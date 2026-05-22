Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη προσκαλεί φίλους, συνοδοιπόρους και το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική γιορτή, με αφορμή την κυκλοφορία του βινυλίου «Σύννεφα Μπαλόνια».

Την Τρίτη 27 Μαΐου, η Βιολέτα Ίκαρη θα βρεθεί στη Γαλιάντρα μαζί με τον Σταύρο Σιόλα και τον Οδυσσέα Ιωάννου, παρουσιάζοντας ζωντανά το EP «Σύννεφα Μπαλόνια», που κυκλοφορεί πλέον και σε βινύλιο από την Ogdoo Group.

Η βραδιά αναμένεται γιορτινή και γεμάτη συναίσθημα, με τραγούδια από το νέο EP αλλά και αγαπημένες στιγμές από προηγούμενες συνεργασίες των δημιουργών, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο κοινό. Στόχος της συνάντησης είναι να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αυθεντικής μουσικής επικοινωνίας, εκεί όπου τα τραγούδια αποκτούν ουσιαστικό νόημα μέσα από τη συλλογική εμπειρία και το μοίρασμα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, σε μια βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση, μουσική και ανθρώπους που αγαπούν να τραγουδούν μαζί.

Eδώ οι μουσικοί:

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Αγγέλικα Παπανικολάου: Ακορντεόν

Γιάννης Ταυλάς: Κιθάρες

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακίδης

Info:

27 Μαΐου στις 20.30

Γαλιάντρα

Γιατράκου 4, Πλ. Αυδή

Είσοδος : Ελεύθερη

