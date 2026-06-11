Η δίγλωσση ταξιδιωτική εκπομπή «Αποστολή» (MISSION) με την Κλέλια Χαρίση ταξίδεψε στην Ιαπωνία, σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει να αναζητά ξανά την ελπίδα, την αρμονία και την εσωτερική γαλήνη.

Υπάρχουν εποχές που ο κόσμος μοιάζει να σκοτεινιάζει. Που οι ειδήσεις του πολέμου βαραίνουν τις ψυχές των ανθρώπων και τα ταξίδια δεν αποτελούν απλώς μια φυγή, αλλά μια βαθιά ανάγκη να θυμηθούμε πως η ομορφιά εξακολουθεί να υπάρχει. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες των καιρών, το δικό μας ταξίδι στην Ιαπωνία έμοιαζε σχεδόν με πράξη ελπίδας.

Μια «Αποστολή» ζωής και ψυχής, που πραγματοποιήθηκε χάρη στη συμμετοχή, την οργάνωση και τη στήριξη του ταξιδιωτικού πρακτορείου Pluton Travel, με αρχηγό αποστολής τη γνωστή σε όλους μας ερμηνεύτρια Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία στάθηκε συνοδοιπόρος μας σε κάθε βήμα αυτού του μεγάλου οδοιπορικού.

Και ίσως γι’ αυτό η Ιαπωνία μάς άγγιξε τόσο βαθιά.

Γιατί τη συναντήσαμε σε μια εποχή που ο κόσμος αναζητά ξανά την ηρεμία, την πειθαρχία, τον σεβασμό και την εσωτερική γαλήνη.

Υπάρχουν ταξίδια που μοιάζουν με μετακίνηση.

Και υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν με μύηση.

Η Ιαπωνία δεν ήταν ποτέ απλώς ένας προορισμός.

Ήταν μια σιωπηλή υπόσχεση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

Ένας τόπος όπου το φως των νέον συνυπάρχει με το θυμίαμα των ναών.

Όπου οι άνθρωποι περπατούν γρήγορα, μα η ψυχή του τόπου εξακολουθεί να γονατίζει μπροστά στην ομορφιά ενός άνθους sakura που πέφτει αργά στο χώμα.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε το δικό μας οδοιπορικό

Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων ημερών στην καρδιά της Ιαπωνίας, την εποχή που οι κερασιές ανθίζουν σαν ευλογία πάνω από τις πόλεις.

Μα πάνω απ’ όλα, ήταν ένα ταξίδι ανθρώπων. Δεκαπέντε ψυχές που ξεκίνησαν ως άγνωστοι συνοδοιπόροι και κατέληξαν να γίνουν μια οικογένεια.

Άνθρωποι από την Κύπρο, κι εγώ από την Αθήνα, η Κλέλια Χαρίση, βρεθήκαμε να μοιραζόμαστε τις ίδιες συγκινήσεις, τις ίδιες σιωπές, τα ίδια δάκρυα θαυμασμού μπροστά στην ομορφιά αυτής της χώρας.

Μέσα από τη θερμή υποδοχή του κου Αντώνη Αντωνίου ιδρυτή του Pluton Travel, και κάτω από την ουσιαστική, ανθρώπινη και διακριτική καθοδήγηση της Στέλλας Γεωργιάδου, γίναμε πραγματικά ένα.

Μια ομάδα ανθρώπων που δεν ενώθηκε μόνο μέσα από ένα πρόγραμμα ταξιδιού, αλλά μέσα από εμπειρίες ζωής.

Και ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή αυτού του οδοιπορικού να ήρθε τις Άγιες Ημέρες της Ορθοδοξίας μας.

Μακριά από την πατρίδα, στην καρδιά της Ιαπωνίας, αξιωθήκαμε να ζήσουμε τη δική μας Ανάσταση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Κιότο.

Μέσα σε έναν τόπο τόσο διαφορετικό από τον δικό μας, ακούσαμε ξανά το «Χριστός Ανέστη» και νιώσαμε πως η πίστη, η συγκίνηση και το φως δεν γνωρίζουν σύνορα.

Εκείνο το βράδυ, κάτω από τον ιαπωνικό ουρανό, Έλληνες και Κύπριοι γίναμε μια αγκαλιά.

Και η Ιαπωνία, για λίγες στιγμές, έμοιαζε παράξενα με πατρίδα.

Από τη στιγμή της άφιξης στο Τόκιο, νιώσαμε πως μπαίναμε σε έναν άλλο ρυθμό ζωής.

Σε μια πόλη αχανή και φωτεινή, όπου οι ουρανοξύστες μοιάζουν να αγγίζουν το αύριο, μα οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποκλίνονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο.

Το Τόκιο δεν σε εντυπωσιάζει μόνο. Σε απορροφά.

Στις αγορές της Asakusa, ανάμεσα σε φαναράκια, μικρά μαγαζιά και αρώματα από παραδοσιακά γλυκά, ακούγαμε τον παλμό μιας Ιαπωνίας αιώνων.

Κι έπειτα, λίγες ώρες αργότερα, στην Akihabara, μέσα σε φώτα και ηλεκτρονικούς ήχους, αντικρίζαμε την πιο φουτουριστική εκδοχή του κόσμου.

Αυτή είναι η Ιαπωνία.

Μια χώρα που δεν διαγράφει το χθες για να χτίσει το αύριο.

Το κουβαλά μαζί της.

Στην Οσάκα, η ζωή είχε άλλον παλμό.

Πιο ανθρώπινο, πιο αυθόρμητο, πιο γήινο.

Τα πολύχρωμα στενά του Dotonbori, οι μυρωδιές από street food, οι αντανακλάσεις των νέον πάνω στο νερό των καναλιών, έμοιαζαν με σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας.

Κι εκεί, μέσα στους δρόμους που δεν κοιμούνται ποτέ, ζήσαμε στο πετσί μας την αυθεντική γαστρονομική ψυχή της Ιαπωνίας.

Δοκιμάσαμε παραδοσιακά μότσι και λεπτεπίλεπτα ζαχαρωτά γλυκά σαν μικρά έργα τέχνης, αυθεντικό ramen με βαθιές αρωματικές ζωμές που σιγοβράζουν για ώρες και ζεσταίνουν όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή, λαχταριστά okonomiyaki που ψήνονταν μπροστά μας με σχεδόν τελετουργική φροντίδα, αφράτα gyoza, τραγανές τεμπούρα γαρίδες και αμέτρητες γεύσεις street food που ξεπηδούσαν από κάθε γωνιά των φωτισμένων δρόμων.

Καθισμένοι σε μικρά ramen houses, ακούγοντας μόνο τον ατμό από τις κατσαρόλες και τον ήχο των chopsticks πάνω στα μπολ, καταλάβαμε γιατί το ramen στην Ιαπωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πιάτο φαγητού. Είναι καθημερινή ιεροτελεστία. Είναι ζεστασιά, συντροφικότητα και παράδοση μέσα σε ένα μπολ.

Δοκιμάσαμε ακόμη takoyaki, τις διάσημες μπαλίτσες χταποδιού της Οσάκα, φρεσκοφτιαγμένα yakitori πάνω σε μικρές κάρβουνες, sushi με απίστευτη απλότητα και καθαρότητα γεύσης και ζεστά πιάτα που δεν ήταν απλώς φαγητό, αλλά κομμάτι της ίδιας της ιαπωνικής φιλοσοφίας.

Σε μικρά παραδοσιακά μαγαζιά, όπου οι άνθρωποι σε υποδέχονται με χαμόγελο και σε καλούν να καθίσεις χαμηλά, σχεδόν τελετουργικά, νιώσαμε πως το φαγητό στην Ιαπωνία δεν είναι απλώς γεύμα.

Είναι τρόπος φιλοξενίας.

Είναι πράξη σεβασμού.

Είναι ένας σιωπηλός διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο, τη γεύση και την παράδοση.

Κι όμως, ακόμη και μέσα στην πολύβουη αυτή ενέργεια, υπήρχε αρμονία.

Καμία υπερβολή.

Καμία φασαρία χωρίς λόγο.

Μόνο ένας λαός που έχει μάθει να συνυπάρχει με σεβασμό.

Στη Χιροσίμα, όμως, ο χρόνος άλλαξε βάρος.

Μπροστά στο Μνημείο Ειρήνης, εκεί όπου η ιστορία άφησε το πιο σκληρό της αποτύπωμα, η σιωπή έγινε σχεδόν ιερή.

Δεν υπήρχαν λέξεις αρκετές μπροστά στη μνήμη.

Μόνο βλέμματα.

Και μια βαθιά ανάγκη να θυμόμαστε πως η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένη.

Κι έπειτα ήρθε το Miyajima.

Το νησί όπου η θάλασσα μοιάζει να κρατά στην αγκαλιά της το floating torii gate, σαν μια πύλη ανάμεσα στον ουρανό και τη γη.

Εκεί, μέσα στην ηρεμία του τοπίου, νιώσαμε πως η Ιαπωνία δεν μιλά ποτέ δυνατά.

Σε διδάσκει μέσα από την ησυχία της.

Και ίσως εκεί να αντιληφθήκαμε βαθύτερα και την πνευματική διάσταση αυτής της χώρας.

Σε κάθε βήμα της Ιαπωνίας, ο Σιντοϊσμός και ο Βουδισμός συνυπάρχουν αρμονικά, σαν δύο ποτάμια που ενώνονται χωρίς ποτέ να χάνουν την ταυτότητά τους.

Ιερά torii μέσα στη φύση, ναοί βυθισμένοι στο θυμίαμα, μικρές προσευχές γραμμένες σε ξύλινες πινακίδες, καμπάνες που αντηχούν μέσα στα δάση και άνθρωποι που υποκλίνονται σιωπηλά πριν ανάψουν ένα κερί.

Η Ιαπωνία δεν βιώνει την πνευματικότητα σαν θρησκευτική επιβολή.

Τη ζει σαν καθημερινή αρμονία με τη φύση, τον χρόνο και τον άνθρωπο.

Στο Κιότο, η ψυχή της παράδοσης μάς περίμενε σε κάθε βήμα.

Στις κόκκινες πύλες του Fushimi Inari, που μοιάζουν με ατελείωτη διαδρομή προς το φως.

Στα μονοπάτια του δάσους μπαμπού της Arashiyama, όπου ο άνεμος περνά ανάμεσα στα καλάμια σαν μουσική.



Εκεί, στην παλιά αυτοκρατορική καρδιά της Ιαπωνίας, δεν γνωρίσαμε απλώς μια πόλη.

Μυηθήκαμε σε μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής.

Ζήσαμε από κοντά την ιερή τελετουργία του τσαγιού (Tea Ceremony), μια εμπειρία σχεδόν πνευματική, όπου κάθε κίνηση είχε νόημα, κάθε σιωπή είχε βάθος και κάθε βλέμμα έκρυβε σεβασμό αιώνων.

Μέσα από την απλότητα ενός φλιτζανιού matcha, καταλάβαμε πως στην Ιαπωνία η ομορφιά βρίσκεται στην ηρεμία, στη λεπτομέρεια και στην απόλυτη παρουσία της στιγμής.

Και ύστερα, περπατώντας στα στενά σοκάκια της Gion, αντικρίσαμε εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από άλλη εποχή.

Γκέισες, αθόρυβες και ανεπηρέαστες από τον θόρυβο του σύγχρονου κόσμου, περνούσαν βιαστικά δίπλα μας για να φτάσουν στις βραδινές τους παραστάσεις.

Με τα μεταξωτά κιμονό τους, τα λευκά βαμμένα πρόσωπα και τη σιωπηλή τους αρχοντιά, έμοιαζαν περισσότερο με ζωντανές αναμνήσεις της παλιάς Ιαπωνίας παρά με ανθρώπινες παρουσίες.



Στη Gion του Κιότο, δεν αισθανθήκαμε πως παρακολουθούσαμε μια παράδοση που επιβιώνει.



Αλλά έναν κόσμο που συνεχίζει ακόμη να αναπνέει.

Κάτω από τις γεμάτες ανθισμένες κερασιές, νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο έντονα τη φιλοσοφία των Ιαπώνων γύρω από το εφήμερο. Εμείς ζήσαμε την ευλογία της απόλυτης χρωματισμένης εικόνας σε κάθε γωνιά της Ιαπωνικής Γης!

Τα άνθη sakura όμως…ανθίζουν για λίγο.

Και ύστερα πέφτουν.

Κι ίσως τελικά γι’ αυτό είναι τόσο όμορφα.

Γιατί μας θυμίζουν πως τίποτα αληθινό δεν κρατά για πάντα, κι ακριβώς γι’ αυτό αξίζει να το ζούμε ολοκληρωτικά.

Στη συνέχεια, η φύση πήρε σχεδόν πνευματική διάσταση.

Χακόνε και στη σκιά του όρους Φούτζι…

Η λίμνη Ashi, τα πειρατικά καράβια, οι αχνιστές κοιλάδες του Owakudani και το επιβλητικό Φούτζι που στεκόταν πεντακάθαρο και αγέρωχο πάνω από τη γη, έμοιαζαν σαν εικόνες βγαλμένες από ιαπωνική χαρακτική.

Και τότε καταλάβαμε πως η Ιαπωνία δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον επισκέπτη της.

Τον μεταμορφώνει αθόρυβα.

Κι εκεί, μέσα στην ηφαιστειακή κοιλάδα του Owakudani, την περίφημη «Κοιλάδα του Μεγάλου Βρασμού», ζήσαμε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες αυτού του ταξιδιού.

Ανάμεσα σε ατμούς, θειάφι και γη που ανέπνεε κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια μας, δοκιμάσαμε τα περίφημα μαύρα αυγά της περιοχής, τα οποία βράζουν φυσικά μέσα στα ηφαιστειακά νερά και αποκτούν το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα τους από τα μεταλλικά στοιχεία της γης.

Οι Ιάπωνες λένε πως κάθε μαύρο αυγό χαρίζει 7 χρόνια ζωής.

Κι εκείνη τη στιγμή, κοιτάζοντας τους ατμούς να ανεβαίνουν προς τον ουρανό και το τοπίο να μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό, δεν ξέραμε αν αυτό ήταν μύθος ή αλήθεια.

Ξέραμε όμως πως η Ιαπωνία είχε ήδη χαρίσει σε όλους μας κάτι πολύ πιο σημαντικό:

μια βαθύτερη αίσθηση ζωής.

Και κάπου λίγο πριν πέσει η αυλαία αυτού του μεγάλου οδοιπορικού, δεν θα μπορούσε να λείπει η χαρά, το τραγούδι και η μουσική.

Γιατί με τη Στέλλα Γεωργιάδου, μια γυναίκα με βαθιά καλλιτεχνική ψυχή, ζωντάνια και αγάπη για τον άνθρωπο και τη διασκέδαση, το ταξίδι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς γέλιο, παρέα και τραγούδι.

Κάπως έτσι, μία μέρα πριν την αναχώρησή μας από την Ιαπωνία, καταλήξαμε όλοι μαζί σε ένα από τα περίφημα karaoke rooms του Τόκιο.

Σε εκείνους τους μικρούς φωτισμένους χώρους που για τους Ιάπωνες δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά κομμάτι της ίδιας της καθημερινής τους ζωής.

Ένας ολόκληρος πολιτισμός έκφρασης, αποφόρτισης και συντροφικότητας.

Και εκεί, μέσα σε τραγούδια, γέλια και αυθόρμητες στιγμές, οι δεκαπέντε άνθρωποι αυτής της «Αποστολής» γίναμε … ένα.

Οι Ιάπωνες μπορεί να ζουν με πειθαρχία και σιωπηλή ευγένεια, όμως στα karaoke rooms αφήνουν την ψυχή τους ελεύθερη.

Κι εκείνο το βράδυ, την αφήσαμε κι εμείς μαζί τους.

Και κάπως έτσι, μέρα με τη μέρα, η Ιαπωνία άρχισε να μας αλλάζει…αθόρυβα..ιεροτελεστικά..

Μέσα από την πειθαρχία των ανθρώπων της.

Την ευγένεια στις μικρές κινήσεις.

Την καθαρότητα των δρόμων.

Τη σιωπή μέσα στα μέσα μεταφοράς.

Την απλότητα ενός λαού που έμαθε να τιμά τον συνάνθρωπο και τον χώρο γύρω του.

Το ταξίδι τελείωσε.

Όπως τελειώνουν όλα τα ταξίδια…

Μα η Ιαπωνία δεν έμεινε πίσω μας.

Έμεινε μέσα μας.

Σαν το άρωμα των ανθισμένων κερασιών που πέφτουν αργά στον ανοιξιάτικο αέρα.

Σαν ένα bullet train που διασχίζει τον χρόνο.

Σαν μια υπόκλιση ευγένειας πριν τον αποχαιρετισμό.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο κάθε αληθινής “Αποστολής” με την εκπομπή μας!

Να επιστρέφεις στην πατρίδα σου…

διαφορετικός από εκείνον που έφυγε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπέροχη παρέα:

-Αντώνη Αντωνίου

-Στέλλα Γεωργιάδου

-Άντρη Παττίχη

-Μαργαρίτα Τελεβάντου & Κώστα Κέστα

-Παναγιώτη & Ραφαέλα Χριστοφόρου

-Γιάννη Τσουτσούκη &Αννίτα Σιαμμούτη

-Στέλιο Χοίρα &Χριστίνα Σουτζιή

-Μιχάλη Στυλιανίδη