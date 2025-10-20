Μέσα σε είκοσι χρόνια, ο κόσμος του ήχου και της εικόνας μεταμορφώθηκε καθώς μεσολάβησε μια μικρή τεχνολογική επανάσταση. Από τις plasma τηλεοράσεις και τα CD player των αρχών της δεκαετίας του 2000, φτάσαμε σε μια εποχή όπου κάθε συσκευή επικοινωνεί με την άλλη, κάθε δωμάτιο μπορεί να γίνει κινηματογραφική αίθουσα και κάθε ήχος προσαρμόζεται στις συνθήκες του χώρου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην έκθεση HXOS EIKONA SHOW, στα μέσα των 2000s, οι αίθουσες γέμιζαν με mini hi-fi, ενισχυτές με λυχνίες και συλλογές από CD ή DVD. Οι τηλεοράσεις ήταν βαριές και παχιές, οι πρώτες LCD έκαναν δειλά την εμφάνισή τους, και το home cinema σήμαινε πέντε ηχεία και ένα υπογούφερ. Ήταν η εποχή που ο καλός ήχος μετρούσε σε watt και βάρος, και η εικόνα κρινόταν από το να πιάνει καλά το σήμα.

Λίγα χρόνια αργότερα, σε επόμενες διοργανώσεις, οι ίδιες αίθουσες, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, γέμισαν με νέα σύμβολα προόδου: τις πρώτες επίπεδες τηλεοράσεις plasma και LCD, τα Blu-ray που διαδέχονταν τα DVD, τους ενισχυτές με HDMI και τα πρώτα βήματα του streaming. Οι επισκέπτες δοκίμαζαν ακουστικά, έπιαναν στα χέρια τους τα πρώτα smartphones που συνδέονταν ασύρματα με τα ηχεία, κι ένιωθαν ότι κάτι αλλάζει ότι η τεχνολογία μπαίνει στο σπίτι για να μείνει. Μετέπειτα στην πορεία το χρόνου, στην αγορά και στην HXOS EIKONA SHOW, εμφανίστηκαν οι πρώτες OLED, οι 4K τηλεοράσεις, τα soundbars και τα ασύρματα multi-room ηχεία. Οι ενισχυτές απέκτησαν Wi-Fi και Bluetooth, οι χρήστες έπαψαν να ακούν CD και στράφηκαν στο Spotify, ενώ το Netflix έκανε το home cinema υπόθεση ενός κουμπιού. Η λέξη «σύνδεση» άρχισε να σημαίνει κάτι διαφορετικό όχι καλώδια, αλλά ευφυΐα.

Η εικονα σήμερα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο ήχος, η εικόνα και τα δίκτυα ενώνονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, όπου η φωνή αντικαθιστά το τηλεκοντρόλ και το σπίτι γίνεται πραγματικά έξυπνο.

Από τις 15 έως τις 16 Νοεμβρίου στο Wyndham Grand Athens, στην έκθεση HXOS EIKONA SHOW ο επισκέπτης μπορεί να δει δωρεάν όλη αυτή την πορεία να ζωντανεύει μπροστά του. Από τα πικάπ και τους λαμπάτους ενισχυτές έως τα ενεργά ηχεία με τεχνητή νοημοσύνη, από τις RGB Mini και LED OLED τηλεοράσεις, από τους προβολείς με laser που μετατρέπουν έναν τοίχο σε κινηματογραφική οθόνη. Ενισχυτές, προενισχυτές, streamers, τηλεοράσεις, ηχομπάρες, ακουστικά, καλώδια και αξεσουάρ συνθέτουν το τέλειο dream setup για κάθε λάτρη του ήχου και της εικόνας. Ένα ζωντανό μουσείο εμπειριών εκεί όπου η ιστορία των ηχογραφήσεων συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και η αναλογική νοσταλγία του βινυλίου συνυπάρχει με το ψηφιακό μέλλον.

Η μουσική, η εικόνα, η τεχνολογία και η αισθητική ενώνονται σε ένα διήμερο που δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να νιώσει πώς είναι ο καλός ήχος και η καθαρή εικόνα όταν τους ζεις. Γιατί τελικά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι παρέμεινε σταθερό. Η επιθυμία για αυθεντική εμπειρία. Από τα ράφια με CD και τις επίπεδες τηλεοράσεις ως τα ασύρματα ηχεία και τα έξυπνα σπίτια, ο σκοπός δεν άλλαξε ποτέ να βλέπουμε και να ακούμε καλύτερα, για να νιώθουμε περισσότερο.