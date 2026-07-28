Η Ξένια Βέρρα δίνει το σύνθημα του φετινού καλοκαιριού και δηλώνει πως το «Το Γλέντι Ξεκινάει».

Στο νέο της τραγούδι, το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του, η Ξένια Βέρρα τραγουδάει τους στίχους του Πάνου Ανδριτσάκη ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Περδικάρης.

Η αγαπημένη viral τραγουδίστρια που κάνει θραύση στα social media μας προσκαλεί στο δικό της ξεχωριστό «Γλέντι».

«Το Γλέντι Ξεκινάει» κυκλοφορεί από την Wide Music Records και συνοδεύεται από ένα άκρως καλοκαιρινό βίντεο κλιπ με έντονο άρωμα Ελλάδας.

Σε αυτό συναντάμε τη γνωστή ερμηνεύτρια σαν σερβιτόρα ενώ, σε ρόλο έκπληξη, ο viral δημιουργός περιεχομένου Γιώργος Πόπορης υποδύεται τον «μαγεμένο» θαμώνα που προσπαθεί απεγνωσμένα να κερδίσει την προσοχή της.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού η Ξένια Βέρρα συνεχίζει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα, κλέβοντας τις εντυπώσεις σε κάθε της εμφάνιση!