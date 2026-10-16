Σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της καριέρας της, η Zendaya συνεχίζει να διευρύνει τις κινηματογραφικές της επιλογές, συνδυάζοντας την εμπορική επιτυχία με συνεργασίες που διευρύνουν το καλλιτεχνικό της πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, η ηθοποιός ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ σε μια νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας για την A24.

Αν και οι λεπτομέρειες κρατούνται μυστικές, η πρωταγωνίστρια των «Euphoria» και «Challengers» θα ηγηθεί του καστ στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ για την A24. Η παραγωγή αποτελεί την πέμπτη συνεργασία του Βρετανού δημιουργού με την A24, η οποία είχε αναλάβει τη διανομή του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Ex Machina», καθώς και των ταινιών «Men», «Civil War» και «Warfare» (σε συν-σκηνοθεσία με τον Ρέι Μεντόζα). Ο Γκάρλαντ ολοκλήρωσε νωρίτερα φέτος τα γυρίσματα του «Elden Ring», της πιο ακριβής παραγωγής στην ιστορία του ανεξάρτητου στούντιο. Η μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού στις αίθουσες αναμένεται τον Μάρτιο του 2028.

Στο μεταξύ, η Zendaya πρωταγωνίστησε φέτος στις ταινίες «The Drama», «Οδύσσεια» και «Spider-Man: Brand New Day», οι οποίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Παράλληλα, έλαβε υποψηφιότητα για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Euphoria», το οποίο έριξε αυλαία μετά από τρεις σεζόν νωρίτερα φέτος. Τη σκυτάλη παίρνει το «Dune: Part Three», το οποίο αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση στην κούρσα των Όσκαρ όταν κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου. Τα γυρίσματα της νέας ταινίας σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκάρλαντ θα ξεκινήσουν εντός του 2027, σύμφωνα με το indiewire.