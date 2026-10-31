Μια συγκινητική οικογενειακή ιστορία με αφετηρία τη μυθική Αλεξάνδρεια, γεμάτη μυστικά, απώλειες, έντονες συγκρούσεις και απρόσμενες ανατροπές, ζωντανεύει στη σκηνή του Από Κοινού Θεάτρου. Το έργο «Ίμπνι» της Μαίης Σεβαστοπούλου, η οποία υπογράφει τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00, και θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, στο Γκάζι. Μια ιστορία που φέρνει στο προσκήνιο τους οικογενειακούς δεσμούς, τη μητρότητα, τις δύσκολες επιλογές και τα συναισθήματα που μπορούν να ενώσουν αλλά και να χωρίσουν τους ανθρώπους.

Μια Ελληνίδα μάνα με τρεις κόρες ξεριζώνονται απ’ την Αλεξάνδρεια, αυτή τη μυθική πόλη που τόσοι συγγραφείς και ποιητές ύμνησαν κι έρχονται να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Η ζωή τους δύσκολη. Η μικρότερη κόρη είναι ήδη έγκυος κι ο πατέρας του παιδιού άφαντος. Έτσι η μάνα αποφασίζει να δώσει το παιδί στην μεγαλύτερη κόρη που έχει ήδη παντρευτεί και δεν μπορεί να κάνει παιδιά.

Ίμπνι σημαίνει στην Αραβική γλώσσα «ο γιος μου».

Η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη και οι ανατροπές είναι αλλεπάλληλες.

Η μάνα πεθαίνει, η μεσαία κόρη πεθαίνει κι απομένουν η Φανή και η Ρίτα. Τα συναισθήματα τους είναι ανάμεικτα κι οι εκρήξεις πολλές ώσπου να φτάσει το λυτρωτικό φινάλε του έργου.

Συγγραφή – σκηνοθεσία: Μαίη Σεβαστοπούλου

Σκηνικά – κοστούμια: Νόρα Πόντι

Παίζουν:

Μαρία Μακρή

Γιώργος Παπανδρέου

Μαίη Σεβαστοπούλου

Από κοινού θέατρο

Ευπατριδών 4, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός) Τηλέφωνο 6974408016 ΚΆΘΕ ΤΕΤΆΡΤΗ ΑΠΌ 11/11 ΣΤΙΣ 9 μ.μ.