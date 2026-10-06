Η Ζωή Τηγανούρια μάς έχει συνηθίσει σε ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις και απρόσμενες διαδρομές. Η πολυτάλαντη συνθέτις και δεξιοτέχνις του ακορντεόν δίνει αυτή τη φορά τη δική της ιδιαίτερη ματιά στο «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω» του Κώστα Μουντάκη, έχοντας στο πλευρό της την ταλαντούχα Erini.

Κυκλοφόρησε η νέα εκδοχή του εμβληματικού «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω» του Κώστα Μουντάκη, με τη Ζωή Τηγανούρια και την Erini.

Μόνο μια φωνή κι ένα ακορντεόν. Η Ζωή Τηγανούρια υπογράφει μια λιτή και ιδιαίτερη διασκευή, συνδυάζοντας στοιχεία Tango και Jazz με τον Παραδοσιακό Κρητικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Το ιδιαίτερο παίξιμο της Ζωής στο ακορντεόν και η χαρακτηριστική φωνή της Erini δημιουργούν έναν ατμοσφαιρικό και εκφραστικό ηχητικό κόσμο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της μελωδίας του Κώστα Μουντάκη.

Δύο σύγχρονες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες προσεγγίζουν ένα διαχρονικό έργο της Κρητικής μουσικής Παράδοσης μέσα από μια νέα μουσική ματιά.

Η Erini, με καταγωγή από την Κρήτη, έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall και στο WOMEX, περιόδευσε επί τρία χρόνια με το Cirque du Soleil και διδάσκει στο Berklee College of Music.

Η Ζωή Τηγανούρια, με καταγωγή από τη Σαμοθράκη, είναι συνθέτις και δεξιοτέχνις του ακορντεόν, με πολυετή συναυλιακή και δισκογραφική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ υπογράφει και τη μουσική της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «Forbidden Tango» και πολλών εγχώριων παραγωγών.

Ακούστε το τραγούδι: «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω» – Ζωή Τηγανούρια ft. Erini