Η Ζεντάγια έγινε 29 ετών και με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, εμφανίζεται ως παιδί να διασκεδάζει πάνω σε ένα καρουζέλ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ζεντάγια δήλωσε ευγνώμων για όσα και όσους έχει στη ζωή της.

Ειδικότερα, η Χολιγουντιανή σταρ έγραψε: «Απλά έρχομαι εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για άλλον έναν χρόνο ζωής και για όλους εσάς που τον κάνατε τόσο όμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές…. Όπως πάντα, στην υγειά (του επίσημου τελευταίου έτους της εικοσαετίας μου, κυριολεκτικά) 29».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zendaya (@zendaya)

H Ζεντάγια Μαρί Στόερμερ Κόλμαν, η οποία γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1996 είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, νιγηριανής-γερμανικής-σκωτικής καταγωγής.

Είναι παγκοσμίως γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως «Ρόκι Μπλου» στη νεανική σειρά του Disney Channel, «Shake It Up» (2010-2013) ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στο σόου χορού «Dancing with the Stars» (2013) όπου έλαβε τη δεύτερη θέση καθώς και άλλες επιτυχημένες δουλειές, όπως η σειρά νεανική σειρά του «K.C. Undercover» (2015-2018) και οι ταινίες «The Greatest Showman», «Spider-Man: Homecoming» και «Spider-Man: Far from Home» και «Spider-man: No Way Home».

Το 2019, πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του HBO, «Euphoria» και υποδύεται την «Ρου Μπένετ», μια ομοφυλόφιλη τοξικομανή. Για την ερμηνεία στη συγκεκριμένη σειρά, απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Έμμυ Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά.

Ως τραγουδίστρια, ξεκίνησε την καριέρα της το 2011, με τα τραγούδια «Swag It Out» και «Watch Me». Υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Hollywood Records το 2012 και αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο της solo single και άλμπουμ «Replay», το οποίο μπήκε στο νούμερο 40 των Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Στις 4 Νοεμβρίου 2016, κυκλοφόρησε τη σειρά ρούχων «Daya by Zendaya».

Τον Ιούλιο του 2017, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, παίζοντας στην ταινία «Spider-Man: Homecoming», η οποία ξεπέρασε τα 117 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Τον Αύγουστο εμφανίστηκε στο videoclip τραγουδιού του Μπρούνο Μαρς και τον Δεκέμβριο πρωταγωνίστησε μαζί με τους Χιου Τζάκμαν και Ζακ Έφρον, στην ταινία «The Greatest Showman», όπου ερμήνευσε και το soundtrack «Rewrite The Stars». Ακόμη, εμφανίστηκε ξανά σε ένα επεισόδιο του «Project Runway» ως guest κριτής.

Το 2018, τελείωσε η σειρά του Disney Channel, «K.C. Undercover», έπειτα από τρεις σεζόν και έτσι έληξε και η συνεργασία της με την Disney, μετά από οκτώ χρόνια. Την ίδια χρονιά, δάνεισε τις φωνές της στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Duck Duck Goose» και «Smallfoot».

Τον Ιούνιο του 2018, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στη σειρά του HBO, «Euphoria» με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της “Ρου Μπένετ” ενώ λίγο αργότερα ο σχεδιαστής Τόμι Χίλφιγκερ την επέλεξε για να είναι η κεντρική εκπρόσωπος παγκοσμίως, να συμμετέχει στις καμπάνιες και να δημιουργήσουν τη κολεξιόν “Tommy X Zendaya”. Χαρακτηρίστηκε από το site μόδας Net-a-Porter, ως μια από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες της χρονιάς.

Το 2019, έπαιξε σε τρία επεισόδια της σειράς «The OA», στην ταινία «Spider-Man: Far from Home» και στη σειρά «Euphoria». Επίσης, ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία καλλυντικών «Lancome».

Προσωπική ζωή

Από το 2021 είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Τομ Χόλλαντ.