Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για τον Ιανουάριο παρουσιάζει η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το οποίο απευθύνεται σε όλους.

Όλες οι εκδηλώσεις

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

▪ Κάθε Τετάρτη από 7/1 || 14:00-17:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

KYPSELI/ FRAMES

Για δεύτερη χρονιά, το kypseli_film_35 παρουσιάζει το αστικό τοπίο, τα πορτρέτα και την αρχιτεκτονική της Κυψέλης, μέσα από δύο χρόνια λήψεων σε φιλμ, με αναλογική κάμερα.

▪ Παρασκευή 9/1 έως Δευτέρα 9/2

▪ Αίθριο / τζαμαρία CreativeLab

▪ Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Βάλτε την τακτική εξέταση για HIV και την ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας στο πρόγραμμά σας! Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης τις Δευτέρες 12/1 και 26/1, από τις 11:00 ως τις 15:00, προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις HIV/ ηπατίτιδας B & C/ σύφιλης και ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με θέματα σεξουαλικής υγείας.

▪ Δευτέρα 12& 26/1 || 11:00-15:00

▪ Μικρό φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

▪ Δευτέρα 12/1 || 09:00-13:00

▪ Μεγάλο Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

ΕthnoΞhauntology vol 1

Από τις 21 έως τις 27 Ιανουαρίου, το Ethno☰hauntology vol1 παρουσιάζει, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μία διευρυμένη Έκθεση Τέχνης με επίκεντρο την υπερμεσική εγκατάσταση Pabellón de Melancólicos.

Το πολυθεματικό φεστιβάλ Ethno☰hauntology vol1 πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, του Ινστιτούτου INSTAR Cuba, και της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.

▪ Τετάρτη 21 έως Τρίτη 27/1 || 09:00-21:00

▪ Μεγάλο Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Οι νότες και η μουσική χορεύουνε πάντα μαζί. Μία Νότα και μία Συγχορδία, ψάχνουν την κατάλληλη μουσική παρέα στην Αγορά!

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με την Κατερίνα Λιαποπούλου και τη Λίνα Λάζαρη παρουσιάζουν ένα μικρό κυνήγι θησαυρού που προσκαλεί τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών να ανακαλύψουν μελωδίες, μουσικές έννοιες και όργανα σε ένα διασκεδαστικό μουσικό ταξίδι!

▪ Σάββατο 10/1 || 10:00-11:00

▪ Μεγάλο Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Saturday Producers

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, επιστρέφουμε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, σε συνεργασία με την FACE-B (Βέλγιο) και το Technicienne project. Η συνάντηση αποτελεί μία αφορμή για σύμπραξη και αλληλεπίδραση μεταξύ επαγγελματιών του πολιτισμού από την Ελλάδα και το Βέλγιο. Οι ιδρύτριες του project Technicienne θα μοιραστούν μαζί μας την οπτική και τις προκλήσεις της δραστηριότητάς τους, με σκοπό τη συζήτηση και ανάδειξη της σημασίας αντίστοιχων διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό.

Το Technicienne είναι μια πλατφόρμα υποστήριξης γυναικών και έμφυλων μειονοτήτων που εργάζονται ως τεχνικοί στον χώρο του πολιτισμού.

▪ Σάββατο 10/1 || 16:00-19:00

▪ Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

▪ Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης Εδώ

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων επιστρέφει στην Αγορά! Μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις, αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας και εξερευνούμε τεχνικές υποκριτικής, ανάλυσης χαρακτήρων και όλα όσα κάνουν μία ιστορία να ζωντανεύει επάνω στη σκηνή.

▪ Κάθε Δευτέρα έως τον Ιούνιο 2026 || 19:00-21:30

▪ Εισιτήρια στο φυσικό ταμείο της Αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί, μπορείτε να καλέσετε στο 2104400545 ή να επικοινωνήσετε μέσω email στο hello@dak.com.gr

Torvas Workshop – Unmuted Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Στο Torvas Unmuted Workshop, παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μας εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την popculture, την παράδοση, και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

▪ Τρίτη 13/1 || 18:00-21:00

▪ Μικρό φ

▪ Είσοδος ελεύθερη, κράτηση θέσης μέσω συμπλήρωσης φόρμας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθεις πόσο εύκολα και μαγικά μπορείς να πολλαπλασιάσεις φυτά μέσα από την πιο απλή και απολαυστική τεχνική, ιδανική για αρχάριους και λάτρεις της φύσης.

▪ Τετάρτη 14/1 || 18:30 – 19:30

▪ Μικρό φ

▪ Είσοδος ελεύθερη με online κράτηση στο www.hokocrafts.com/meeting

Woodworking Workshop

Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του Σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.

▪ Κάθε Τετάρτη από 14/1 έως και 4/4 || 18:30-20:30

▪ HOKOCRAFTS

▪ Περιορισμένες θέσεις. Πληροφορίες, κρατήσεις και εισιτήρια στο https://www.hokocrafts.com/workshop

Κέντημα σε κύκλο – Τμήμα Αρχαρίων

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν Κύκλο Κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο. Το Σεμινάριο είναι ιδανικό για αρχάριους αλλά και για όσους θέλουν να εξοικειωθούν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κέντημα.

▪ Κάθε Δευτέρα από 19/1 έως 30/3 || 18:30-20:30

▪ Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/offer/kentima-se-kyklo

Κέντημα σε κύκλο – Τμήμα Προχωρημένων

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται στους συμμετέχοντες του πρώτου κύκλου Σεμιναρίων (φθινόπωρο του 2025) που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Οι προχωρημένοι πλέον συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην τέχνη του κεντήματος και σε διαφορετικές βελονιές-τεχνικές. Μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη σύνθεση και πώς να διαμορφώσουν το προσωπικό τους ύφος. Με αφετηρία την λαϊκή τέχνη του υφάσματος και τα μοτίβα της, σχεδιάζουν τα δικά τους σύμβολα και συνεχίζουν με σύγχρονο τρόπο την παράδοση.

▪ Κάθε Τρίτη από 20/1 έως 31/3 || 18:30-20:30

▪ Εισιτήρια στο φυσικό ταμείο της Αγοράς

PolymerClayDate: Play with Flowers

Δημιουργικό εργαστήριο πολυμερικού πηλού, για όσους ξεκινούν τώρα και όσους αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια τους.

▪ Κάθε Τετάρτη από 21/1 έως 11/2 || 18:30-20:30

▪ CreativeLab

▪ Κόστος 90€, κρατήσεις στο https://pinkforest.gr/workshops/

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης συνεχίζει τις συναντήσεις της και σας προσκαλεί σε μία διεπιστημονική, συμμετοχική και ανοιχτή εξερεύνηση του χώρου. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά με την παρατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μελέτη αρχείων και τη συλλογή προφορικών μαρτυριών, «διαβάζοντας» τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχι απλώς ως ένα υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής μνήμης, δημόσιας ιστορίας και πολιτιστικής αναφοράς. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων: Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Αρχαιολόγος – Υπ. Δρ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ) και δημιουργός της Σελίδας Herit Agent.

▪ Σάββατο 24/1 || 11:00-13:00

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης στο https://forms.gle/sFLt7PXFxsBpUkBP8

ΚΥΨΕΛΗ POSTCARDS

Το ΚΥΨΕΛΗ POSTCARDS είναι ένα συμμετοχικό εργαστήριο που συνδυάζει τη μεταξοτυπία και την αστική παρατήρηση. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν χειροποίητες καρτ-ποστάλ που αποτυπώνουν τη σύγχρονη, πολυπολιτισμική ταυτότητα της Κυψέλης. Η αναλογική διαδικασία της μεταξοτυπίας λειτουργεί ως σημείο συνάντησης του προσωπικού με το συλλογικό: οι εικόνες της πόλης μετατρέπονται σε αντικείμενα τέχνης, ενώ η πράξη της εκτύπωσης γίνεται μια χειρονομία σύνδεσης, πειραματισμού και ανταλλαγής. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία, την εικαστική έκφραση και τη χειροποίητη εκτύπωση, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας.

▪ Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α: Σάββατο 24/1, 11:00-13:00 & Τρίτη 27/1, 18:30-20:30 Τμήμα Β: Σάββατο 24/1, 11:00-13:00 & Πέμπτη 29/1, 18:30-20:30

▪ Μικρό φ

▪ Κόστος 120€, κρατήσεις μέσω instagram

Candle Making Workshop

Το πιο μοσχομυριστό και λαχταριστό CandleWorkshop επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Μαζί θα ζήσουμε μία μοναδική εμπειρία δημιουργίας καταπληκτικών προϊόντων. Ενώνοντάς τα, θα συνθέσουμε το πιο λαχταριστό και μοσχομυριστό κερί για τα Χριστούγεννα!

▪ Σάββατο 24/1 || 14:00-17:00

▪ Creativelab

▪ Εισιτήρια μέσω Instagram ή στο 6980310210

Η Κυψέλη διοικείται από τους πιο μικρούς κατοίκους της!

Άλλη μία συνεργασία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης με την Κατερίνα Λιαποπούλου και τη Λίνα Λάζαρη. Μέσα από τη διαδραστική αφήγηση μικρών θεατρικών ιστοριών, τα παιδιά 18 έως 36 μηνών θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέρος μέσα στην ιστορία, να εμπλακούν και να πειραματιστούν με υλικά και υφές και να δημιουργήσουν τις δικές τους πρωτόλειες συνθέσεις. Διεγείροντας τις αισθήσεις με ποικίλα ερεθίσματα, με τη βοήθεια των θεατρικών τεχνικών, το παιδί ανακαλύπτει, εξερευνά, διασκεδάζει, αλληλεπιδρά, πειραματίζεται, συγκεντρώνεται και αναπτύσσει την λεπτή και την αδρή κινητικότητα.

▪ Σάββατο 31/1 || 10:00-11:00

▪ Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

▪ Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

DOMakids

Τίτλος εργαστηρίου: ΣΚΑΛΑ | Πόσες σκάλες ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε καθημερινά; Σκάλες φαρδιές, στενές, μαρμάρινες, ξύλινες, στριφογυριστές, απότομες, κουραστικές … Από πού ξεκινάνε και πού καταλήγουν; Πού θα θέλαμε να μας μεταφέρουν; Δημιουργούμε ξανά τον καθημερινό μας χώρο και τον συνδέουμε με ένα δώμα: τον χώρο που κρύβουμε τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας, πόσο εύκολα θα φτάσουμε μέχρι εκεί με μια σκάλα;

▪ Σάββατο 31/1 || 11:00-13:00 & 14:00-16:00

▪ CreativeLab

▪ Κόστος 20€ ανά εργαστήριο, κρατήσεις στο https://www.tickettailor.com/events/domaeducation/1973874

Pop Up

SeviWaves

Swimwear, ρούχα και αξεσουάρ.

▪ Δευτέρα 26/1 έως Κυριακή 1/2 || Δευτ – Παρ. 10:00-21:00, Σάβ. & Κυρ. 10:00-18:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού, είναι δώρο.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Η «Επανεκκίνησις» είναι μία κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε Σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη. Δώρισε το παλιό σου laptop, Η/Υ για καλό σκοπό!

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά. Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

FINIKALALA

Η Finikalala είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα—είναι ένα ταξίδι πολιτισμών, χειροτεχνίας και ενδυνάμωσης. Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που φέρουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της αφρικανικής τέχνης. Κάθε κομμάτι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με γυναίκες τεχνίτριες και πωλήτριες υφασμάτων στην Κένυα, στηρίζοντας την τοπική χειροτεχνία και το δίκαιο εμπόριο. Στον χώρο μας, η ελληνική και η αφρικανική κουλτούρα συναντώνται, δημιουργώντας μια κοινότητα που γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη.

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής «ModistraHopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

HOKOCRAFTS

Το Hokocrafts είναι ένα συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής. Προωθεί ένα κοινοτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους τεχνίτες, όσο και σε αρχάριους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό όπως πριόνια, τρυπάνια και τριβεία, καθώς και χώρο εργασίας για διάφορα έργα. Ο κοινόχρηστος χώρος ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις βιώσιμες πρακτικές, καθώς τα μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερα έργα.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: hello@dak.com.gr

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο!

Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 – 14:00

Παρασκευή – Κυριακή: 11:00 – 18:00.

Την Κυριακή η έκθεση είναι ανοιχτή, μόνο αν υπάρχει εκδήλωση.