγωγή: Μυρτώ Στάθη – BYRD, Συμπαραγωγή: Roshanak Behesht Nedjad – In Good Company, Alexandra Hoesdorff – Deal Productions

Ελλάδα, Γερμανία, Λουξεμβούργο

A WHITE HOUSE

Σκηνοθεσία: Francesco Romano, Παραγωγή: Raffaella Pontarelli – Amarena Film, Συμπαραγωγή: Giovanni Donfrancesco – Bocalupo Films

Ιταλία, Γαλλία

BLEACH

Σκηνοθεσία: Kaltrina Krasniqi, Παραγωγή: Ares Shporta – Vera Films, Συμπαραγωγή: Ognen Antov – Dream Factory, Bojana Radulović – Code Blue Production

Κόσοβο*, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο

DYING BIRD

Σκηνοθεσία: Diego Llorente, Παραγωγή: Lara González Lobo, Diego Llorente, Rubén G. Revilla – Failo Cine

Ισπανία

FOG

Σκηνοθεσία: Denis Spiridonov, Παραγωγή: Katia Khazak – Aurora Films, Συμπαραγωγή: Vanya Rainova – Portokal

Γαλλία, Βουλγαρία

FOUR FUNERALS AND A WEDDING

Σκηνοθεσία: Nikola Mijović, Παραγωγή: Maja Kecojević – Parangal Film, Συμπαραγωγή: Stefan Mladenović – Plan 9, Vladimir Anastasov – Sektor Film, Dagmar Sedláčková – Masterfilm Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία

THE HOUR BETWEEN DOG AND WOLF

Σκηνοθεσία: Terézia Halamová, Παραγωγή: Natália Pavlove – Other Stories, Συμπαραγωγή: Matej Sotník – Guča Films

Τσεχία, Σλοβακία

THE HUNCHBACK

Σκηνοθεσία: Ahu Ozturk, Παραγωγή: Pinar Aydin – Leyla Film

Τουρκία

LA YOLI

Σκηνοθεσία: Sandra Reina, Παραγωγή: Valérie Delpierre – Inicia Films

Ισπανία Επιλεγμένο πρότζεκτ από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

THE PASSPORT

Σκηνοθεσία: Rakan Mayasi, Παραγωγή: May Odeh, Zorana Musikic – mayana films, Συμπαραγωγή: Abdallah Al Ramahi – Zenobia Productions

Παλαιστίνη, Γερμανία, Ιορδανία

THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE

Σκηνοθεσία: Ahmad Ghossein, Παραγωγή: Georges Schoucair – Abbout Productions

Λίβανος

VIRGIN MARY

Σκηνοθεσία: Adrian Sitaru, Παραγωγή: Iriana Adnana – 4 PROOF FILM, Συμπαραγωγή: Yohann Cornu – Damned Films

Ρουμανία, Γαλλία

Ταινίες που έχουν παρουσιαστεί ως πρότζεκτ στο Crossroads Co-Production Forum συμπεριλαμβάνουν τις: ΚΙΟΥΚΑ – ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ – Κωστής Χαραμουντάνης (Cannes FF – ACID Cannes 2024), ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ – Ζαχαρίας Μαυροειδής (Venice FF – Giornate degli Autori 2023), ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΛΑΓΚΑ – Stephan Komandarev (Karlovy Vary IFF 2023), ΜΕΝΤΙΟΥΜ – Χριστίνα Ιωακειμίδη (Sarajevo FF 2023), INSHALLAH A BOY – Amjad Al Rasheed (Cannes FF – Semaine de la Critique 2023), ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΜΑΥΡΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ – Elene Naveriani (Cannes FF – Quinzaine des Cinéastes 2023), THE SEA AND ITS WAVES – Liana & Renaud (Cannes FF – ACID Cannes 2023), 20.000 ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ – Estibaliz Urresola Solaguren (73rd Berlinale International Competition 2023 – Silver Berlin Bear/Best Leading Performance), NIGHTSIREN – Tereza Nvotová (Locarno FF – Cineasti del Presente 2022 – Golden Leopard), HOW IS KATIA? – Christina Tynkevych (Locarno FF – Cineasti del Presente 2022 – Special Jury Prize, Best Actress), THE LAND WITHIN – Fisnik Maxville (Black Nights Tallinn FF – Best Film – Best First Feature), ΤΟ ΣΚΑΡΙ – Alex Camilleri (Sundance – World Cinema Dramatic Competition 2021 – Best Actor), ZUHAL – Nazlı Elif Durlu (Black Nights Tallinn FF – International Competition 2021), 200 ΜΕΤΡΑ – Ameen Nayfeh (Venice Days 2020 – People’s Choice Award), GHOSTS – Azra Deniz Okyay (Venice FF International Film Critics Week – Grand Prize), THE FATHER – Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Karlovy Vary IFF – International Competition 2019 – Crystal Globe).

Agora Works in Progress

Από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου, εννέα ταινίες από δεκαπέντε χώρες, από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Agora Works in Progress της Αγοράς του 65ου ΦΚΘ, προσφεροντας μια συναρπαστική ματιά στο μέλλον του σινεμά από αυτές τις δραστήριες και δυναμικές περιοχές.

Το τμήμα AGORA Works in Progress της Αγοράς επικεντρώνεται σε πρότζεκτ που βρίσκονται στο στάδιο του post-production, τα οποία συνδέονται με τις περιοχές της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επιλεγμένες ταινίες θα παρουσιαστούν σε σημαντικούς παράγοντες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως sales agents, διανομείς παραγωγούς, streaming πλατφόρμες και προγραμματιστές κινηματογραφικών φεστιβάλ. Ο στόχος είναι η παροχή υποστήριξης στα συγκεκριμένα πρότζεκτ προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να προσελκύσουν sales agents, να πραγματοποιήσουν την πρεμιέρα τους σε φεστιβάλ, αλλά και να εγκαθιδρύσουν κομβικές συνεργασίες.

Το φετινό πρόγραμμα του τμήματος AGORA Works in Progress φιλοξενεί μια συναρπαστική επιλογή από αφηγήσεις και ιστορίες, περιλαμβάνοντας τέσσερις πρώτες ταινίες νέων και υποσχόμενων κινηματογραφιστών, καθώς και πέντε ταινίες από έμπειρους και καταξιωμένους δημιουργούς. Ανάμεσά τους παρουσιάζονται τα ντεμπούτα των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου και της Αμέρισσας Μπάστα, καθώς και οι νέες ταινίες των Γιώργου Γεωργόπουλου και Αλέξανδρου Βούλγαρη. Οι επιλεγμένες ταινίες αμφισβητούν τις παραδοσιακές κινηματογραφικές φόρμες, επαναδιατυπώνοντας γνώριμα αφηγηματικά μοτίβα και φέρνουν στο προσκήνιο πρωτότυπες και γοητευτικές ιστορίες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ταινίες διασκεδαστικές, περιπετειώδεις και γεμάτες σασπένς. Όλες οι ταινίες του προγράμματος χρησιμοποιούν μια δυνατή και σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα και υπόσχονται ότι θα αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον τον θεατών μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και μια φρέσκια κινηματογραφική ματιά.

Τα πρότζεκτ του φετινού AGORA Works in Progress:

ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη. Παραγωγή: Emily Sky Hickin – PUCCI Productions, Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Αρσινόη Πηλού, Θανάσης Μιχαλόπουλος – Pame Ligo Collective.

Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΟΛΥ ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΠΑΤΤΥ

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Γιώργος Γεωργόπουλος. Παραγωγή: Στέφανος Κουτσαρδάκης – Chaotic Good Productions. Συμπαραγωγή: Χρήστος Κωνσταντακόπουλος – Faliro House Productions, Φένια Κοσοβίτσα – Blonde Productions.

Ελλάδα

CINEMA JAZIREH

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Gözde Kural. Παραγωγή: Gözde Kural – Toz Film Production, Milad Khosravi – Seven Springs Pictures, Bulut Reyhanoğlu – Koskos Film, Svetla Tsotsorkova – Front Film.

Τουρκία, Ιράν, Βουλγαρία, Ρουμανία Σε συνεργασία με τα Sofia Meetings

DIRTY LAND

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Luis Campos, Παραγωγή: Luis Campos, Ana Almeida – Matiné. Συμπαραγωγή: Luigi Chimienti, Alessandro Amato – Dispàrte, Mario Patrocínio – Bro Cinema, Humberto Rocha, Pedro Medeiros – Um Segundo Filmes, Marta Lima – Agente a Norte, Nuno Tavares – Anticyclone Productions.

Πορτογαλία, Ιταλία

LIFE IN A BEAT

Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα. Σενάριο: Αμέρισσα Μπάστα, Δημήτρης Νάκος, Παραγωγή: Ιωάννα Σουλτάνη, Δημήτρης Νάκος – Soul Productions. Συμπαραγωγή: Δέσποινα Μουζάκη – Breaking Wave Productions, Ivan Tonev – Ars Digital, Dejan Krajcevski – Krug Film, Marko Jaćimović – Videa Production.

Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο

LIFELIKE

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ali Vatansever. Παραγωγή: Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden Özdemir – Terminal Film, Aytun Aktan Bahçeci – Aktan Görsel Sanatlar. Συμπαραγωγή: Antigoni Rota-Foss Productions.

Τουρκία, Ελλάδα

MY FATHER’S SHOES

Σκηνοθεσία: Hristo Simeonov. Σενάριο: Petar Krumov, Hristo Simeonov. Παραγωγή: Katya Trichkova – Contrast Films. Συμπαραγωγή: Jean-Laurent Csinidis, Jérôme Nunes – Films de Force Majeure.

Βουλγαρία, Γαλλία

OTTER

Σκηνοθεσία: Srđan Vuletić. Σενάριο: Stefan Bošković, Producer: Ivan Đurović – Artikulacija Film. Συμπαραγωγή: Katarina Prpić – 365 Films, Ishak Jalimam – Realstage, Daniele Segre – Redibis Film, Fatmir Spahiu – Buka Production.

Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κόσοβο*

THEY COME OUT OF MARGO

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy). Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου – Filmiki Productions.

Ελλάδα

Τα βραβεία του τμήματος AGORA Works in Progress:

• Βραβείο Authorwave Post-production: Creative image post services

• 119 Marvila Studios Award: Υπηρεσίες μίξης ήχου

• Onassis Film Award: €10.000 σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στην Αγορά (Crossroads Co-production Forum ή AGORA Works in Progress)

• ERT AGORA Works in Progress Award: €2.000 σε ελληνική ταινία

Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν παρουσιαστεί ως πρότζεκτ στο AGORA Works in Progress ξεχωρίζουν οι: ΚΡΕΑΣ – Δημήτρης Νάκος (Τορόντο – Discovery 2024), ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ – Ζαχαρίας Μαυροειδής (Βενετία – Giornate degli Autori 2023), ΜΕΝΤΙΟΥΜ – Χριστίνα Ιωακειμίδη (Σαράγεβο Διαγωνιστικό 2023), THE SEA AND ITS WAVES – Liana & Renaud (Κάννες – ACID Cannes 2023), HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? – Dušan Zorić, Matija Gluščević (Βενετία – Εβδομάδα Κριτικής), PELIKAN – Filip Heraković (Ταλίν Black Nights FF), HOW IS KATIA? – Christina Tynkevych (Λοκάρνο – Cineasti del Presente 2022 – Ειδικό Βραβείο Επιτροπής, Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας), ROCK BOTTOM RISER – Fern Silva (Berlinale Encounters 2021 – Ειδική Μνεία), MOTHER LODE – Matteo Tortone (Βενετία – Εβδομάδα Κριτικής 2021), ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – Ζακλίν Λέντζου (Berlinale Encounters 2021), SWEAT – Magnus von Horn (Κάννες – Cannes Label 2020), LAST DAYS OF SPRING – Isabel Lamberti (Κάννες – ACID Cannes 2020, Σαν Σεμπαστιάν – Βραβείο New Directors), PAPICHA – Mounia Meddour (Κάννες – Ένα Κάποιο Βλέμμα 2019), AS HAPPY AS POSSIBLE – Alain Raoust (Κάννες – ACID Cannes 2019) κ.ά.

Thessaloniki Locarno Industry Academy (2-7 Νοεμβρίου, 2024)

Φέτος, το Thessaloniki Locarno Industry Academy υποδέχεται εννέα νέους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους sales agents, διανομείς και επαγγελματίες new media. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και το Locarno Pro, η Ακαδημία αποτελεί ένα αναγνωρισμένου κύρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο για ένατη συνεχή χρονιά.

Το Thessaloniki Locarno Industry Academy αποτελεί ένα πενθήμερο εξατομικευμένο πρόγραμμα που προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενισχύσουν την εμπειρία τους στις διεθνείς πωλήσεις, στο marketing, στη διανομή και στον προγραμματισμό. Οι φετινοί συμμετέχοντες, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη σταδιοδρομία και τις δυνατότητές τους, θα λάβουν μέρος σε συζητήσεις, case studies, και συναντήσεις εργασίας με επικεφαλής κορυφαίους επαγγελματίες των κινηματογραφικών αγορών.

Οι φετινοί συμμετέχοντες:

Paul De Beco | Γαλλία | Διεθνείς πωλήσεις | Playtime

Ambhur Burghall | Ηνωμένο Βασίλειο | Film Marketing | MUBI

Charlotte Heusler | Γερμανία | Digital Marketing | Alphapanda

Zeynep Naz İnansal | Τουρκία | Συντονίστρια Φεστιβάλ | Istanbul Foundation for Culture and Arts

Αννίτα Νιτσαΐδου | Ελλάδα | Διευθύντρια Φεστιβάλ | WOW Film Festival

Kasia Siewko | Πολωνία | Διανομή Ταινιών | Gutek Film

Léa Alia Triboulet | Γαλλία | Διεθνείς πωλήσεις | Salaud Morisset

Βαγγέλης Τριχιάς | Ελλάδα | Βοηθός Συντονισμού | Mediterranean Film Institute

Linda Venturini | Ιταλία | Διεθνείς πωλήσεις | Be For Films

Το Thessaloniki Locarno Industry Academy αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου που συνδέει συμμετέχοντες με Ακαδημίες στη Λατινική Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στη Βηρυτό, στη Νότια Αφρική, στη νότια Ασία, στη Βαλτική και στην Ελβετία, και επικεντρώνεται στη διεθνή συνεργασία της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Επικεφαλής του Thessaloniki Locarno Industry Academy είναι ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Επίκουρος καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), παραγωγός και διευθυντής φεστιβάλ (Ethnofest).

Οι επιλεγμένοι επαγγελματίες του Thessaloniki Locarno Industry Academy θα συμμετάσχουν αυτόματα στο Launchpad, μία νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με τέσσερα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: του Λοκάρνο, το Tallinn Black Nights, του Ρότερνταμ και του Κάρλοβι Βάρι. Στόχος του Launchpad είναι να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ανερχόμενων επαγγελματιών του σινεμά στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία. Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξειδικεύονται στις διεθνείς πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, στη διανομή (παραδοσιακή και online), στην προβολή, στον προγραμματισμό, καθώς και στις κινηματογραφικές επενδύσεις και προμήθειες, πρόσβαση σε ένα πολύτιμο δίκτυο κορυφαίων κινηματογραφικών φεστιβάλ καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Agora Short Film Lab (3-7 Νοεμβρίου, 2024)

Το Agora Short Film Lab, το οποίο διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας και Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών του Κλερμόν-Φεράντ και, ανακοινώνει τους ανερχόμενους σκηνοθέτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του 2024. Πρόκειται για ένα τριήμερο εργαστήριο που περιλαμβάνει συζητήσεις με έμπειρους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το οποίο επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των σκηνοθετών μικρού μήκους, καθώς πραγματοποιούν τη μετάβαση προς τη μεγάλου μήκους ταινία.

Στους φετινούς συμμετέχοντες βρίσκουμε ταλαντούχους σκηνοθέτες, των οποίων οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες έχουν κερδίσει αναγνώριση στα Φεστιβάλ Κλερμόν-Φεράντ και Δράμας.

Οι φετινοί συμμετέχοντες είναι:

Mohammed Almughanni, Παλαιστίνη An Orange from Jaffa

Γιώργος Φουρτούνης, Ελλάδα MJ

Valeria Hofmann, Χιλή AliEN0089

Λίνα Κουντουρά, Ελλάδα ποπ

Δημήτρης Μουτσιάκας, Ελλάδα Γκέκας

Abbas Taheri, Ιράν There is no Friend’s House

Μένη Τσιλιανίδου, Ελλάδα απαρατάτεμε

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ανεκτίμητες γνώσεις από επαγγελματίες του κλάδου και θα επωφεληθούν των ευκαιριών διεθνούς δικτύωσης και εξέλιξης της καριέρας τους, καθώς κάνουν το άλμα από τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους σε μεγάλου μήκους. Project manager του Agora Short Film Lab είναι η Χριστίνα Λιάπη, βοηθός παραγωγού και servicing manager στη Heretic.

Οι διαπιστευμένοι της Αγοράς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ταινίες των συμμετεχόντων μέσω του Agora Film Market.

* Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την UNSCR 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.