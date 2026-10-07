Η θεατρική παράσταση «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Θωμά Μαυρογόνατου, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον, στον Άγιο Δημήτριο.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα παλιό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έναν χώρο που μοιάζει να έχει κρατήσει μέσα του μνήμες, σιωπές και όσα οι άνθρωποι προσπάθησαν κάποτε να αφήσουν πίσω. Η επιστροφή μιας γυναίκας στο πατρικό της σπίτι φέρνει ξανά στην επιφάνεια σχέσεις αποξένωσης, ενοχές και τραύματα που δεν έχουν πραγματικά κλείσει.

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο σκηνικό εμφανίζεται ένας άγνωστος αιθουσάρχης παλιού κινηματογράφου, ως υποψήφιος ενοικιαστής. Η παρουσία του λειτουργεί ως καταλύτης και σταδιακά δημιουργεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στη μνήμη, την πραγματικότητα και τη φαντασία.

Η παράσταση κινείται σε μια έντονα νουάρ ατμόσφαιρα, με κινηματογραφικές εικόνες και μια διαρκή αίσθηση ότι τα όρια ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί παραμένουν ρευστά. Η «βροχή» γίνεται ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο της ιστορίας, τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά: έξω από το «δακρυσμένο» τζάμι, αλλά και μέσα στους ανθρώπους που προσπαθούν να συμφιλιωθούν με τη μοναξιά, τα χαμένα όνειρα και την παρακμή ενός κόσμου που μοιάζει να έχει μείνει πίσω.

Τους δύο ρόλους της παράστασης ερμηνεύουν ο Γιώργος Ανδρουστόπουλος και η Ελένη Σταυράκη Κοντοσταύλου, ενώ τη φωτογράφιση έχει αναλάβει ο Αντώνης Συμεωνάκης.

Η «Η βροχή μέσα της» ξεκινά τις παραστάσεις της την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή στις 20:30, με διάρκεια 90 λεπτά.

Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον, στη Διογένους 1, στον Άγιο Δημήτριο.

Εισιτήρια και προπώληση

Για όσους προμηθευτούν έγκαιρα το εισιτήριό τους, υπάρχει Earlybird στα 10€ έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου είναι 15€, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 12€.

Η online προπώληση πραγματοποιείται μέσω more.com.