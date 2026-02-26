Κάθε χρόνο στην Ελλάδα χιλιάδες Ιατροί και Δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ιατρικού λάθους. Οι αποζημιώσεις φτάνουν σε ποσά έως και 800.000€, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν χρόνια. Η σωστή προετοιμασία είναι κρίσιμη. Τι μπορεί να κάνει ο Ιατρός για να προστατευτεί; Τι μπορεί να κάνει ο Δικηγόρος σε υποθέσεις ιατρικού λάθους;

Το έργο αυτό της Ελίνας Σπυροπούλου με τίτλο «Ιατρική ευθύνη και δίκαιο» συγκεντρώνει νομολογία, νομοθεσία και πραγματικά παραδείγματα σε έναν οδηγό-εργαλείο 2 τόμων / 2000 σελίδων.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ 2 ΤΟΜΟΙ

Έντυπος τόμος 1000 σελίδων με πλήρη ανάλυση, κωδικοποίηση και νομολογία

CD-ROM του 2ου τόμου για άμεση ψηφιακή αναζήτηση

Πρακτικός θεματικός πίνακας αποφάσεων (ανά ειδικότητα, αποτέλεσμα, δικαστήριο)

Αλφαβητικό ευρετήριο με λέξεις–κλειδιά

Πραγματικές υποθέσεις από ελληνικά δικαστήρια

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ποιες πράξεις ή παραλείψεις θεμελιώνουν ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας;

Πώς ευθύνεται ο Ιατρός κατά την επέμβαση και στο μετεγχειρητικό στάδιο;

Τι συνέπειες έχει η λανθασμένη διάγνωση ή μη ενδεδειγμένη θεραπεία;

Πώς αντιμετωπίζονται νομικά οι επιπλοκές τοκετού και οι βλάβες του νεογνού;

Ποιο είναι το μέτρο ευθύνης του εφημερεύοντος Ιατρού;

Ποιος είναι ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας στη δίκη;

Πότε υπάρχει ευθύνη των διοικούντων νοσοκομείου;

Πότε θεμελιώνεται ευθύνη για λάθη στη χρήση ιατρικών μηχανημάτων;

Μπορεί να υπάρξει ευθύνη λόγω άρνησης χορήγησης ιατρικής γνωμάτευσης;

Πώς αντιμετωπίζεται η ευθύνη σε λάθη μετάγγισης αίματος;

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τι πρέπει να κάνει ο Ιατρός για να αποφύγει το λάθος;

Πώς προστατεύεται νομικά;

Πότε ενεργοποιείται η αστική ευθύνη;

Παραδείγματα αθωώσεων Ιατρών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Βασική Ιατρική νομοθεσία – Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Νομοθεσία για μεταμοσχεύσεις και δωρεά οργάνων

Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική

ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ – Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Όλες οι αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων από το 1930 έως σήμερα

Πλήρης πίνακας αθωωτικών αποφάσεων ανά ειδικότητα & είδος λάθους

Νομολογία ποινικών, πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων

Αποφάσεις ΕΔΔΑ και ευρωπαϊκής νομολογίας

Παραδείγματα αθώωσης και καταδίκης

Αναλυτική ιατρική & νομική τεκμηρίωση

Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο όπου μπορεί να στηριχτεί ένας Δικηγόρος για να αποδείξει το δίκιο του Ιατρού σε κάποια περίπτωση Ιατρικού Λάθους καθώς περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις που αθωώνεται ο Ιατρός σε περίπτωση λάθους σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με άμεση αναζήτηση ανά ειδικότητα και περίπτωση.

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ

Ιατρική γνωμάτευση & νομική ευθύνη

Προστασία Ιατρού και ασθενούς

Ευθύνη σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Ανθρωποκτονία & σωματική βλάβη εξ αμελείας

Δίκαιο καταναλωτή & ιατρική ευθύνη

Αστική ευθύνη Δημοσίου (105–106 ΕισΝΑΚ)

Δικαιώματα ασθενούς & ανθρώπινα δικαιώματα

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Απόλυτη εγκυρότητα (μόνο ελληνική νομολογία)

Πλήρης, οργανωμένη και πρακτική γνώση

Εξοικονόμηση χρόνου & αποφυγή κρίσιμων λαθών

Άμεση πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεται ο Ιατρός και ο Δικηγόρος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 τόμοι

2000 σελίδες

Τόμος 1

Έντυπος τόμος 1000 σελίδων

Τόμος 2

CD-ROM του 2ου τόμου

Περιεχόμενο

Νομολογία, νομοθεσία και πραγματικά παραδείγματα