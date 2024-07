Ο Βρετανός ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν, ηλικίας 85 ετών, δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Τζον Φάλσταφ, σε μια περιοδεία, αφότου έπεσε από τη σκηνή ενός θεάτρου στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της παράστασης τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 1 Ιουλίου οι παραγωγοί του έργου.

Ο ΜακΚέλεν πρωταγωνιστούσε στο «Player Kings», μια παραγωγή του ιστορικού δράματος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ερρίκος ο 4ος, Μέρος Πρώτο και Δεύτερο» (Henry IV, Parts One and Two), στη θεατρική συνοικία Ουέστ Εντ της βρετανικής πρωτεύουσας, τη 17η Ιουνίου, όταν παραπάτησε και έπεσε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής μάχης.

Ο ηθοποιός, που είναι διάσημος για τον ρόλο του Γκάνταλφ στο σίκουελ «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» και «Το Χόμπιτ», όπως επίσης και τον ρόλο του Magneto στις ταινίες «X-Men», μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δύο εβδομάδες μετά το ατύχημά μου επί σκηνής, τα τραύματά του βελτιώνονται μέρα με την ημέρα» είπε ο ίδιος σε μια ανακοίνωση.

«Με πολύ μεγάλη απροθυμία αποδέχθηκα τις ιατρικές συστάσεις να προστατεύσω την πλήρη ανάρρωσή μου με το να μην εργαστώ στο μεταξύ».

Ο Ντέιβιντ Σεμάρκ, ο αντικαταστάτης του ΜακΚέλεν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις παραστάσεις στο Λονδίνο, θα αναλάβει τον ρόλο του στην περιοδεία στο Μπρίστολ, το Μπέρμιγχαμ, το Νόργουιτς και το Νιουκάστλ, σύμφωνα με τους παραγωγούς.

Η θεατρική καριέρα του ΜακΚέλεν ξεκίνησε το 1961, με τον ίδιο να ερμηνεύει ρόλους όπως εκείνου του Ριχάρδου Γ΄ της Αγγλίας, του βασιλιά Ληρ και του Μάκβεθ.

Ίαν ΜακΚέλεν