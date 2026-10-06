Με μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά, γεμάτη εικόνες, μουσική και συγκίνηση, η Βούλα τίμησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και την ιστορική της πορεία.

Η Πλατεία Ιμίων γέμισε από κατοίκους και επισκέπτες, που έδωσαν το «παρών» σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία, στους ανθρώπους και στις στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της πόλης. Μέσα από μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παραγωγή, η αφήγηση συνάντησε το φωτογραφικό υλικό, τη μουσική και τις προσωπικές μαρτυρίες, δημιουργώντας ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Η παράσταση «Βούλα – 100 Χρόνια – Μία πόλη. Μια ιστορία. Ένας αιώνας», με τη συμμετοχή των Γρηγόρη Βαλτινού, Φωτεινής Δάρρα και Θοδωρή Βουτσικάκη, παρουσίασε στο κοινό την ιστορία της Βούλας μέσα από τις δέκα δεκαετίες της.

Σπάνιες φωτογραφίες και αρχειακά τεκμήρια, αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν σημαντικές στιγμές της πόλης, καθώς και τραγούδια που συνδέθηκαν με διαφορετικές εποχές, συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο χρονικό.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια και τους ανθρώπους που έβαλαν τα θεμέλια της περιοχής, από το Ασκληπιείο και την εγκατάσταση των προσφύγων έως τη δημιουργία και την ανάπτυξη του οικισμού. Στη συνέχεια, το κοινό μεταφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής, στα χρόνια της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και στην πορεία προς τη σύγχρονη Βούλα.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχαν οι άνθρωποι της πόλης. Πρόσωπα που συνδέθηκαν με τη διοίκηση και την καθημερινή ζωή της Βούλας, από Κοινοτάρχες και Δημάρχους μέχρι παλαιούς κατοίκους, «επανήλθαν» ψηφιακά στη σκηνή, δίνοντας μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία τη δική τους ματιά σε γεγονότα και εποχές που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου.

Μέσα από αυτή την ιδιαίτερη παρουσίαση, η Βούλα δεν κοίταξε απλώς πίσω στον χρόνο. Ανακάλεσε μνήμες, τίμησε τους ανθρώπους της και ανέδειξε την πορεία μιας πόλης που μέσα σε έναν αιώνα άλλαξε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε, χωρίς να χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ταυτότητά της.

Ένα μουσικό ταξίδι σε κάθε δεκαετία

Ξεχωριστό ρόλο στην παράσταση είχε η μουσική, η οποία δεν λειτούργησε απλώς ως συνοδεία της ιστορικής αφήγησης, αλλά ως ένα δεύτερο ταξίδι στον χρόνο.

Κάθε δεκαετία απέκτησε το δικό της μουσικό αποτύπωμα, με χαρακτηριστικά ελληνικά και ξένα τραγούδια να μεταφέρουν το κοινό στο κλίμα, στις αναμνήσεις και στα συναισθήματα κάθε εποχής. Οι μουσικές επιλογές ακολούθησαν βήμα προς βήμα την ιστορική αφήγηση, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές και μετατρέποντας το ταξίδι στα εκατό χρόνια της Βούλας σε μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Οι Γρηγόρης Βαλτινός, Φωτεινή Δάρρα και Θοδωρής Βουτσικάκης εναλλάχθηκαν στην αφήγηση και στο τραγούδι, συνοδευόμενοι από μια εξαιρετική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Παπαχριστούδη, που έδωσε τον ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα κάθε εποχής και συνόδευσε το κοινό σε ολόκληρη την εκατοντάχρονη διαδρομή.

Έκπληξη η παρουσία του Γιώργου Καραγκούνη

Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς ήρθε όταν η αφήγηση έφτασε στο 2004 και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ελλάδας.

Εκείνη τη στιγμή, ο Δήμαρχος κάλεσε στη σκηνή τον Γιώργο Καραγκούνη, την ψυχή της ιστορικής πορείας της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, ο οποίος έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τον καλωσόρισε και του προσέφερε ένα συμβολικό αναμνηστικό δώρο, τιμώντας την παρουσία του στη μεγάλη επετειακή βραδιά της Βούλας.

Η παρουσία του συνέδεσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την ιστορία της πόλης με μία από τις πιο έντονες συλλογικές αναμνήσεις της σύγχρονης Ελλάδας.

Η γιορτή ξεκίνησε από νωρίς

Ο εορτασμός δεν περιορίστηκε στην κεντρική παράσταση. Από τις 18:00, ο χώρος της Πλατείας Ιμίων είχε ήδη μπει σε εορταστικό ρυθμό.

Η Ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσίασε μουσικό πρόγραμμα, ενώ η πρωταθλήτρια ομάδα Cheerleading της πόλης, οι Αμαζόνες, έδωσε τη δική της δυναμική παρουσία με μια εντυπωσιακή επίδειξη.

Στη γιορτή συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Επαγγελματιών Βούλας, με δώρα, προσφορές και κεράσματα, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα πριν και παράλληλα με την κεντρική εκδήλωση.

Έκθεση φωτογραφίας «100 χρόνια Βούλα – Με χρώμα & κίνηση»

Ξεχωριστή θέση στο επετειακό πρόγραμμα είχε και η έκθεση φωτογραφίας «100 χρόνια Βούλα – Με χρώμα & κίνηση» στην Πνευματική Εστία Βούλας, σε επιμέλεια του συμπολίτη μας Στέφανου Χατζηστεφάνου. Μέσα από πολύτιμο φωτογραφικό υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από το προσωπικό του αρχείο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν πρόσωπα, γειτονιές, τοπόσημα και στιγμές από τη Βούλα μιας άλλης εποχής και να παρακολουθήσουν τη μεταμόρφωσή της μέσα στον χρόνο.

Δεν πραγματοποιήθηκε το επετειακό Drone Show λόγω ισχυρών ανέμων

Το προγραμματισμένο επετειακό Drone Show, που θα ολοκλήρωνε τη βραδιά, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ασφαλή πτήση των drones.

Η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του κοινού. Το επετειακό Drone Show θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τον Δήμο.

Μια γιορτή για όλους

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην προσβασιμότητα της επετειακής εκδήλωσης, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε όλη τη διάρκειά της, ώστε το ταξίδι στα 100 χρόνια της Βούλας να είναι προσβάσιμο σε όλους. Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αναφερόμενος στη μεγάλη επετειακή βραδιά, δήλωσε:

«Δεν γιορτάσαμε απλώς μια επέτειο. Γιορτάσαμε τη δική μας Βούλα, την πόλη μας, τους ανθρώπους της και τις μνήμες μας. Η εικόνα του κατάμεστου χώρου της εκδήλωσης στην Πλατεία Ιμίων, με τόσους συμπολίτες μας να μοιράζονται μαζί μας αυτό το ταξίδι στα πρώτα εκατό χρόνια της πόλης, ήταν η ομορφότερη εικόνα αυτής της γιορτής. Ευχαριστώ τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους συντελεστές και όλους όσοι εργάστηκαν για να ζωντανέψουν με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ιστορία της πόλης μας. Και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εκεί και κάνατε αυτή τη γιορτή πραγματικά δική μας. Τιμούμε εκείνους που οραματίστηκαν, έχτισαν, υπηρέτησαν και αγάπησαν τη Βούλα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ακόμη καλύτερη. Ο δεύτερος αιώνας της Βούλας ξεκινά. Και το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της θα το γράψουμε όλοι μαζί».

Η μεγάλη επετειακή βραδιά ολοκλήρωσε έναν κύκλο μνήμης και ταυτόχρονα άνοιξε έναν καινούργιο: τον δεύτερο αιώνα της Βούλας.

Έναν αιώνα που ξεκινά με την ίδια παρακαταθήκη με την οποία γράφτηκαν τα πρώτα εκατό χρόνια: τους ανθρώπους της, τη μνήμη της και την αγάπη για την πόλη.

Βούλα 1926–2026. Εκατό χρόνια ιστορίας, ένας αιώνας ζωής.